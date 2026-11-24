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Ενώπιον των ανακριτικών αρχών οδηγούνται σήμερα, Τρίτη (24/11), οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής με εικονικά τιμολόγια, μεταξύ των οποίων και λογιστές, στους οποίους η δικογραφία αποδίδει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης.

Το βράδυ της Δευτέρας (23/11), μετά την ολοκλήρωση των πολύωρων απολογιών των πρώτων έξι κατηγορουμένων, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση δύο διευθυντών τραπεζικών καταστημάτων και ενός άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με την κατηγορία, είχε αναλάβει τον ρόλο του «αχυρανθρώπου». Αντίθετα, οι τρεις κατηγορούμενες γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα.

Η υπόθεση αφορά συνολικά 15 συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η εξάρθρωση του δικτύου ήταν αποτέλεσμα επιχείρησης των ελεγκτών των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η οργάνωση χρησιμοποιούσε οκτώ εταιρείες-«βιτρίνες» για την έκδοση και αξιοποίηση δεκάδων εικονικών τιμολογίων, καθώς και για την υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.

Οι ελεγκτικές αρχές υπολογίζουν τη ζημία του Δημοσίου σε 28 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος των εμπλεκομένων εκτιμάται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο τραπεζικός διευθυντής

Η δικογραφία αποδίδει ηγετικό ρόλο στους δύο διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων στη Δυτική Ελλάδα και στην Αττική, τους οποίους προσδιορίζει ως συναρχηγούς της εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διευθυντής τραπεζικού καταστήματος στην Ανατολική Αττική αρνήθηκε τις κατηγορίες κατά την απολογία του, υποστηρίζοντας ότι όλες οι συναλλαγές στις οποίες είχε εμπλοκή ήταν νόμιμες.

«Η μόνη εμπλοκή μου αφορά δύο περιπτώσεις από τις 199 που ερευνώνται, για τις οποίες έστειλα τα χαρτιά στα κεντρικά και από εκεί και πέρα ήταν θέμα του Χρηματικού Κέντρου Αθηνών αν θα προχωρούσε στην επιστροφή των χρημάτων ή όχι. Ο ρόλος μου ήταν διαβιβαστικός σε αυτές τις υποθέσεις. Δεν γνωρίζω κανέναν από τους συγκατηγορουμένους μου και νόμιμα άνοιξα αυτούς τους λογαριασμούς», ανέφερε.

Αναλήψεις 2,5 εκατ. ευρώ μέσα σε 41 λεπτά

Στα ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνεται σειρά τραπεζικών συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 2026 και αφορούσαν την είσπραξη χρημάτων από επιστροφές φόρου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγκτικών αρχών, στις 25 Μαΐου 2026 πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς πέντε εταιρειών συνολικά 3,4 εκατομμύρια ευρώ από επιστροφές φόρου.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 27 Μαΐου, τέσσερα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών μετέβησαν σε κεντρικό τραπεζικό κατάστημα της Αττικής, όπου, από τις 11:36 έως τις 12:17, πραγματοποίησαν αναλήψεις συνολικού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε 41 λεπτά.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν με την έγκριση των δύο διευθυντών τραπεζικών καταστημάτων, οι οποίοι κατηγορούνται ότι παρέκαμπταν τις προβλεπόμενες δικλίδες ασφαλείας, επιτρέποντας την ανάληψη μεγάλων χρηματικών ποσών σε μετρητά αμέσως μετά την πίστωση των επιστροφών φόρου.