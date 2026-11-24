Ερευνητές που διερευνούν τον σχηματισμό Ντουρουπινάρ (Durupınar), μια τοποθεσία στην ανατολική Τουρκία η οποία εδώ και καιρό συνδέεται με ισχυρισμούς για την Κιβωτό του Νώε, ανακοίνωσαν τα πρώτα αποτελέσματα ραδιοχρονολόγησης από δείγματα που συλλέχθηκαν εκεί.

Ο καθηγητής Τζενκέρ Ατίλα (Cenker Atilla) του Πανεπιστημίου Sivas Cumhuriyet δήλωσε ότι οι εργαστηριακές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες χρονολόγησαν δείγματα ξύλου περίπου πριν από 4.300 χρόνια, μεταξύ 2400 και 2200 π.Χ.

Η ερευνητική ομάδα αναμένει τώρα επιπλέον αποτελέσματα από εργαστήρια στην Ελβετία και την Τουρκία, προκειμένου να αξιολογήσει τα ευρήματα.

Ο σχηματισμός Ντουρουπινάρ (Durupınar), που βρίσκεται στην περιοχή Ντογουμπαγιαζίτ (Doğubayazıt) της επαρχίας Άγρι, προσελκύει το ενδιαφέρον εδώ και δεκαετίες λόγω της χαρακτηριστικής του εμφάνισης σε σχήμα πλοίου και της μακροχρόνιας σύνδεσής του με ισχυρισμούς για την Κιβωτό του Νώε.

Η τελευταία έρευνα συγκέντρωσε περίπου 20 ερευνητές από πέντε χώρες, συνδυάζοντας γεωλογικές, γεωφυσικές και αρχαιολογικές προσεγγίσεις για την εξέταση του σχηματισμού και των υλικών που ανακτήθηκαν από την περιοχή.

Στο φως τα πρώτα αποτελέσματα ραδιοχρονολόγησης

Οι εργασίες πεδίου στον σχηματισμό, κοντά στο χωριό Ουζενγκιλί (Üzengili), πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 28 Ιουνίου και 30 Σεπτεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι επιστήμονες συνέλεξαν δείγματα που περιγράφονται ως ξύλο και απανθρακωμένο υλικό, τα οποία υπέβαλαν για εργαστηριακές εξετάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ελβετία και την Τουρκία.

Μιλώντας στις 22 Νοεμβρίου, ο Ατίλα επιβεβαίωσε ότι η ομάδα έλαβε τα πρώτα αποτελέσματα από το αμερικανικό εργαστήριο. Σύμφωνα με τη δήλωσή του, τα δείγματα που αναλύθηκαν χρονολογήθηκαν μεταξύ 2400 και 2200 π.Χ., τοποθετώντας τα στην τρίτη χιλιετία π.Χ.

Ο Άντριου Τζόουνς (Andrew Jones), αναπληρωτής επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, ανέφερε επίσης ότι δύο δείγματα ξύλου έδωσαν αποτελέσματα που υποδεικνύουν ηλικία περίπου 4.300 ετών. Σημείωσε ότι οι εκτιμώμενες ημερομηνίες αντιστοιχούν σε ορισμένες προτεινόμενες χρονολογήσεις του βιβλικού κατακλυσμού, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα αποτελέσματα της χρονολόγησης από μόνα τους δεν αποδεικνύουν πως ο σχηματισμός Ντουρουπινάρ αποτελεί την Κιβωτό του Νώε.

Τα επόμενα βήματα των ερευνών στα εργαστήρια

Οι ερευνητές σκοπεύουν να συγκρίνουν τα αμερικανικά αποτελέσματα με ανεξάρτητες αναλύσεις που διεξάγονται στην Ελβετία, καθώς και σε εργαστήρια που συνδέονται με το TÜBİTAK, το Συμβούλιο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της Τουρκίας.

Η ραδιοχρονολόγηση μετρά τον εναπομείναντα άνθρακα-14 στο οργανικό υλικό για να εκτιμήσει την ηλικία του. Ωστόσο, ο προσδιορισμός του πότε προήλθε ένα κομμάτι ξύλου δεν αποδεικνύει πώς χρησιμοποιήθηκε, αν υπέστη ανθρώπινη επεξεργασία ή πώς έφτασε στην τελική του τοποθεσία.

Αυτά τα ερωτήματα απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση των φυσικών χαρακτηριστικών των δειγμάτων και των γεωλογικών αποθέσεων από τις οποίες ανακτήθηκαν. Τέτοια στοιχεία θα είναι απαραίτητα για την κατανόηση της σχέσης τους με τον περιβάλλοντα σχηματισμό.

Προηγούμενες γεωλογικές μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο σχηματισμός Ντουρουπινάρ, σε σχήμα πλοίου, αναπτύχθηκε μέσω φυσικών διεργασιών. Τα αποτελέσματα χρονολόγησης που ανακοινώθηκαν πρόσφατα δεν ανατρέπουν, από μόνα τους, αυτά τα συμπεράσματα ούτε αποδεικνύουν σύνδεση μεταξύ των δειγμάτων και ενός αρχαίου πλοίου.

Εν αναμονή των τελικών συμπερασμάτων

Το ερευνητικό πρόγραμμα του 2026 στοχεύει στην εξέταση της γεωλογικής δομής του σχηματισμού Ντουρουπινάρ (Durupınar) και στη διερεύνηση των υλικών που ανακτήθηκαν από τη γύρω περιοχή μέσω διαφόρων επιστημονικών μεθόδων.

Παρόλο που τα πρώτα αποτελέσματα ραδιοάνθρακα παρέχουν προκαταρκτικές χρονολογικές πληροφορίες για τα αναφερόμενα δείγματα ξύλου, η ομάδα δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη μια λεπτομερή επιστημονική έκθεση που να περιλαμβάνει τις πλήρεις εργαστηριακές μετρήσεις, τα δεδομένα βαθμονόμησης και το αρχαιολογικό πλαίσιο των δειγμάτων.

Ο Ατίλα και οι συνεργάτες του αναμένουν ότι τα περαιτέρω εργαστηριακά ευρήματα θα βοηθήσουν στην αποσαφήνιση της ηλικίας και των χαρακτηριστικών των δειγμάτων. Μια πληρέστερη επιστημονική αξιολόγηση θα καταστεί δυνατή μόλις γίνουν διαθέσιμες οι πρόσθετες αναλύσεις και η υποστηρικτική τεκμηρίωση.