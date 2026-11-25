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Σε εξέλιξη βρισκόταν η επιχείρηση των κολομβιανών αρχών για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνταν από ένοπλους σε σούπερ μάρκετ στην Καρταχένα, μία από τις σημαντικότερες τουριστικές πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες είχαν αρχικά πάρει περίπου 30 ανθρώπους ως ομήρους, αφού κατέφυγαν στο κατάστημα έπειτα από αποτυχημένη απόπειρα ληστείας θωρακισμένου οχήματος χρηματαποστολής. Από αυτούς, 15 είχαν αφεθεί ελεύθεροι σε δύο διαδοχικές φάσεις, ενώ οι υπόλοιποι παρέμεναν υπό τον έλεγχο των ενόπλων.

#ATENTOS. 🚨 Están por completarse 11 horas de tensión en Cartagena tras el ingreso de hombres armados al almacén Éxito en el sector de La Castellana, en el sur de la ciudad. De acuerdo con reportes, 10 personas ya han sido liberadas, mientras unas 20 continúan retenidas en el lugar. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Έρευνα για Black Friday και γιορτές: Πόσοι Έλληνες καταναλωτές θα χρησιμοποιήσουν AI για τις αγορές τους – Τι δείχνουν τα στοιχεία A esta hora aumenta el despliegue de la fuerza pública en todo el perímetro con la llegada de patrullas de la Policía, un bus de la Armada Nacional y nuevos uniformados que buscan controlar la emergencia y adelantar el operativo de rescate. — Colombia Oscura – Horus (@horusperegrinus) November 25, 2026

Στην Καρταχένα μετέβη ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, προκειμένου να επιβλέψει προσωπικά την επιχείρηση για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων. Στην επιχείρηση αναμενόταν να συμμετάσχουν και δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων του στρατού.

Οι ένοπλοι είχαν ταμπουρωθεί στο σούπερ μάρκετ μετά την αποτυχημένη απόπειρα ληστείας, μετατρέποντας το κατάστημα σε πεδίο ομηρίας και κινητοποιώντας ισχυρές αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Οι αρχές παρακολουθούσαν στενά την εξέλιξη της κρίσης, με βασική προτεραιότητα την ασφαλή απελευθέρωση όλων των ομήρων.