Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος γνωστοποίησε μέσω συνέντευξής του σήμερα, Τετάρτη, την απόφασή του να συνεχίσει να συμμετέχει στην κυβέρνηση, κάνοντας συγχρόνως σαφές πως δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Λιάκος βρίσκεται στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης μετά τα δημοσιεύματα για απευθείας αναθέσεις που πήραν οι αδελφές του, κυρίως από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όταν αυτός ήταν βουλευτής.

«Εγώ μπήκα στην πολιτική για να προσφέρω… Ο πρωθυπουργός μου έκανε την τιμή να μού αναθέσει ένα χαρτοφυλάκιο. Κι αυτό το χαρτοφυλάκιο θέλω να το φέρω σε πέρας» σημείωσε. «Δεν έχω καμία σχέση με το δημόσιο, καμία σύμβαση με το δημόσιο (…) Τα μόνα μου έσοδα είναι από τη βουλευτική μου αποζημίωση» ανέφερε στον ΣΚΑΪ.

«Πραγματικά έχει πάρει μια διάσταση το συγκεκριμένο ζήτημα, που πιστεύω ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Νομίζω ότι η κατάσταση χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος έχει να κάνει με την πραγματικότητα, και το δεύτερο έχει να κάνει με έναν φαντασιακό κόσμο που κάποιοι θέλουν να χτίσουν» δήλωσε, αφήνοντας αιχμές για την αντιπολίτευση που ζητεί την παραίτησή του.

«Ποια είναι η πραγματικότητα; Ότι είμαι ένας νέος πολιτικός, 37 χρονών. Δεν έχω κρύψει ποτέ τίποτα. Όλα μου τα οικονομικά είναι δημοσιοποιημένα. Το μόνο μου έσοδο είναι η βουλευτική μου αποζημίωση και τίποτα άλλο» επισήμανε ο υφυπουργός.

«Δεν ανήκω σε καμία εταιρεία ως μέλος ή ως εταίρος ή ως οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και ταυτόχρονα έχω δύο αδελφές, οι οποίες ασκούν δραστηριότητα και έχουν συνεργασία και με τον ιδιωτικό και με τον δημόσιο τομέα. Ταυτόχρονα, η μία εκ των δύο αδελφών μου ήταν σύμβουλός μου όσο ήμουν βουλευτής και της ζήτησα την παραίτησή της πριν ορκιστώ ως υφυπουργός Εσωτερικών» διευκρίνισε.

«Οφείλω να απαντήσω σε κάτι, στο γιατί είχα την αδελφή μου ως σύμβουλο. Νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται γενικότερα ως κάτι τέτοιο, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται. Θυμίζω, γιατί τα γεγονότα πρέπει να τα βάζουμε και στη πραγματική τους διάσταση όταν αυτά γίνονται».

«Αυτές οι συμβάσεις οι οποίες αναφέρονται για τη λογιστική υποστήριξη, δεν είναι καμία από την εκλογική μου περιφέρεια. Δεν αφορά την αδελφή μου που ήταν σύμβουλός μου» δήλωσε ο Βαγγέλης Λιάκος.

«Εγώ εκλέχθηκα πρώτη φορά βουλευτής όταν ήμουν 29, 30 χρονών. Ο λόγος ο οποίος είχα την αδελφή μου ως σύμβουλο είναι, ότι όταν επιλέγεις έναν συνεργάτη, νομίζω τα κύρια χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει είναι γνώση και εμπειρία, και ταυτόχρονα να έχεις μια εμπιστοσύνη στο πρόσωπο αυτό. Εκείνη την περίοδο αισθάνθηκα προφανώς την ανάγκη να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου, που ήταν η αδελφή μου, η οποία είχε τα τυπικά προσόντα, αλλά θέλω να τονίσω ότι είχε και τα ουσιαστικά προσόντα, καθώς αυτό είναι το επάγγελμά της» εξήγησε ο κ. Λιάκος.

«Άρα ήταν μια εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, είχε την εμπειρία και έτσι είχε όλα τα απαραίτητα για να επιλέξει, κάνω αυτή την επιλογή. Πάμε τώρα στο δεύτερο ζήτημα, το κομμάτι των αναθέσεων. Η μία αδελφή μου συνέχισε την επιχείρηση του πατέρα μας, που ήταν ένα λογιστικό γραφείο στον Ασπρόπυργο, και ανέλαβε το 2008, τότε ξεκίνησε. Εγώ ήμουν δεύτερο έτος στο Πολυτεχνείο, να θυμίσω, εκείνη την περίοδο, και το 2011 έγινε η πρώτη της ανάθεση στον Δήμο Ύδρας. Δηλαδή όταν εγώ ήμουν πέμπτο έτος, έπρεπε να της πω ‘’Ελένη, μην ασχοληθείς με το δημόσιο, γιατί εγώ μετά από 15 χρόνια ενδέχεται να γίνω υφυπουργός Εσωτερικών’’».

«Και ξεκινάει την πορεία της πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και εξειδικεύεται στο κομμάτι της δημόσιας λογιστικής, που νομίζω ότι όλοι το ξέρουν αυτό, ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι αρκετά εξειδικευμένο. Εξειδικεύεται, φτιάχνει τη δική της πορεία, επεκτείνει τη δραστηριότητά της, αυξάνει συνεχώς από τότε τους δήμους στους οποίους είχε, γιατί έκανε κάτι καλά. Δεν το οφείλει σε εμένα» σημείωσε ο υφυπουργός.

Όπως δήλωσε, η αδελφή του βρίσκεται στην πιο παραγωγική της ηλικία. «Ανέπτυξε όλο το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο είχε στο γραφείο της και ταυτόχρονα οι ίδιοι οι δήμαρχοι βγήκαν και δήλωσαν ότι ουδέποτε ενοχλήθηκαν από μένα για το παραμικρό ζήτημα… Έχει συμβάσεις από την άλλη άκρη της Ελλάδας».

«Αυτή τη στιγμή, επειδή προφανώς δεν βρέθηκε κάτι για εμένα, έχουν βάλει δύο γυναίκες μπροστά και τις πετροβολούν, θεωρώντας ότι για να πετύχει μια γυναίκα πρέπει να έχει από πίσω της έναν άντρα, έναν αδελφό, έναν πατέρα ή έναν σύντροφο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην Ελλάδα του 2026 θεωρούν ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να πετύχει. Θεωρούν ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να πετύχει μόνη της (…) Υπάρχει οικογενειακή ευθύνη;»

«Σας λέω ότι από μόνος μου, πριν γίνει το οτιδήποτε, ζήτησα εγώ την παραίτηση της αδελφής μου και στάλθηκε η παραίτηση στα υπηρεσιακά όργανα».