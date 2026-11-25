Ένοχοι για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, κατά συρροή, κρίθηκαν η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της που κατηγορούνται ότι άφησαν μόνα τους επί ώρες τα δύο μικρά παιδιά, ηλικίας 2 και 3 ετών, το περασμένο Σάββατο (21/11) σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους, στη Θεσσαλονίκη.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους δύο κατηγορούμενους και τους καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών, με τριετή αναστολή, ο καθένας.

«Δεν λείπαμε τόσες ώρες»

Σύμφωνα με την «Μακεδονία», οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν πως έλειψαν από το σπίτι λόγω ανάγκης και συγκεκριμένα διότι η 22χρονη είχε αφόρητους πόνους και αιμορραγία και έπρεπε να πάει σε νοσοκομείο.

«Ο άνδρας μου ήρθε από τη δουλειά, ήταν κουρασμένος. Εγώ είχα πολύ πόνο και αιμορραγία. Ετοιμαστήκαμε να πάμε σε οποιοδήποτε εφημερεύον νοσοκομείο», είπε χαρακτηριστικά η μητέρα των παιδιών.

Υποστήριξε ακόμη πως εξετάστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως απέβαλε. Ωστόσο, στα αναγνωστέα έγγραφα υπάρχει έγγραφο από το Ιπποκράτειο, το οποίο δεν επιβεβαιώνει τα λεγόμενά τους και υπογραμμίζεται πως δεν υπήρξε ούτε εγκυμοσύνη ούτε αποβολή.

«Είδα το έμβρυο στο χέρι μου»

Από την πλευρά του, ο 25χρονος είπε στην απολογία του ότι έφυγαν από το σπίτι περίπου στις 10 το βράδυ. Επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο, προκειμένου να φτάσουν στο Ιπποκράτειο, αλλά όπως ισχυρίστηκε, η 22χρονη αιμορραγούσε πάρα πολύ.

Τότε, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, επικοινώνησε με έναν φίλο του και του ζήτησε να τους επιστρέψει με το αυτοκίνητο πίσω στο σπίτι, για να πάρουν τα παιδιά και να πάνε όλοι μαζί ξανά στο νοσοκομείο. Ο 25χρονος ισχυρίστηκε, επίσης, ότι η γυναίκα τελικά απέβαλε. «Εγώ το είδα το έμβρυο στο χέρι μου», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούσαν στο διαμέρισμα, ο 25χρονος όχι μόνο υποστήριξε πως το σπίτι ήταν τακτοποιημένο, αλλά ισχυρίστηκε ότι το αναστάτωσαν οι αστυνομικοί.

Ερωτώμενοι, πάντως, και οι δύο για ποιο λόγο άφησαν τα παιδιά μόνα τους και δεν μερίμνησαν να ειδοποιήσουν, είτε κάποιον γείτονα, είτε φίλο τους, ώστε να τα εποπτεύει, οι ίδιοι απάντησαν πως ήταν πολύ αναστατωμένοι εκείνη την ώρα.

Εισαγγελέας: «Άφησαν τόσο μικρά παιδιά έκθετα και αβοήθητα»

Τελικά, το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων και συμφώνησε με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, η οποία κατά την αγόρευσή της τόνισε ότι «άφησαν τόσο μικρά παιδιά έκθετα και αβοήθητα».

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο παραμένουν τα παιδιά

Σε εξέλιξη είναι και η δικαστική έρευνα, ώστε να διαπιστωθεί κάτω υπό ποιες συνθήκες διαβιώσουν τα δύο ανήλικα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, τα οποία συνεχίζουν να βρίσκονται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Αυτό που θα εξεταστεί είναι εάν θα επιστρέψουν στη μητέρα ή θα μεταφερθούν σε κάποια δομή.