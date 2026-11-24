Εντυπωσιακές εικόνες προσφέρει η προτελευταία Πανσέληνος της χρονιάς, το λεγόμενο «Φεγγάρι του Κάστορα», ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά θεάματα του φετινού Νοεμβρίου. Το φεγγάρι φέτος είναι «υπερπανσέληνος» λόγω της εγγύτητας με τη γη.

Το φως της λούζει τον ουρανό και κρύβει όλα τα αστέρια. Η πανσέληνος του Κάστορα πήρε το όνομά της από τους ιθαγενείς της Αμερικής, οι οποίοι συνήθιζαν να δίνουν ονομασίες στις πανσελήνους ανάλογα με τα φυσικά φαινόμενα ή τη συμπεριφορά των ζώων της εποχής. Τον Νοέμβριο, οι κάστορες αρχίζουν να αποσύρονται στις φωλιές τους, έχοντας συγκεντρώσει τροφή για τον χειμώνα, από όπου και προκύπτει το όνομα.

Η πανσέληνος του Νοέμβρη είναι παραδοσιακά γνωστή ως «Φεγγάρι του Κάστορα», ενώ άλλες ονομασίες που χρησιμοποιούσαν οι αυτόχθονες πληθυσμοί της Βόρειας Αμερικής είναι «Σελήνη του Παγετού» (Frost Moon), «Παγωμένη Σελήνη» (Freezing Moon), «Σελήνη του Εμπορίου» (Trading Moon), «Σελήνη της Βελανιδιάς» (Oak Moon) και «Σελήνη του Χιονιού» (Snow Moon), σύμφωνα με τον ιστότοπο Timeanddate.com. Στις κελτικές παραδόσεις συναντώνται επίσης οι ονομασίες «Σελήνη του Πένθους» (Mourning Moon) και «Σελήνη των Σκοτεινότερων Βαθών» (Darkest Depths Moon).

Η επόμενη πανσέληνος θα είναι την 23η Δεκεμβρίου, ωστόσο η καλύτερη στιγμή για να την παρατηρήσει κανείς θα είναι το βράδυ της 24ης Δεκεμβρίου, παραμονή των Χριστουγέννων. Εκείνη την ημέρα, η Σελήνη θα βρίσκεται ακόμη πιο κοντά στο περίγειό της σε σχέση με την πανσέληνο του Νοεμβρίου και θα είναι η κοντινότερη, μεγαλύτερη και φωτεινότερη πανσέληνος του 2026.