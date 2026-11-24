Βαθιά κάτω από τα νερά του δυτικού Ειρηνικού Ωκεανού, εκεί όπου το απόλυτο σκοτάδι συναντά τις πιο ακραίες πιέσεις του πλανήτη, κρύβεται ένα από τα πιο ανεξερεύνητα σύνορα της Γης: Η Τάφρος των Μαριάνων.

Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες πίστευαν πως γνωρίζουν τους βασικούς γεωλογικούς κανόνες που διέπουν αυτή την αβυσσαλέα περιοχή, θεωρώντας αδύνατο να εκδηλωθούν εκεί βίαιες, εκρηκτικές ηφαιστειακές εκρήξεις λόγω του τεράστιου βάρους του νερού. Κι όμως, η φύση φαίνεται πως είχε άλλα σχέδια.

Ένα τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο ρομπότ έφερε στο φως απρόσμενα ευρήματα από βάθος άνω των 6.000 μέτρων, ανατρέποντας όσα γνωρίζαμε για τον υποθαλάσσιο ηφαιστειισμό και ρίχνοντας νέο φως στο πώς δημιουργήθηκε το βαθύτερο σημείο των ωκεανών.

Μια διεθνής ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Ρόμπερτ Τζ. Στερν του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Ντάλας κατέγραψε τα βαθύτερα γνωστά υποβρύχια ηφαιστειακά κατάλοιπα σε βάθος άνω των 6 χιλιομέτρων.

Τα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο Frontiers in Earth Science, αποκαλύπτουν εκρηκτικές ηφαιστειακές δραστηριότητες σε βάθη που προηγουμένως θεωρούνταν απίθανα για τέτοιου είδους φαινόμενα.

Η ανακάλυψη ενός ρομπότ που φτάνει μέχρι τα μισά του δρόμου

Ένα τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο όχημα συνέλεξε πετρώματα που σχηματίστηκαν από εκρηκτικές ηφαιστειακές εκρήξεις στην Τάφρο των Μαριάνων, σε βάθος μεγαλύτερο των 6.000 μέτρων κάτω από την επιφάνεια — πρόκειται για τη βαθύτερη ηφαιστειακή δραστηριότητα που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, και μάλιστα σε μια περιοχή όπου, θεωρητικά, δεν θα έπρεπε να υπάρχει.

Οι συγγραφείς της μελέτης πιστεύουν επίσης ότι το εύρημα αυτό βοηθά να εξηγηθεί γιατί η Άβυσσος Τσάλεντζερ έχει τόσο μεγάλο βάθος. Το βαθύτερο σημείο των ωκεανών, η Άβυσσος Τσάλεντζερ, βρίσκεται περίπου 10.935 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του δυτικού Ειρηνικού, σύμφωνα με μετρήσεις του 2021 (μια μελέτη του 2026 αναθεώρησε εκ νέου αυτόν τον αριθμό).

Αν τοποθετούσαμε το Έβερεστ στον πυθμένα της, η κορυφή του θα καλυπτόταν ακόμη από περισσότερα από 2 χιλιόμετρα νερού. Στα τέλη του 2024, το αμερικανικό ερευνητικό σκάφος R/V Thomas G. Thompson απέπλευσε για την Τάφρο των Μαριάνων στο πλαίσιο της αποστολής TN438.

Πάνω του μετέφερε το Jason/Medea, ένα τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο όχημα (ROV) που λειτουργεί συνδεδεμένο με την επιφάνεια μέσω καλωδίου. Πραγματοποίησε δέκα καταδύσεις, επτά από τις οποίες στο τμήμα της τάφρου ακριβώς βόρεια από την Άβυσσο Τσάλεντζερ, και συνέλεξε 155 δείγματα πετρωμάτων κατά μήκος μιας υποθαλάσσιας πλαγιάς περίπου 300 χιλιομέτρων.

Ολόκληρο το τμήμα που μελετήθηκε έχει μήκος περίπου 550 χιλιόμετρα. Η τάφρος πήρε το όνομά της από τις Νήσους Μαριάνες, ένα όνομα με ισπανικές ρίζες. Το 1668, ο Ιησουίτης Ντιέγκο Λουίς ντε Σαν Βιτόρες, με καταγωγή από το Μπούργος, τις μετονόμασε προς τιμήν της αντιβασίλισσας Μαριάννας της Αυστρίας, χήρας του Φιλίππου Δ΄.

Το Γκουάμ, το μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος, παρέμεινε υπό ισπανική κυριαρχία μέχρι το 1898.

Παρεμπιπτόντως, μεταξύ εκείνων που αξιολόγησαν τη μελέτη για το επιστημονικό περιοδικό ήταν και ο Λουίς Σομόθα από το Ισπανικό Γεωλογικό και Μεταλλευτικό Ινστιτούτο (IGME).

Μια ωκεάνια ζώνη που «αψηφά» τη γεωλογία

Για να κατανοήσουμε γιατί το εύρημα προκαλεί έκπληξη, βοηθά να θυμηθούμε πώς λειτουργεί μια ωκεάνια τάφρος. Οι τάφροι σχηματίζονται εκεί όπου η μία τεκτονική πλάκα βυθίζεται κάτω από την άλλη — μια διαδικασία που ονομάζεται καταβύθιση.

Εδώ, η πλάκα του Ειρηνικού γλιστρά κάτω από την πλάκα της Θάλασσας των Φιλιππίνων, και το κάνει αυτό εδώ και περίπου 52 εκατομμύρια χρόνια — δηλαδή από την εποχή που οι δεινόσαυροι είχαν ήδη εξαφανιστεί εδώ και 14 εκατομμύρια χρόνια.

Σε μια συνηθισμένη ζώνη καταβύθισης, ανάμεσα στην τάφρο και τη γραμμή των ηφαιστείων που σχηματίζεται στην ενδοχώρα, εκτείνεται μια πλατιά λωρίδα θαλάσσιου πυθμένα, την οποία οι γεωλόγοι αποκαλούν προτόξο (forearc).

Συνήθως έχει πλάτος 150–200 χιλιόμετρα και είναι ψυχρή, και επειδή ο μανδύας από κάτω της δεν θερμαίνεται αρκετά ώστε να λιώσει, δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ηφαίστεια. Βόρεια του Γκουάμ, κοντά στο γεωγραφικό πλάτος των 18°, το προτόξο των Μαριάνων αποτελεί κλασικό παράδειγμα.

Το τμήμα Challenger, αντίθετα, δεν μοιάζει καθόλου με αυτό. Δεν διαθέτει ηφαιστειακή αλυσίδα και, αντί για μια πλατιά λωρίδα, υπάρχει μια υποθαλάσσια ράχη σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων από την τάφρο.

Επιπλέον, ο άξονας μιας λεκάνης που ανοίγει προς τα βόρεια βρίσκεται μόλις 100 χιλιόμετρα από την τάφρο, ενώ σε γεωγραφικό πλάτος 18° απέχει περίπου 300 χιλιόμετρα. Αυτό το άνοιγμα τεντώνει τον θαλάσσιο πυθμένα από τα ανατολικά προς τα δυτικά με ρυθμό περίπου 45 χιλιοστά τον χρόνο — περίπου όσο γρήγορα μεγαλώνει ένα νύχι. Το 2003, ο Peter Bird έδειξε ότι επρόκειτο για όριο καταβύθισης τεκτονικών πλακών και όχι για πλευρικό ρήγμα, όπως πιστευόταν μέχρι τότε.

Ηφαίστεια υπό πίεση 600 ατμοσφαιρών

Στις τρεις καταδύσεις στο δυτικό μισό, η ομάδα συνάντησε άφθονα φρέσκα ηφαιστειακά πετρώματα ξεκινώντας από τα 6.000 μέτρα. Επρόκειτο για πυροκλαστικό υλικό — θραύσματα πετρωμάτων και τέφρας που εκτινάσσονται κατά τη διάρκεια μιας εκρηκτικής ηφαιστειακής δραστηριότητας και, αν πέσουν στο έδαφος ενώ είναι ακόμη καυτά, συγκολλούνται μεταξύ τους.

Στον θαλάσσιο πυθμένα εμφανίζονταν ως επίπεδες πλάκες πάχους λίγων εκατοστών, ραγισμένες σε κανονικά ορθογώνια πλάτους 1–3 μέτρων, με λοβωτές άκρες πλάτους 1–2 μέτρων. Οι συντάκτες της μελέτης ερμηνεύουν τις ρωγμές όπως εκείνες ενός στρώματος λάσπης που ξεραίνεται: το υλικό συστελλόταν καθώς ψυχόταν.

Οι λοβοί, όπως αναφέρουν, αποτελούν πιθανότατα τα μέτωπα πυροκλαστικών ροών που κινήθηκαν προς τα κάτω στην πλαγιά. Παραδόξως, πάνω στο πλοίο πολλά από αυτά τα σκουρόχρωμα πετρώματα καταγράφηκαν αρχικά ως βασάλτης, το πιο κοινό ηφαιστειακό πέτρωμα του θαλάσσιου πυθμένα.

Ωστόσο, μεταγενέστερες αναλύσεις έδειξαν κάτι διαφορετικό: ανδεσίτες, δακίτες, ρυόλιθους και βονινίτες — πετρώματα που προέρχονται από μάγματα πλούσια σε πυρίτιο, τα οποία τείνουν να είναι πιο παχύρρευστα.

Εδώ φτάνουμε στο πιο λεπτό σημείο της μελέτης.

Σε βάθος 6.000 μέτρων, η πίεση του νερού ξεπερνά τις 600 ατμόσφαιρες. Κάτω από περίπου 2.200 μέτρα, το νερό που είναι διαλυμένο στο μάγμα δεν μετατρέπεται πλέον σε ατμό όταν απελευθερώνεται· αντ’ αυτού, γίνεται υπερκρίσιμο ρευστό, μια ενδιάμεση κατάσταση που δεν είναι ούτε υγρή ούτε αέρια.

Στη στεριά, ο ατμός διαστέλλεται τεράστια, και αυτό είναι που κάνει τις εκρήξεις τόσο βίαιες. Το υπερκρίσιμο νερό καταλαμβάνει περίπου το 3% του όγκου που θα καταλάμβανε ο ίδιος ατμός. Ο Stern και οι συνεργάτες του διατυπώνουν την υπόθεση ότι αυτές οι εκρήξεις θα ήταν σημαντικά λιγότερο εκρηκτικές από εκείνες στη στεριά.

Θα αναμειγνύονταν λιγότερο με το θαλασσινό νερό και θα διατηρούσαν αρκετή θερμότητα ώστε τα στρώματα να συγκολληθούν. «Οι εκρηκτικές δραστηριότητες κοντά σε τάφρους είναι ασυνήθιστες, οπότε εκπλαγήκαμε ιδιαίτερα», συνοψίζει ο Stern.

Λίγα περισσότερα είναι γνωστά. Τα ηφαίστεια από τα οποία εκτινάχθηκαν αυτά τα υλικά δεν έχουν εντοπιστεί, και οι συντάκτες της μελέτης πιστεύουν ότι οι ροές δεν ταξίδεψαν μακριά, καθώς θα είχαν χάσει τη θερμότητά τους.

Επίσης, δεν υπάρχουν ραδιομετρικές χρονολογήσεις. Τα πετρώματα θεωρούνται νεαρά επειδή διατηρούν φρέσκο ηφαιστειακό γυαλί, και υποτίθεται ότι έχουν ηλικία μικρότερη των πέντε εκατομμυρίων ετών — την εποχή δηλαδή που άρχισε να ανοίγει η γειτονική λεκάνη. Οι ίδιοι οι ερευνητές τονίζουν ότι πρόκειται για ένα συμπέρασμα που μένει ακόμη να επαληθευτεί.

Δύο πλευρές, δύο τρόποι που τεντώνεται ο πυθμένας

Η μελέτη χωρίζει το εξερευνημένο τμήμα στα δύο. Το ανατολικό μισό, βαθύτερο και με πιο απότομες πλαγιές, αποκαλύπτει κυρίως περιδοτίτη — ένα αρχαίο πέτρωμα από τον μανδύα της Γης, έντονα αλλοιωμένο από το νερό. Στο δυτικό μισό κυριαρχούν νεαρά ηφαιστειακά πετρώματα.

Από το σύνολο των δειγμάτων, το 59% ήταν ηφαιστειακά πετρώματα. Η ερμηνεία των ερευνητών είναι ότι το ανατολικό τμήμα τεντώνεται μηχανικά, σαν μαλακή καραμέλα που την τραβάς και από τις δύο άκρες, ενώ το δυτικό τεντώνεται με την προσθήκη μάγματος από κάτω.

Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη. Βασίζεται σε μόλις τρεις καταδύσεις ανά μισό, και οι ίδιοι οι ερευνητές προειδοποιούν για εξαιρέσεις, όπως μια ανατολική ζώνη με βασάλτες ηλικίας 2,7 έως 3,7 εκατομμυρίων ετών. Χρειάζονται περισσότερα δείγματα και χρονολογήσεις προτού γίνει αποδεκτό.

Η αποστολή δεν επικεντρώθηκε μόνο στα ηφαίστεια. Στο υδροθερμικό πεδίο Shinkai, σε βάθος περίπου 5.700 μέτρων, το ρομπότ ανέσυρε όργανα που είχαν αφήσει εκεί Ιάπωνες επιστήμονες το 2016.

Πρόκειται για το βαθύτερο γνωστό πεδίο υποθαλάσσιων καμινάδων, το οποίο λειτουργεί σε χαμηλή θερμοκρασία και τροφοδοτείται από αντιδράσεις μεταξύ του νερού και των πετρωμάτων του μανδύα.

Μία από τις λευκές καμινάδες του είχε μεγαλώσει κατά περίπου 140 εκατοστά μέσα σε οκτώ χρόνια. Οι κάμερες κατέγραψαν επίσης, σε βάθος 6.297 μέτρων, ένα ψάρι του γένους Pseudoliparis (σαλιγκαρόψαρο).

Πώς η Άβυσσος Challenger έφτασε σε αυτό το βάθος

Το δεύτερο ερώτημα της μελέτης είναι και το παλαιότερο: γιατί αυτή η γωνία της τάφρου βυθίζεται σχεδόν 2 χιλιόμετρα περισσότερο από το υπόλοιπο τμήμα της. Ο Stern και οι συνεργάτες του απαντούν με έναν συνδυασμό αιτιών και όχι με μία μόνο εξήγηση. Η πλάκα του Ειρηνικού που βυθίζεται σε αυτό το σημείο χωρίζεται από την υπόλοιπη μέσω ενός ρήγματος (σχισίματος), γεγονός που την καθιστά στενότερη και κοντύτερη, επιτρέποντάς της να κάμπτεται πιο απότομα.

Μια μελέτη του Zhang και των συνεργατών του (στο περιοδικό Earth and Planetary Science Letters, 2026) μετρά αυτό το φαινόμενο: η εξωτερική πλαγιά της τάφρου φτάνει σε κλίση τις 8 μοίρες, ενώ σε άλλες τάφρους παγκοσμίως δεν ξεπερνά τις 6 μοίρες.

Επιπλέον, η πλάκα είναι αρχαία —του Μεσοζωικού αιώνα— και επομένως πυκνή, αλλά φαίνεται πως «ανανεώθηκε» πριν από περίπου 20 εκατομμύρια χρόνια από τη θερμότητα της στήλης μάγματος Caroline, ενός θερμού σημείου του μανδύα, γεγονός που την έκανε λεπτότερη και πιο εύκαμπτη. Και επιπροσθέτως, η πλάκα που βρίσκεται από πάνω είναι μόνο χαλαρά συνδεδεμένη με την πλάκα που βυθίζεται, επιτρέποντας στη δεύτερη να πέφτει και να αποκτά μεγαλύτερη κλίση πιο εύκολα. Ο Zvi Gvirtzman και ο ίδιος ο Stern είχαν προτείνει αυτή την τελευταία ιδέα το 2004.

Υπάρχει μια συνέπεια που ξεπερνά τα όρια της Αβύσσου Challenger. Σύμφωνα με τον Stern, η βύθιση των ωκεάνιων πλακών παρέχει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που κινεί τις τεκτονικές πλάκες της Γης, επομένως, εάν αυτή η ζώνη καταβύθισης διευρυνθεί όπως υποδηλώνουν τα δεδομένα, θα επηρεάσει την κίνηση των πλακών τουλάχιστον στον δυτικό Ειρηνικό.

Εξακολουθούν, ωστόσο, να υπάρχουν θεμελιώδεις διαφωνίες. Στο ανατολικό τμήμα, στον 143ο ανατολικό μεσημβρινό (143°Α), ο φλοιός έχει πάχος μόλις περίπου 2 χιλιόμετρα, αλλά μια σεισμική μελέτη του 2023 στη ζώνη επαφής μεταξύ των δύο μισών τον υπολόγισε στα περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ μια παλαιότερη έκανε λόγο για 18 χιλιόμετρα.

Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν αν πρόκειται για σφάλματα μέτρησης ή για πραγματικές διαφορές από σημείο σε σημείο. Και το πιο προφανές κενό παραμένει: Η ζώνη ανάμεσα στα 6.500 μέτρα (περίπου 21.325 πόδια) και τα 11.000 μέτρα (περίπου 36.089 πόδια) του πυθμένα της Αβύσσου Challenger, την οποία το σύστημα Jason/Medea δεν μπορεί να επισκεφθεί.

Σήμερα μόνο ελάχιστα βαθυσκάφη μπορούν να φτάσουν εκεί, μεταξύ των οποίων το κινεζικό Fendouzhe και ένα που ανήκει σε ιδιώτη επιχειρηματία, και ο Stern εκφράζει τη λύπη του που μόνο Κινέζοι επιστήμονες και λίγοι εύποροι επιχειρηματίες διαθέτουν τα μέσα για να φτάσουν στον πυθμένα. Τα ηφαίστεια που παρήγαγαν αυτά τα πετρώματα εξακολουθούν να αγνοούνται.