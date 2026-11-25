Στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Ρόμπερτ Πάτινσον για τον ρόλο του νέου Τζέιμς Μποντ, διαβάζοντας παράλληλα φωναχτά στους δημοσιογράφους ένα παλιό του tweet με σκληρά σχόλια για την πρώην σύντροφο του ηθοποιού, Κρίστεν Στιούαρτ.

Οι ευχές

Ο Τραμπ ευχήθηκε την Τρίτη στον ηθοποιό Ρόμπερτ Πάτινσον καλή «τύχη» στον νέο του ρόλο ως Τζέιμς Μποντ, αφού διάβασε φωναχτά στους δημοσιογράφους της New York Post ένα από τα παλιά του tweets που απαξίωναν την πρώην σύντροφο του σταρ, Κρίστεν Στιούαρτ.

«Φαίνεται συμπαθητικός. Ξέρετε, του εύχομαι καλή τύχη», δήλωσε ο Τραμπ για τον δημοφιλή ηθοποιό του Χόλιγουντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε για τον Πάτινσον από την New York Post, ζήτησε από τη συνεργάτιδά του, Νάταλι Χάρπερ, να του φέρει άρθρα για τον ηθοποιό ώστε να αξιολογήσει τις πολιτικές του πεποιθήσεις πριν απαντήσει.

«Είναι ο Τζέιμς Μποντ συντηρητικός; Νάταλι», φώναξε μέσα από την ανοιχτή πόρτα του Οβάλ Γραφείου.

Η Χαρπ έσπευσε από το γραφείο της στον εξωτερικό χώρο του Οβάλ Γραφείου κρατώντας στα χέρια της εκτυπώσεις σχετικά με τον Πάτινσον και τις έδωσε στον Τραμπ.

«Ήταν καλός», είπε εκείνη στον Τραμπ, αναφερόμενη στον Πάτινσον. Ο Τραμπ απάντησε: «Πάντα μου αρέσουν οι άνθρωποι που με συμπαθούν».

Trump wishes Robert Pattinson ‘luck’ as new James Bond – after reading old tweet to Post trashing star’s ex Kristen Stewart out loud https://t.co/R25kIPJeqQ https://t.co/6NamCPyuCH — New York Post (@nypost) November 25, 2026

Ανάμεσα στα εκτυπωμένα άρθρα βρισκόταν και το tweet του Τραμπ από το 2012, στο οποίο έδινε συμβουλές σχέσεων στον Πάτινσον.

«Ο Ρόμπερτ Πάτινσον δεν πρέπει να πάρει πίσω την Κρίστεν Στιούαρτ. Τον απάτησε σαν σκύλα και θα το ξανακάνει — απλώς παρακολουθήστε», είπε, διαβάζοντας φωναχτά το tweet του.

«Αυτό ήταν πριν από πολύ καιρό», πρόσθεσε.

Αφήνοντας στην άκρη το tweet του από το 2012, ο Τραμπ συνέχισε ξεφυλλίζοντας τα αποκόμματα που αφορούσαν τον ίδιο και τον Πάτινσον. «Αυτό είναι χαριτωμένο. Λέει ωραία πράγματα», σημείωσε.

Η εμμονή του 2012 με το ζευγάρι του «Twilight»

Εκείνη την εποχή, η συμπρωταγωνίστρια του Πάτινσον στο «Twilight» και τότε πραγματική του σύντροφος είχε πιαστεί δημόσια να τον απατά.

Ο Τραμπ, τότε σταρ της τηλεόρασης, έκανε σχεδόν δώδεκα αναρτήσεις για τον Πάτινσον και τη Στιούαρτ μέσα σε έναν μήνα -ακόμη και αφού οι δύο ηθοποιοί τα ξαναβρήκαν για λίγο πριν χωρίσουν οριστικά-, παίρνοντας θέση για τη σχέση τους.

«Ο Ρόμπερτ Πάτινσον δεν πρέπει να πάρει πίσω την Κρίστεν Στιούαρτ. Τον απάτησε σαν σκύλα και θα το ξανακάνει — απλώς παρακολουθήστε. Μπορεί να τα πάει πολύ καλύτερα!», είχε παροτρύνει ο Τραμπ, τότε 66 ετών.

Since Robert Pattinson is now James Bond, your obligatory Trump tweet on the topic. https://t.co/PGoqHSNdWg — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) November 16, 2026

«Όλοι ξέρουν ότι έχω δίκιο πως ο Ρόμπερτ Πάτινσον πρέπει να παρατήσει την Κρίστεν Στιούαρτ. Σε ένα-δύο χρόνια, θα με ευχαριστεί. Γίνε έξυπνος, Ρόμπερτ», έγραψε μόλις λίγες ημέρες αργότερα.

Everyone knows I am right that Robert Pattinson should dump Kristen Stewart. In a couple of years, he will thank me. Be smart, Robert. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2012

Οι συμβουλές σχέσεων συνεχίστηκαν, με τον Τραμπ να προβλέπει: «Θα απατήσει ξανά -100% σίγουρο- κάνω ποτέ λάθος;».

«Μετά την κυκλοφορία του “Twilight” την Παρασκευή, ελπίζω ο Ρόμπερτ Πάτινσον να μην εμφανιστεί δημόσια με την Κρίστεν — θα τον απατήσει ξανά!», διακήρυξε σε μια ακόμη ανάρτησή του.

Απένειμε μάλιστα στον Πάτινσον μια «ανοιχτή πρόσκληση» να παραστεί στα καλλιστεία Miss Universe του 2012 – ο Τραμπ ήταν ιδιοκτήτης του Miss Universe Organization από το 1996 έως το 2015.

Αναπόφευκτα, το μπαράζ των tweets έλαβε τέλος κάποια στιγμή. Ωστόσο, όταν το Hollywood Life ρώτησε τον Τραμπ για τη Στιούαρτ στα 23α γενέθλιά της τον Απρίλιο του 2013, εκείνος είπε απλώς: «Νομίζω ότι τα πάει μια χαρά».

Η ενασχόληση του Τραμπ με το ζευγάρι δεν είχε περάσει απαρατήρητη τότε.

Waiting for Trump to weigh in on Robert Pattinson being cast as James Bond, since he’s such a longtime fan. https://t.co/xrG44mCOVr — Skeptic Supreme (@SkepticSupreme) November 18, 2026

Οι αντιδράσεις του άλλοτε hot ζευγαριού

Ο 40χρονος Πάτινσον έχει υπάρξει το πρόσωπο πολλών μεγάλων franchises του 21ου αιώνα, όπως το «Twilight» και ο «Batman», ενώ έχει συμμετάσχει και στο «Harry Potter». Τώρα πρωταγωνιστεί στην τρίτη ταινία «Dune», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο.

Ο ηθοποιός είχε σχολιάσει στο παρελθόν τα συνεχή σχόλια του Τραμπ για εκείνον. Μιλώντας στην Daily Beast το 2017, ο Πάτινσον είχε πει: «Είναι περίεργο. Παρατήρησα -νομίζω σήμερα ή χθες- σε ένα από τα ξεκαθαρίσματά του στο Twitter ότι διέγραψε όλα εκείνα τα tweets! Είπα μέσα μου, ε, προσπαθείς να με κρύψεις κάτω από το χαλί, φίλε; Τι συνέβη; Είμαι κομμάτι της ζωής σου!».

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο ηθοποιός ξέσπασε σε γέλια καθώς μιλούσε.

Η Στιούαρτ είχε επίσης αναφερθεί με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο στο σίριαλ Τραμπ-Πάτινσον όταν παρουσίασε το Saturday Night Live (SNL) το 2017.

«Είμαι λίγο αγχωμένη που παρουσιάζω επειδή ξέρω ότι ο πρόεδρος [Τραμπ] μάλλον παρακολουθεί και, εμ, δεν νομίζω ότι με συμπαθεί και τόσο πολύ. Να πώς το ξέρω», είχε πει στον μονόλογό της.

«Πριν από τέσσερα χρόνια έβγαινα με αυτόν τον τύπο, τον Ρομπ -τον Ρόμπερτ- και χωρίσαμε, και μετά τα ξαναβρήκαμε, και για κάποιον λόγο αυτό έκανε τον Ντόναλντ Τραμπ να χάσει τα λογικά του», συνέχισε, διαβάζοντας στη συνέχεια τα tweets που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η Στιούαρτ είπε σε ένα ενθουσιασμένο κοινό: «Εντάξει. Για να είμαστε δίκαιοι, δεν νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ με μισούσε. Νομίζω ότι είναι ερωτευμένος με το αγόρι μου, επειδή έγραψε και αυτό στο tweet», πρόσθεσε, χλευάζοντας την αλλόκοτη πρόσκληση του Τραμπ για τα καλλιστεία Miss Universe.

Ο Πάτινσον επιλέχθηκε την περασμένη εβδομάδα ως ο νέος «Πράκτορας 007» – ο έβδομος ηθοποιός που αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο.

Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp — James Bond (@007) November 16, 2026

Ο πρωταγωνιστής της «Οδύσσειας» εξασφάλισε τον ρόλο στην επερχόμενη παραγωγή της Amazon MGM, τη σκηνοθεσία της οποίας υπογράφει ο Ντενί Βιλνέβ, υποψήφιος για Όσκαρ και σκηνοθέτης του franchise «Dune».