«Πόσο κρύο κάνει στις πόλεις και οικισμούς της Ελλάδας;» διερωτάται το Meteo, που παρουσιάζει τις πόλεις και χωριά της χώρας με τις περισσότερες ώρες κρύου.

«Με τον χειμώνα να πλησιάζει, τις θερμοκρασίες να πέφτουν και τα επιδόματα θέρμανσης να βρίσκονται στο προσκήνιο, έχει μεγάλη σημασία να εντοπίσουμε, με μετρήσιμο και αντικειμενικό τρόπο, τις περιοχές της χώρας μας με το περισσότερο κρύο» αναφέρει το Meteo και συνεχίζει: «Για να το πετύχουμε αυτό, δεν αρκεί να εξετάσουμε μόνο τις μέσες θερμοκρασίες, αλλά και πόσες ώρες μέσα σε ένα 24ωρο η θερμοκρασία παραμένει χαμηλότερη από ένα συγκεκριμένο όριο, όπως π.χ. τους 3 °C».

Η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αξιοποιώντας τα δεδομένα του πυκνού δικτύου μετεωρολογικών σταθμών που λειτουργεί σε όλη τη χώρα (630 σταθμοί το 2026), έχει δημιουργήσει ένα σετ δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης για τη θερμοκρασία και τη βροχόπτωση από το 2015 και μετά.

Ο παρακάτω χάρτης παρουσιάζει τον μέσο ετήσιο αριθμό ωρών με θερμοκρασία κάτω από το όριο των 3 βαθμών Κελσίου. Όπως αναμενόταν, ο μεγαλύτερος αριθμός ωρών εντοπίζεται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και στα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, ενώ ο χαμηλότερος καταγράφεται στο Ιόνιο, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη.

Σε δεύτερο χάρτη παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των 15 οικισμών της χώρας (με πληθυσμό άνω των 1.500 κατοίκων) που καταγράφουν τις περισσότερες ώρες κρύου. Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Νευροκόπι, με 1711 ώρες κρύου κατά μέσο όρο ετησίως, και ακολουθούν αρκετές περιοχές στη Δυτική Ελλάδα (Μέτσοβο, Φλώρινα, Πτολεμαΐδα, Γρεβενά κ.λπ.). Στην Κεντρική Ελλάδα, στην 8η θέση εμφανίζεται το Καρπενήσι.

Όσον αφορά τους μικρότερους οικισμούς (με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων), μεγάλο αριθμό ωρών κρύου (άνω των 2.000 ωρών σε ετήσιο μέσο όρο) παρουσιάζουν η Βλάστη Κοζάνης, η Σμίξη Γρεβενών και η Βωβούσα Ιωαννίνων.