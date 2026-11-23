Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πανικός επικράτησε το πρωί της Δευτέρας σε λύκειο της Λυών στη Γαλλία, όταν πυροτεχνήματα έσκασαν σε αίθουσα αναμονής, την ώρα του διαλείμματος. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν ή να υποστούν σοκ περίπου 40 μαθητές.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν δύο μαθητές, οι οποίοι, σύμφωνα με τη διεύθυνση του σχολείου στη Λυών, ταυτοποιήθηκαν ως οι υπεύθυνοι.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο λύκειο La Martinière Monplaisir, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Σε ενημερωτικό μήνυμα που εστάλη στους γονείς, ο διευθυντής του σχολείου περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε το περιστατικό. Όπως ανέφερε, περίπου 40 μαθητές προσήλθαν στο ιατρείο του σχολείου, παρουσιάζοντας ελαφρά τραύματα ή συμπτώματα σοκ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, κάποιο πυροτέχνημα αναφλέχθηκε και στη συνέχεια εκτοξεύθηκε στο κέντρο της αίθουσας αναμονής, ενώ στον χώρο βρίσκονταν μαθητές.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:55 το πρωί.