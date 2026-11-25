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Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μιλώντας στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, Μπούντεσταγκ, αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό του 2027, αγγίζοντας ωστόσο και ευρύτερα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων σε Ρωσία και Ουκρανία.

Στην εκτενή ομιλία του για τον προϋπολογισμό, ο Μερτς αναφέρθηκε στο ότι η Γερμανία «παραμελούσε θεμελιώδη ζητήματα για πάρα πολύ καιρό» όσον αφορά την άμυνα, τις υποδομές, τη δημογραφική αλλαγή και την οικονομία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα επειγόντως.

Ωστόσο, το πιο σκληρό μέρος της ομιλίας του αφορούσε τη γεωπολιτική, και ιδίως την απειλή από τη Ρωσία, προκειμένου να εξηγήσει γιατί είναι αναγκαίες ορισμένες αποφάσεις, ιδίως στον τομέα της άμυνας.

«Η Ρωσία γνωρίζει ακριβώς τι θέλει και η Ρωσία θέλει περισσότερα από την Ουκρανία», προειδοποίησε.

«Όποιος δεν καταφέρνει να το αντιληφθεί αυτό είτε δεν κατανοεί τον κόσμο όπως είναι, είτε επιδιώκει μια εντελώς διαφορετική ατζέντα — μια ατζέντα που αντιτίθεται στην ελευθερία, τον ανοιχτό χαρακτήρα και τις φιλελεύθερες αξίες της δικής μας χώρας».

Ο Μερτς προειδοποίησε ότι «η Ρωσία κλιμακώνει τις εντάσεις στην περιοχή της Βαλτικής, στην Πολωνία, στη Μαύρη Θάλασσα, ακόμη και στο διάστημα».

«Κλιμακώνει σε μαζική κλίμακα — συμπεριλαμβανομένου και εδώ, εντός των δικών μας συνόρων, ακόμη και με κόστος ανθρώπινες ζωές. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Και γι’ αυτό εμείς, ως Ευρωπαίοι, πρέπει, και θα θέσουμε σαφή όρια στη Ρωσία».

«Στηρίζοντας την Ουκρανία, στηρίζουμε και προστατεύουμε τους εαυτούς μας»

Αναφερόμενος στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο, ο Μερτς είπε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία ήταν «όπως μου φάνηκε, αρκετά εμφανώς έκπληκτη από το πόσο ενωμένοι είναι οι Ευρωπαίοι σε αυτό το ζήτημα».

«Είναι ακριβώς αυτή η αποφασιστικότητα, κυρίες και κύριοι, που επιτρέπει μια συγκρατημένη αισιοδοξία όσον αφορά την προοπτική της ειρήνης — μιας γνήσιας ειρήνης», ανέφερε.

Ο Γερμανός Καγκελάριος επανήλθε επανειλημμένα στο κεντρικό του μήνυμα: «στηρίζοντας την Ουκρανία, στηρίζουμε και προστατεύουμε τους εαυτούς μας».

«Αυτό ισχύει με μια έννοια που ίσως δεν έχει ακόμη γίνει πλήρως κατανοητή από πολλούς στη χώρα μας», τόνισε.

Μήνυμα για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ

Ο Μερτς αναφέρθηκε επίσης στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ αυτή την εβδομάδα, η οποία αρχίζει αύριο, καθώς και στις πιθανώς συγκρουσιακές διαπραγματεύσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Απέρριψε τις «εντυπώσεις» ότι ο ίδιος θεωρεί πως η Γερμανία δαπανά υπερβολικά πολλά για τις συνεισφορές της στην ΕΕ, ωστόσο δήλωσε ότι «πιέζει ώστε να περιορίσουμε και να εστιάσουμε τις δαπάνες μας σε ό,τι ενισχύει πραγματικά την Ευρώπη σήμερα», και συγκεκριμένα στην ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα.

Σε μια ιδιαίτερα παθιασμένη υπεράσπιση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ανέφερε ότι μόνο στοχευμένες δαπάνες θα δώσουν στην Ευρώπη «τη διαβεβαίωση ότι δεν θα γίνουμε απλώς ένα παιχνίδι σε αυτόν τον κόσμο, αλλά θα έχουμε λόγο στη διαμόρφωσή του».

Συνοψίζοντας, επανέλαβε την προηγούμενη επισήμανσή του ότι η Γερμανία αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις που παραμένουν άλυτες για πάρα πολύ καιρό και, ως εκ τούτου, ένας και μόνο προϋπολογισμός «απέχει πολύ από το να λύσει όλα μας τα προβλήματα», πρόσθεσε ωστόσο ότι «έχουμε αρχίσει να αλλάζουμε πορεία», καθώς οι οικονομικοί δείκτες αρχίζουν να βελτιώνονται.