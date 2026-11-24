Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος φιλοξένησαν τον Λευτέρη Πανταζή, στο «Studio στις 3» την Τρίτη 24 Νοεμβρίου. Ο επιτυχημένος λαϊκός ερμηνευτής μίλησε για την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του και αναφέρθηκε στη στάση ενός επιχειρηματία με τον οποίο συνεργαζόταν εκείνη την εποχή.

«Ο πατέρας μου πέθανε Μεγάλη Πέμπτη και εγώ το βράδυ τραγούδησα. Αφού τραγούδησα και τα έδωσα όλα, μετά πήγα στο καμαρίνι και λιποθύμησα. Έκλαψα και λιποθύμησα. Ήρθε η Μαίρη Λίντα, καλή της ώρα, και μου έβαλε λίγο νεράκι με ένα πανάκι και μου λέει: “Αγόρι μου έτσι είναι, γέλα παλιάτσο. Έτσι είναι αυτά. Εμείς πρέπει να τραγουδάμε”», εξομολογήθηκε ο αγαπημένος καλλιτέχνης στη συνέντευξή του.

Συνεχίζοντας, ο Λευτέρης Πανταζής περιέγραψε: «Έπειτα από τρεις-τέσσερις ημέρες, έπρεπε να κάνουμε και τον τάφο του μπαμπά, για να μην αφήσουμε το χώμα. Είπα στο αφεντικό τότε: “Σας παρακαλώ κύριε Λάκη, δώστε μου δανεικά, δουλεύω εδώ με εσάς και θα μου τα κρατάτε σιγά-σιγά, για να κάνω τον τάφο του μπαμπά μου”. Μου απάντησε “α ρε…”, δεν θέλω να πω την λέξη και έβαλα τα κλάματα.

Το είπα στη μαμά μου και μου είπε “δεν πειράζει παιδί μου, από αυτά που μου έδινες…”, γιατί εγώ της έδινα το 70% και κράταγα το 30%. Που και από αυτά περισσεύανε. Εγώ δεν τα έτρωγα τα λεφτά.

Όταν έχεις περάσει τέτοια φτώχια, σε κάνει γρανίτη. Θέλεις να επιβιώσεις. Δεν θέλεις να κάνεις το χατίρι σε κανέναν, γίνεσαι πιο δυνατός. Έκανα ό,τι έκανα, πέρασαν τα χρόνια, έγινα μεγάλος και τρανός και ήμουν στα “Αστέρια” στη Γλυφάδα, στις “Καμπάνες”, και ήρθε αυτός. Το αφεντικό. Γονατιστός με παρακάλεσε να του δώσω 1.200.000 γιατί χρώσταγε στο ΙΚΑ, και του τα έδωσα».