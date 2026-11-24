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Την έντονη ανησυχία της Ιταλίας για τον κίνδυνο επέκτασης του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στη Μεσόγειο εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του, Άντριι Σιμπίχα, την Τρίτη (24/11). Η παρέμβαση της Ρώμης ακολουθεί τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον δύο ρωσικών πλοίων στη Λιβύη, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις στην Τρίπολη και ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τη μεταφορά της σύγκρουσης στη Βόρεια Αφρική.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Ταγιάνι εξέφρασε την ανησυχία του για τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ανατολική Λιβύη, την ευθύνη των οποίων έχει αναλάβει η ουκρανική κυβέρνηση.

Ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η αποτροπή της επέκτασης του πολέμου στη Μεσόγειο αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για την Ιταλία, ζητώντας παράλληλα να γίνει σεβαστή η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης.

«Δεν θέλουμε μια νέα εστία πολέμου κοντά στις ιταλικές ακτές»

Η τηλεφωνική επικοινωνία ακολούθησε τις δηλώσεις που είχε πραγματοποιήσει ο Ταγιάνι τη Δευτέρα (23/11), κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Ο Ιταλός υπουργός είχε προειδοποιήσει ότι η διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στη Μεσόγειο θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

«Ζητάμε από όλους, συμπεριλαμβανομένων των Ουκρανών φίλων μας, να μη διεξάγουν πόλεμο εναντίον των Ρώσων στη δυτική Μεσόγειο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αντίστοιχη έκκληση απευθύνεται και προς τη Μόσχα.

Ο Ταγιάνι υπογράμμισε ότι η Ιταλία δεν επιθυμεί τη δημιουργία μιας νέας εστίας πολέμου τόσο κοντά στις ακτές της.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικό το ενδεχόμενο ο πόλεμος στην Ουκρανία να επεκταθεί σε περιοχές της Μεσογείου που απέχουν μόλις μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από την Ιταλία.

Επισήμανε ακόμη ότι η Ρώμη εργάζεται για την ενίσχυση της σταθερότητας στη Λιβύη και ότι μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να υπονομεύσει αυτές τις προσπάθειες.

Η βύθιση της ρωσικής κορβέτας Mercury στη Βεγγάζη

Οι ιταλικές αντιδράσεις προκλήθηκαν από την ουκρανική στρατιωτική επιχείρηση της Κυριακής (22/11), κατά την οποία επλήγησαν δύο ρωσικά πλοία στην περιοχή της Βεγγάζης, στην ανατολική Λιβύη.

Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με ναυτικά μη επανδρωμένα σκάφη και είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση της ρωσικής πολεμικής κορβέτας Mercury, η οποία βρισκόταν στο λιμάνι για ανεφοδιασμό.

Στόχος αποτέλεσε επίσης ένα ρωσικό εμπορικό πλοίο, το οποίο, σύμφωνα με το Κίεβο, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού.

Η ουκρανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα πλοία αποτελούσαν νόμιμους στρατιωτικούς στόχους, καθώς εξυπηρετούσαν τις επιχειρήσεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Η επίθεση έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις στη Λιβύη, όπου τόσο η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης όσο και οι αρχές της ανατολικής χώρας εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους.

Η Λιβύη καταγγέλλει παραβίαση της κυριαρχίας της

Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, η οποία εδρεύει στην Τρίπολη, καταδίκασε τις επιθέσεις, τονίζοντας ότι δεν έχει εγκρίνει καμία ξένη στρατιωτική επιχείρηση στην επικράτεια ή στα χωρικά ύδατα της χώρας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Λιβύη δεν αποτελεί μέρος του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και δεν πρόκειται να αποδεχθεί την εμπλοκή της στη σύγκρουση.

Η αντίπαλη διοίκηση της ανατολικής Λιβύης, η οποία υποστηρίζεται από τον στρατιωτικό διοικητή Χαλίφα Χάφταρ, ζήτησε επίσης τη διερεύνηση των συνθηκών της επίθεσης.

Οι αρχές της Βεγγάζης υποστήριξαν ότι υπάρχουν ενδείξεις πως τα ουκρανικά ναυτικά drones ενδέχεται να προήλθαν από περιοχές της δυτικής Λιβύης, ζητώντας από τον ΟΗΕ να εξετάσει σχετικές καταγγελίες.

Η Λιβύη παραμένει πολιτικά και στρατιωτικά διαιρεμένη από την ανατροπή του Μουαμάρ Καντάφι το 2011, με την κυβέρνηση της Τρίπολης να ελέγχει το δυτικό τμήμα της χώρας και τη διοίκηση που συνδέεται με τον Χάφταρ να κυριαρχεί στην ανατολή.

Η Ρωσία διατηρεί στρατιωτικές σχέσεις με τις δυνάμεις του Χάφταρ και έχει χρησιμοποιήσει εγκαταστάσεις στην ανατολική Λιβύη για την υποστήριξη των επιχειρήσεών της στην Αφρική.

Η απάντηση της Ουκρανίας: «Πρόκειται για νόμιμη αυτοάμυνα»

Ο Άντριι Σιμπίχα απέρριψε τις κατηγορίες ότι η Ουκρανία επιχειρεί να μεταφέρει τον πόλεμο στη Λιβύη.

Σε δήλωσή του την Τρίτη, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις στα ρωσικά πλοία αποτελούσαν πράξεις αυτοάμυνας, επικαλούμενος το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

«Η Ουκρανία δεν παρασύρει κανέναν στον πόλεμο ούτε μεταφέρει τον πόλεμο οπουδήποτε», ανέφερε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η χώρα του σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης και ότι οι στρατιωτικές της ενέργειες στρέφονται αποκλειστικά εναντίον ρωσικών στόχων που συνδέονται με την εισβολή στην Ουκρανία.

Κατά τον Σιμπίχα, η Ρωσία είναι εκείνη που θέτει σε κίνδυνο τρίτες χώρες, χρησιμοποιώντας τις πολιτικές και λιμενικές υποδομές τους για στρατιωτικούς σκοπούς.

Η επίκληση του δικαιώματος αυτοάμυνας αποτελεί τη νομική θέση του Κιέβου, χωρίς να επιλύει αυτομάτως τα ζητήματα διεθνούς δικαίου που εγείρονται από στρατιωτικές επιχειρήσεις σε λιμάνια και χωρικά ύδατα τρίτων κρατών.

Η Ιταλία επαναβεβαιώνει τη στήριξή της στο Κίεβο

Παρά την έντονη ανησυχία για τα πλήγματα στη Λιβύη, ο Ταγιάνι ξεκαθάρισε ότι η Ιταλία δεν αλλάζει στάση απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών, διαβεβαίωσε τον Σιμπίχα ότι η Ρώμη θα συνεχίσει να υποστηρίζει την άμυνα της Ουκρανίας και τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

Παράλληλα, επανέλαβε την υποστήριξη της Ιταλίας στις πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών για τη σταθερότητα, την ενότητα και την κυριαρχία της Λιβύης.

Η Ρώμη διατηρεί ιδιαίτερα στενές οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με τη Λιβύη, πρώην αποικία της, η οποία αποτελεί σημαντικό εταίρο στον ενεργειακό τομέα και στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών της κεντρικής Μεσογείου.

Η Ιταλία συμμετέχει επίσης στις διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για την επανένωση των λιβυκών θεσμών και τον τερματισμό της μακροχρόνιας πολιτικής διαίρεσης.

Η σημερινή παρέμβαση του Ταγιάνι αναδεικνύει τις ανησυχίες ευρωπαϊκών χωρών ότι οι ουκρανικές επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στρατιωτικών συμφερόντων εκτός Ευρώπης θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες εστίες αστάθειας σε περιοχές ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.