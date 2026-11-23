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Εξαιρετικά χαρούμενος είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στο τιμόνι της NVIDIA.

Λίγη ώρα μετά την ανάρτηση στην οποία χαρακτήρισε «πατριώτης και εθνικό θησαυρό τον Τζένσεν», ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβασε στο TruthSocial μία ΑΙ φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ο ο Χουάνγκ με στάση σώματος νικητή, με ματωμένο το μάγουλό του και κρατώντας θριαμβευτικά έναν κόκκινο στηθόδεσμο.

Πρόκειται για εικόνα που έχει δημιουργηθεί με την χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης από χρήστες του διαδικτύου και έχει ως έμπνευσή την φωτογραφία του Τραμπ, από τις 13 Ιουλίου 2024, αμέσως μετά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.

Τότε ο Τραμπ εμφανιζόταν με υψωμένη τη γροθιά και ήταν περιτριγυρισμένος από άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας.

Η ανάρτηση του Τραμπ: