Με δύο επιστροφές-έκπληξη, μια ανατρεπτική δοκιμασία φωτογράφισης και μια νέα αποχώρηση ολοκληρώθηκε το επεισόδιο του GNTM 7, το βράδυ της Τρίτης (24/11).

Μετά την αποχώρηση του Ζαν στο προηγούμενο επεισόδιο, οι επτά διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε μια ιδιαίτερη φωτογραφική δοκιμασία στο κέντρο της Αθήνας, με φόντο τη βροχή και αισθητική εμπνευσμένη από τη δεκαετία του ’40.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν δύο γνώριμα πρόσωπα από τον προηγούμενο κύκλο του διαγωνισμού, η νικήτρια Ξένια Τσιρκόβα και ο Γιώργος Τοκμετζίδης. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ενσαρκώσουν ένα ερωτευμένο ζευγάρι που αναγκάζεται να αποχωριστεί, αποτυπώνοντας ένα κινηματογραφικό στιγμιότυπο. Τη φωτογράφιση ανέλαβε ο φωτογράφος Σπύρος Γεωργίου, ο οποίος έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο GNTM.

Η μεγαλύτερη έκπληξη, ωστόσο, ήρθε από την ανακοίνωση της επιστροφής δύο πρώην διαγωνιζομένων. Η Μπέττυ Μαγγίρα και η Ζενεβιέβ Μαζαρί γνωστοποίησαν πως οι φωτογράφοι που έχουν περάσει από το φετινό GNTM επέλεξαν δύο παίκτες για να επιστρέψουν στον διαγωνισμό. Πρόκειται για τον Ζαν και τον Χρύσανθο, οι οποίοι απέκτησαν μια δεύτερη ευκαιρία διεκδίκησης του τίτλου.

Την επόμενη ημέρα, οι επιστροφές βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ των μοντέλων, ενώ ακολούθησε ένα mini challenge με πρωτότυπες πόζες, μπαλόνια και δημιουργίες της σχεδιάστριας Κάλλιας Κοσσιέρη.

Νικητής αναδείχθηκε ο Ακύλας, ο οποίος εξασφάλισε το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ, αλλά και την πολυπόθητη ασυλία για την επόμενη φωτογράφιση.

Στη διαδικασία της κρίσης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε πως οι δύο φωτογραφίες που ξεχώρισαν ήταν εκείνες της Σταυρούλας και του Γιάννη. Η Σταυρούλα εξασφάλισε την ασυλία και το χρηματικό έπαθλο, ενώ η αγωνία κορυφώθηκε όταν η Άννα και η Σοφία βρέθηκαν στις δύο τελευταίες θέσεις.

Τελικά, η Άννα ήταν εκείνη που αποχώρησε από το GNTM 7, ολοκληρώνοντας την πορεία της στον διαγωνισμό.

Στις δηλώσεις της μετά την αποχώρηση, η ίδια αναφέρθηκε στα όσα αποκόμισε από την εμπειρία της, τονίζοντας πως μέσα από το παιχνίδι αναγνώρισε περισσότερο την προσωπική της αξία και τη σημασία της αυθεντικότητάς της.

Ωστόσο, η αποχώρησή της συνοδεύτηκε από ένταση, καθώς αρνήθηκε να συνομιλήσει με την Καρολίνα, την οποία κατηγόρησε ευθέως ότι την έθεσε σε μειονεκτική θέση, δίνοντάς της το disadvantage στην τελευταία δοκιμασία.