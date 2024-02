Η ανησυχητική ανακάλυψη στο βαθύτερο σημείο της Γης – Τι βρήκαν οι επιστήμονες στον βυθό της τάφρου των Μαριανών

Οι επιστήμονες έκαναν μια ανησυχητική ανακάλυψη στο βαθύτερο σημείο της Γης, και αν χρειαζόσασταν ποτέ μια υπενθύμιση της εκπληκτικής ικανότητας της ανθρώπινης φυλής να πετάει σκουπίδια και να εξαπλώνει τη ρύπανση, τότε αυτή είναι η υπενθύμιση που χρειάζεστε.

Το Challenger Deep στον πυθμένα της τάφρου των Μαριανών είναι το βαθύτερο σημείο του πλανήτη, μετρώντας το εντυπωσιακό μέγεθος των τουλάχιστον 10.780 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε ένα σκουπίδι να βρει το δρόμο του για εκεί κάτω. Ένα μπουκάλι μπύρας. Το πράσινο μπουκάλι είχε ακόμη και την ετικέτα του και βρισκόταν στην άμμο στον πυθμένα του Challenger Deep.

Η ωκεανογράφος Dr Dawn Wright έκανε την ανακάλυψη βαθιά κάτω από την επιφάνεια το 2022 και μοιράστηκε τα ευρήματά της στο διαδίκτυο.

Η Δρ Ράιτ που έφτασε σ’ αυτό το σημείο, δημοσίευσε μια φωτογραφία εκείνη τη στιγμή, γράφοντας: “Τι είδαμε όταν αγγίξαμε για πρώτη φορά τον πυθμένα, σε βάθος 10.900+m w/in #ChallengerDeep? ΈΝΑ ΜΠΟΥΚΆΛΙ ΜΠΎΡΑΣ!

What did we see upon 1st touching bottom, at 10,900+m depth w/in #ChallengerDeep? A BEER BOTTLE! 😫 Further evidence that we MUST as humanity do BETTER by the ocean and for the health of habitats that we ourselves share & ultimately depend on!!! #ThereIsNoPlanetB #DeeperSeaDawn pic.twitter.com/cDs3LhpPwn

— Dr. Dawn Wright + @deepseadawn.bsky.social 🇺🇦 (@deepseadawn) July 26, 2022