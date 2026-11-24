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Νέες οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, με στόχο τον περιορισμό της χρηματοδότησης των στρατιωτικών δραστηριοτήτων και των εξοπλιστικών προγραμμάτων της Τεχεράνης.

Τα μέτρα αφορούν συνολικά περισσότερα από 24 ιρανικά ανταλλακτήρια συναλλάγματος, εταιρείες-βιτρίνα και συνδεόμενα με αυτά πρόσωπα. Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, οι κυρώσεις εντάσσονται σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση για την αποδιοργάνωση των διεθνών δικτύων σκιώδους τραπεζικής του Ιράν.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, γνωστοποίησε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει τις ενέργειες για τη διακοπή των διαύλων μέσω των οποίων, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, το ιρανικό καθεστώς χρηματοδοτεί τις ένοπλες δυνάμεις του, τα εξοπλιστικά του προγράμματα και οργανώσεις που οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τρομοκρατικές.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπέσεντ αναφέρθηκε στον ρόλο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην εφαρμογή των κυρώσεων.

«Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελούν συχνά την πρώτη γραμμή άμυνας στην άρνηση πρόσβασης στην αμερικανική οικονομία κεφαλαίων που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς», ανέφερε.

Ο Αμερικανός υπουργός προανήγγειλε τη συνέχιση της εκστρατείας οικονομικής πίεσης κατά της Τεχεράνης, δηλώνοντας: «Το υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να διαλύει αυτά τα παράνομα δίκτυα μέχρι να θάψουμε το κεφάλι του φιδιού».