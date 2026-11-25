Δύο Λίβυοι στρατιωτικοί υπέκυψαν στα τραύματά τους, τα οποία υπέστησαν κατά τις επιθέσεις εναντίον δύο ρωσικών πλοίων στη Βεγγάζη, στην ανατολική Λιβύη, στις 22 Νοεμβρίου. Την είδηση ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ την ευθύνη για την επιχείρηση έχει αναλάβει η Ουκρανία.

«Με βαθιά θλίψη και μεγάλη υπερηφάνεια αποτίνω σήμερα φόρο τιμής σε δύο ήρωες των ναυτικών δυνάμεών μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ο Σαντάμ Χαφτάρ, γιος του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και υποδιοικητής των Λιβυκών Αραβικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).

Όπως σημείωσε, οι δύο στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους από τα τραύματά τους, τα οποία υπέστησαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, όταν η επίθεση έπληξε τη ναυτική βάση της Βεγγάζης.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης, Οσάμα Χαμάντ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς το γενικό επιτελείο των ΛΑΕΔ. Σε ανακοίνωσή του έκανε λόγο για «ύπουλη ουκρανική επίθεση εναντίον του λιμανιού της Βεγγάζης».

Live: Two Libyan soldiers killed in Ukrainian attack on Russian vessels in Benghazi

➡️ https://t.co/6aNHWFs8YA https://t.co/hnYghRjNnp — FRANCE 24 English (@France24_en) November 25, 2026

Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη – Πώς πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση

Την ευθύνη για τις επιθέσεις της Κυριακής σε λιμενική εγκατάσταση και στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Βεγγάζης, της σημαντικότερης πόλης της ανατολικής Λιβύης, ανέλαβε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, από την επιχείρηση βυθίστηκε μία ρωσική κορβέτα, ενώ επλήγη και ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι για την επίθεση χρησιμοποιήθηκαν επτά μη επανδρωμένα ναυτικά οχήματα ουκρανικής κατασκευής, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «υποδειγματική». Παράλληλα, την ενέταξε στο πλαίσιο των αντιποίνων για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

🇺🇦⚔️🇷🇺

🇱🇾

Libye: Zelensky confirme l’attaque ukrainienne contre les navires russes au large de la Libye.

https://t.co/992SR3BLZd https://t.co/YY1J8K7Mwe — Restitutor Orientis 🇱🇮 (@restitutorII) November 23, 2026

Διπλωματικές αντιδράσεις από τις δύο αντίπαλες κυβερνήσεις της Λιβύης

Οι επιθέσεις προκάλεσαν αντιδράσεις και στις δύο αντίπαλες πολιτικές πλευρές της Λιβύης, αναδεικνύοντας εκ νέου τον βαθύ πολιτικό διχασμό της χώρας.

Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), με έδρα την Τρίπολη, ζήτησε εξηγήσεις από το Κίεβο. Την ίδια ώρα, η ανταγωνιστική κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης ζήτησε τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας σχετικά με την ενδεχόμενη ουκρανική στρατιωτική παρουσία στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Η Λιβύη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρή πολιτική αστάθεια και θεσμικό κατακερματισμό, μετά την ανατροπή και τη δολοφονία του Μουάμαρ Καντάφι το 2011.

Σήμερα λειτουργούν δύο ανταγωνιστικές κυβερνήσεις: η μία στην Τρίπολη, υπό τον Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, η οποία αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, και η άλλη στην ανατολική Λιβύη, με έδρα τη Βεγγάζη, η οποία συνδέεται πολιτικά και στρατιωτικά με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και την οικογένειά του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης διατηρεί εδώ και χρόνια στενές στρατιωτικές και στρατηγικές σχέσεις με τη Ρωσία, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη γεωπολιτική διάσταση στις τελευταίες εξελίξεις.

Έκκληση του ΟΗΕ για άμεση και ανεξάρτητη έρευνα

Την ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης υπογράμμισε και η Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL), η οποία καταδίκασε τις επιθέσεις λίγες ώρες μετά την εκδήλωσή τους.

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η αποστολή ζήτησε τη διενέργεια «άμεσης, ανεξάρτητης και διαφανούς έρευνας», προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες των επιθέσεων και να αποδοθούν ευθύνες στους εμπλεκομένους.

Παράλληλα, επανέλαβε την ανάγκη σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας της Λιβύης, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο ευρύτερων γεωπολιτικών ανταγωνισμών.