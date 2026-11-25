Η κινεζική εταιρεία κατασκευής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Huawei καταδικάστηκε την Τρίτη από σώμα ενόρκων στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης ποινικής υπόθεσης στις ΗΠΑ, με την κατηγορία ότι εξαπάτησε τράπεζες σχετικά με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στο Ιράν και έκλεψε εμπορικά μυστικά από αμερικανικές εταιρείες.

Η ετυμηγορία εκδόθηκε σε μια ποινική υπόθεση που άνοιξε το 2018, με την αμερικανική κυβέρνηση να εντάσσει την επόμενη χρονιά τη Huawei σε εμπορική μαύρη λίστα, περιορίζοντας την πρόσβασή της στην αμερικανική τεχνολογία εν μέσω ανησυχιών της Ουάσινγκτον ότι η εταιρεία αποτελούσε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

Οι ένορκοι στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν έκριναν τη Huawei ένοχη για 10 από τις 12 ποινικές κατηγορίες που αντιμετώπιζε, συμπεριλαμβανομένων:

της τραπεζικής απάτης ,

, της ηλεκτρονικής απάτης ,

, της παραβίασης κυρώσεων και

και της συνωμοσίας για κλοπή εμπορικών μυστικών.

Ωστόσο, το δικαστήριο αθώωσε τη Huawei από τις κατηγορίες της συνωμοσίας για παρακώλυση της δικαιοσύνης και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, μια κατηγορία που υποστήριζε ότι η εταιρεία λειτουργούσε ως εγκληματική επιχείρηση.

Η δίκη διήρκεσε περισσότερο από δύο μήνες, με τους εισαγγελείς να καλούν πάνω από 60 μάρτυρες και την υπεράσπιση 15. Δεν έγινε αμέσως σαφές ποιες ποινές θα αντιμετωπίσει η Huawei όταν η ομοσπονδιακή περιφερειακή δικαστής Αν Ντόνελι ανακοινώσει την απόφασή της επί των ποινών στις 14 Σεπτεμβρίου 2027.

Δημοσιεύματα του πρακτορείου Reuters το 2012 και το 2013 συνέβαλαν στην αποκάλυψη των δραστηριοτήτων της Huawei στο Ιράν και συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης.

«Αφού τα μέσα ενημέρωσης άρχισαν να αμφισβητούν τις δραστηριότητες της Huawei στο Ιράν, το ίδιο έκαναν και οι τράπεζες της Huawei», δήλωσε η εισαγγελέας Μέρεντιθ Άρφα στους ενόρκους κατά τη διάρκεια των τελικών αγορεύσεων την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μπράιαν Χέμπερλιγκ, δικηγόρος της Huawei, ανέφερε ότι η εταιρεία είναι απογοητευμένη από τις καταδικαστικές αποφάσεις, αλλά υποστήριξε ότι η αθώωση για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης δικαίωσε την «καλόπιστη κουλτούρα συμμόρφωσης» της εταιρείας.

«Αναμένουμε πλήρως να ασκήσουμε έφεση», δήλωσε ο Χέμπερλιγκ στους δημοσιογράφους.

Από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Τζόζεφ Νοσέλα ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Λίγα εγκλήματα είναι τόσο σοβαρά όσο η επί δεκαετίες τακτική της Huawei να θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, να παραβιάζει την ιερότητα του αμερικανικού εμπορίου και να παρεμποδίζει την εφαρμογή των αμερικανικών νόμων».

Η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Ερωτηθείς σχετικά με το ύψος των προστίμων που ενδέχεται να κληθεί να πληρώσει η εταιρεία, ο Χέμπερλιγκ είπε ότι είναι πρόωρο να σχολιάσει, αλλά σημείωσε ότι η αθώωση από την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης θα μπορούσε να κάνει σημαντική διαφορά.

Ειδικοί εκτιμούν ότι η υπόθεση δεν υπονόμευσε τις δραστηριότητες της Huawei, καθώς η εταιρεία διαφοροποίησε το χαρτοφυλάκιό της και αναδείχθηκε σε βασικό παίκτη στην προσπάθεια της Κίνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η σύλληψη και η διπλωματική κρίση

Τον Δεκέμβριο του 2018, η Μενγκ Ουανζού, οικονομική διευθύντρια της Huawei και κόρη του ιδρυτή της εταιρείας, συνελήφθη στον Καναδά βάσει αμερικανικού εντάλματος, πυροδοτώντας διπλωματική κρίση μεταξύ των ΗΠΑ, της Κίνας και του Καναδά.

Σε βάρος της Μενγκ είχε απαγγελθεί μυστικά κατηγορητήριο στις ΗΠΑ για παραπλάνηση τραπεζικού στελέχους της HSBC σχετικά με τις δραστηριότητες της Huawei στο Ιράν, προκειμένου η εταιρεία να μπορεί να διακινεί δολάρια εντός και εκτός της χώρας, κατά παράβαση των αμερικανικών κυρώσεων.

Η Μενγκ έδωσε δικαστική μάχη κατά της έκδοσής της στις ΗΠΑ επί σχεδόν τρία χρόνια, προτού συνάψει συμφωνία αναστολής ποινικής δίωξης και επιστρέψει αεροπορικώς στην Κίνα, όπου έτυχε υποδοχής ήρωα.

Οι κατηγορίες εναντίον της αποσύρθηκαν.

Η Μενγκ δεν κατέθεσε στη δίκη, αν και κατέθεσε ένα τραπεζικό στέλεχος της HSBC με το οποίο είχε συναντηθεί το 2013.

Το κατηγορητήριο του 2018 υποστήριζε ότι η Huawei παραπλάνησε τις τράπεζες HSBC, Standard Chartered και BNP Paribas σχετικά με τις εμπορικές της συναλλαγές στο Ιράν.

Οι εισαγγελείς πρόσθεσαν νέες κατηγορίες το 2020, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών ότι η Huawei συνωμότησε για την κλοπή εμπορικών μυστικών από αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας επί δύο δεκαετίες.

Οι αποκαλύψεις της εισαγγελίας

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς επιχείρησαν να αποδείξουν ότι η Huawei έκλεψε πηγαίο κώδικα από τη Cisco Systems για τους δρομολογητές (routers) της, έκλεψε τεχνολογία κεραιών από την εταιρεία ασύρματων τηλεπικοινωνιών Quintel και προσέλαβε έναν καθηγητή για να αποκτήσει πρόσβαση σε μια πλακέτα κυκλωμάτων που είχε αναπτύξει η εταιρεία ημιαγωγών CNEX.

Οι ένορκοι παρακολούθησαν ένα βίντεο το οποίο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, έδειχνε έναν υπάλληλο της Huawei να τοποθετεί ένα εξάρτημα ενός ρομπότ δοκιμών της T-Mobile στο σακίδιό του, ενώ άκουσαν καταθέσεις για έναν μηχανικό της Huawei που τρύπωσε σε περίπτερο της Fujitsu σε εμπορική έκθεση για να φωτογραφίσει μια συσκευή.

Επίσης, οι εισαγγελείς παρέδωσαν στους ενόρκους μια δήλωση που επισυναπτόταν στη συμφωνία αναστολής ποινικής δίωξης της Μενγκ, στην οποία η ίδια αναγνώριζε ότι η εταιρεία διεξήγαγε παράνομα επιχειρηματικές δραστηριότητες στο Ιράν.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η HSBC και οι άλλες τράπεζες γνώριζαν για τις δραστηριότητες της Huawei στο Ιράν και ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για να εξασφαλίσουν τη συνεργασία της.

Κατά την τελική του αγόρευση, ο Χέμπερλιγκ κατηγόρησε τους εισαγγελείς ότι «επέλεξαν αποσπασματικά» μια χούφτα άσχετων μεταξύ τους περιστατικών για να στηρίξουν τον ισχυρισμό τους περί 20ετούς συνωμοσίας, τονίζοντας ότι η Huawei πέτυχε μέσω της «σκληρής δουλειάς, της καινοτομίας και των επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη».

Σήμερα, η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 200.000 εργαζομένους και δραστηριοποιείται σε περίπου 170 χώρες.