Πανικός επικράτησε το πρωί της Δευτέρας σε λύκειο της Λυών στη Γαλλία, όταν πυροτεχνήματα έσκασαν σε αίθουσα αναμονής, την ώρα του διαλείμματος. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν ή να υποστούν σοκ περίπου 40 μαθητές.
Για το περιστατικό συνελήφθησαν δύο μαθητές, οι οποίοι, σύμφωνα με τη διεύθυνση του σχολείου στη Λυών, ταυτοποιήθηκαν ως οι υπεύθυνοι.
Η έκρηξη σημειώθηκε στο λύκειο La Martinière Monplaisir, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Σε ενημερωτικό μήνυμα που εστάλη στους γονείς, ο διευθυντής του σχολείου περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό. Όπως ανέφερε, περίπου 40 μαθητές προσήλθαν στο ιατρείο του σχολείου, παρουσιάζοντας ελαφρά τραύματα ή συμπτώματα σοκ.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, κάποιο πυροτέχνημα αναφλέχθηκε και στη συνέχεια εκτοξεύθηκε στο κέντρο της αίθουσας αναμονής, ενώ στον χώρο βρίσκονταν μαθητές.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:55 το πρωί.
‼️🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — AU MOINS 40 ÉLÈVES BLESSÉS ou choqués après des tirs de mortiers au lycée La Martinière-Monplaisir à Lyon, ce lundi 23 novembre.
Deux élèves ont été INTERPELLÉS. Les enseignants ont exercé leur droit de retrait. https://t.co/J1Cmmw0ZFi
— Bastion (@BastionMediaFR) November 23, 2026