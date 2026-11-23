Υπολλείματα φαγητού, άπλυτα πιάτα, σκουπίδια, ρούχα πεταμένα παντού και δύο παιδάκια, 2 και 4 ετών, να κλαινε ασταμάτητηα. Αυτή ήταν η εικόνα που αντίκρυσαν οι δύο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης όταν έσπασαν την πόρτα και μπήκαν μέσα στο διαμέρισμα στην οδό Γιάννη Χαλκίδη στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Οι ένστολοι βρήκαν τα δύο παιδάκια, ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι, σε άθλια κατάσταση. Ήταν υποσιτισμένα, λερωμένα και ταλαιπωρημένα. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Γείτονες άκουγαν τα δύο παιδιά να κλαίνε από τις 5 το απόγευμα. Παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Τότε ειδοποίησαν την ΕΛΑΣ. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν αρχικά να προσεγγίσουν τα παιδιά από την κλειστή πόρτα, ενώ ενημερώθηκε και η Εισαγγελία. Καθώς δεν βρέθηκε διαθέσιμος κλειδαράς και το κλάμα των παιδιών γινόταν ολοένα πιο έντονο, αποφάσισαν να παραβιάσουν την είσοδο του διαμερίσματος.

Τα δύο παιδάκια μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκονται υπό τη φροντίδα της αρμόδιας δομής. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, βρίσκονται σε καλή κατάσταση. «Τα παιδάκια βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Φαίνεται ότι δεν είναι κακοποιημένα» ανέφερε ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Συγκλονίζει ο αστυνομικός που μπήκε πρώτος στο διαμέρισμα

«Αυτό που αντίκρισα το είδα για πρώτη φορά, το σπίτι ήταν τρώγλη, πράγματα, σκουπίδια, ρούχα, παπούτσια όλα πεταμένα παντού, βρώμα και δυσοσμία παντού και τα παιδιά έντρομα κλαίγανε, δε, σταματούσαν» περιέγραψε ο αστυνομικός που μπήκε πρώτος στο σπίτι-τρώγλη, μιλώντας στο Mega.

«Δε σκέφτηκα τίποτα άλλο. Αμέσως ενήργησα ενστικτωδώς ως πατέρας, έπιασα αγκαλιά το αγοράκι, έψαξα βρήκα πάνες, το άλλαξα, του έβαλα καθαρά ρούχα. Το κοριτσάκι χαμογέλασε, αυτό μας συγκίνησε πάρα πολύ, ενώ έκλαιγε γοερά μόλις μας είδε χαμογέλασε λες και είδε τους προστάτες αγγέλους της», συνέχισε.

Ο έμπειρος αστυνομικός ζήτησε μάλιστα από τη σύζυγό του να του φέρει φαγητό σε τάπερ, προκειμένου να ταΐσει τα δύο παιδιά.

«Τα παιδιά έκλαιγαν πάρα πολύ, ήταν πολύ οδυνηρό να το ακούς αυτό. Πήραμε την αστυνομία. Η κατάσταση στο σπίτι ήταν άθλια. Ούτε ζώο δεν μένει σε τέτοιο περιβάλλον» ανέφερε ένας γείτονας.

«Όσο περνούσε η ώρα τα κλάματα δυνάμωναν κι έκρινα ότι ήταν επιτακτική ανάγκη να μπω μέσα στο σπίτι. Ο κίνδυνος ζωής ήταν άμεσος. Με τον συνάδελφό μου, σπάσαμε την πόρτα του διαμερίσματος κι όταν μπήκαμε μέσα αυτό που είδαμε ήταν σοκαριστικό», πρόσθεσε ο αστυνομικός.

«Ούτε ζώο δεν μένει σε τέτοιο περιβάλλον, τα παιδιά ήταν σε άθλια κατάσταση» λέει γειτόνισσα στον ΑΝΤ1

Στον ΑΝΤ1 μίλησε η γειτόνισσα, που ειδοποίησε την αστυνομία.

«H κατάσταση στο σπίτι ήταν άθλια, ούτε ζώο δεν μένει σε τέτοιο περιβάλλον, τα παιδιά ήταν σε άθλια κατάσταση, με ακαθαρσίες, προθυμοποιηθήκαμε στους αστυνομικούς να τα καθαρίσουμε εμείς, αλλά τα παιδιά δεν μας άφησαν. Εγώ το μόνο που ευελπιστώ είναι να μη δοθούν ποτέ αυτά τα παιδιά σε αυτούς τους γονείς, είναι χίλιες φορές καλύτερα να είναι σε μια ξένη οικογένεια».

Τι ισχυρίστηκαν η μητέρα και ο σύντροφός της

Η 22χρονη μητέρα των παιδιών, με καταγωγή από την Συρία και ο 25χρονος σύντροφός της από την Παλαιστίνη, εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή και συνελήφθησαν. Φέρονται, μάλιστα, να παρακολουθούσαν την αστυνομική επιχείρηση με απάθεια.

«Ήμασταν έξω. Όταν γυρνούσαμε σπίτι είδαμε την αστυνομία και πολύ κόσμο μαζεμένο και φοβηθήκαμε», φέρεται να ισχυρίστηκαν.

Οι δύο τους αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη στο Αυτόφωρο, προκειμένου να δικαστούν για την κατηγορία της από κοινού και κατ’ εξακολούθηση έκθεσης ανηλίκων.

Καρέ καρέ η στιγμή που οι αστυνομικοί μπαίνουν στο διαμέρισμα «αχούρι»

Συγκλονιστικές είναι και οι εικόνες από τη στιγμή που οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης μπαίνουν στο διαμέρισμα-«αχούρι». Στο βίντεο αρχικά διακρίνεται το σπίτι το οποίο είναι σε άθλια κατάσταση με σκουπίδια, ρούχα, άπλυτα πιάτα και βρωμιές, ενώ ακούγονται τα κλάματα του δίχρονου αγοριού.

Ένας αστυνομικός προσπαθεί να ηρεμήσει το αγοράκι λέγοντάς του «μην κλαις», ενώ η 4χρονη αδελφή του κάθεται ήρεμη δίπλα στο κρεβάτι, με έναν ένστολο να της λέει: «πάμε τώρα να βρούμε τη μαμά»

Δείτε το βίντεο: