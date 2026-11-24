Νέο επεισόδιο της σειράς “Ντέρτι” έρχεται απόψε στις 22:30 στον Αντ1.

Η Στέλλα και ο Άρης φεύγουν για την Αθήνα, όμως για εντελώς διαφορετικούς λόγους: εκείνος αναζητά τους Καλαματιανούς για λογαριασμό του Χρήστου, ενώ εκείνη είναι αποφασισμένη να μάθει τι απέγινε πραγματικά ο Γιάννης.

Η επιστροφή της στο πατρικό σπίτι και η συνάντησή της με τη Γιώτα ξυπνούν όλο το βάρος που κουβαλά, αλλά ταυτόχρονα τη φέρνουν πιο κοντά σε μια αλήθεια που μπορεί να ανατρέψει όσα πίστευε μέχρι σήμερα.

Την ίδια στιγμή, η Καίτη και ο Δήμος προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα τους ζωή μετά τον φόβο για την εγκυμοσύνη, όμως ήδη οι πρώτες σοβαρές διαφορές τους κάνουν την εμφάνισή τους.

Η Βούλα επιμένει στην απόφασή της να επιστρέψει στο σχολείο και ο Πασχάλης κάνει ένα ουσιαστικό βήμα για να τη στηρίξει, ενώ η έρευνα για τον Κωστή συνεχίζει να βαραίνει τις σχέσεις όλων.

Ο Αλέκος βρίσκει έναν νέο τρόπο να στηρίξει τα όνειρα της Ξένιας, ενώ η Φανή και ο Χρήστος πλησιάζουν ξανά ο ένας τον άλλον μέσα από το παιχνίδι της ζήλιας.

Και καθώς ο Άρης προσπαθεί να μπει βαθύτερα στον κόσμο του Αλέκου, η Στέλλα μαθαίνει μια πληροφορία για τη σχέση του Γιάννη με τη Δίωξη που απειλεί να γκρεμίσει ολοκληρωτικά την εμπιστοσύνη της.

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