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Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τετάρτης (25/11), με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό, τη Μεσογείων και την Κηφισίας.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, καθώς και στους δρόμους πέριξ του Συντάγματος, αλλά και στο Μεταξουργείο στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και στη Λεωφόρο Αθηνών, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι το ύψος του Αλίμου, αλλά και στην Περιφερειακή Υμηττού στο ύψος του Καρέα και τη Λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου.

Την ίδια στιγμή, καθυστερήσεις προκύπτουν στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού, του Αλίμου και της Δάφνης.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄από κόμβο Μαραθώνος μέχρι κόμβο Κηφισίας,

15΄-20΄Περιφ. Υμηττού από Αγ. Παρασκευή μέχρι Κηφισίας.