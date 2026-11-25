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Την ενόχλησή του για συνθήματα τύπου «Α και ΟΥ και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ», εκφράζει σε σχόλιό του ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Γιώργος Βλάχος, κάνοντας λόγο για «κραυγή χωρίς νόημα», που «ούτε στα γήπεδα δεν πρέπει να ακούγεται».

«Απέναντι στην ανόητη κραυγή θα έλεγα: “Μαζί, Παντού με ΔΑΠ-ΝΔΦΚ”», τονίζει ο Γιώργος Βλάχος, ο οποίος έχει διατελέσει γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Καλεί, δε, τα παιδιά της ΟΝΝΕΔ να το σκεφτούν, γιατί, όπως αναφέρει, «η Νεολαία μας ήταν, είναι και πρέπει να είναι σχολείο πολιτικής δράσης και συμπεριφοράς, φορέας ανανέωσης, η πρωτοπορία και το καμάρι της Παράταξης».

Αναλυτικά, ο Γιώργος Βλάχος τονίζει τα εξής:

«Πολλές φορές στην πολύχρονη πολιτική μου παρουσία ένιωσα περηφάνια για τις ιδέες που υπηρετώ και την παράταξή μας. Πάντα ένιωθα ότι πλην εξαιρέσεων απευθυνόμαστε σε κατασταλαγμένους ανθρώπους με αξίες και στόχους, στους συμπολίτες της δημιουργίας και της προκοπής. Με μια λέξη, νοικοκυραίους.

Ο όρος αυτός είναι κοινωνικός και όχι οικονομικός, αφού χαρακτηρίζει ανθρώπους ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, για να μην πω ότι αφορά κυρίως ανθρώπους του καθημερινού μόχθου που σέβονται τον κόπο τους και τις ανάγκες τους.

Αυτή η παράταξη είχε πάντα συγκροτημένο λόγο. Ποτέ κραυγές και ουρλιαχτά. Γι’ αυτό με ξενίζει και με ενοχλεί όταν ακούω συνθήματα του τύπου «Α και ΟΥ και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ», δηλαδή

τίποτα, μια κραυγή χωρίς νόημα.

Κάτι τέτοιο ούτε στα γήπεδα δεν πρέπει να ακούγεται και πολύ περισσότερο σε πολιτικό φορέα και μάλιστα σε νεολαία.

Απέναντι στην ανόητη κραυγή θα έλεγα: «Μαζί, Παντού με ΔΑΠ-ΝΔΦΚ».

Μαζί σημαίνει συλλογική δράση, συναδελφικότητα, αλληλεγγύη, κοινωνική ευαισθησία.

Παντού σημαίνει σε όλες τις σχολές, σε όλους τους χώρους, κάθε στιγμή.

Ελπίζω τα παιδιά της ΟΝΝΕΔ να το σκεφτούν. Γιατί η Νεολαία μας ήταν, είναι και πρέπει να είναι σχολείο πολιτικής δράσης και συμπεριφοράς, φορέας ανανέωσης, η πρωτοπορία και το καμάρι της Παράταξης».