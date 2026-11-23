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Την ώρα που οι ρωσικές σωφρονιστικές αρχές της Καρελίας διοργάνωναν διαγωνισμό ομορφιάς για τις γυναίκες υπαλλήλους τους, η περιοχή εξακολουθεί να συνδέεται με σοβαρές υποθέσεις βασανιστηρίων, ξυλοδαρμών και κακομεταχείρισης κρατουμένων. Ο διαγωνισμός, που περιλάμβανε δοκιμασίες σκοποβολής, φυσικής κατάστασης και καλλιτεχνικές εμφανίσεις, ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα (23/11), με τις διοργανώτριες αρχές να προβάλλουν τον επαγγελματισμό και τη δημιουργικότητα των συμμετεχουσών.

Σύμφωνα με το πολωνικό TVP World και το ανεξάρτητο νορβηγικό μέσο The Barents Observer, οκτώ γυναίκες υπάλληλοι της Ομοσπονδιακής Σωφρονιστικής Υπηρεσίας της Ρωσίας (FSIN) συμμετείχαν στον περιφερειακό διαγωνισμό «Μις UIS», στην Καρελία της Ρωσίας, η οποία συνορεύει με τη Φινλανδία.

Η διοργάνωση παρουσιάστηκε από τη σωφρονιστική υπηρεσία ως ευκαιρία ανάδειξης όχι μόνο της εμφάνισης των διαγωνιζομένων, αλλά και των επαγγελματικών τους ικανοτήτων.

Σκοποβολή, πολεμικές τεχνικές και βραδινές εμφανίσεις

Οι οκτώ συμμετέχουσες κλήθηκαν να αποδείξουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη ρωσική νομοθεσία, την ιστορία της χώρας και τη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος.

Παράλληλα, διαγωνίστηκαν στη σκοποβολή, στις σωματικές ασκήσεις και στην εκτέλεση τεχνικών μάχης.

Το καλλιτεχνικό μέρος περιλάμβανε απαγγελία ποιημάτων, τραγούδια, χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις, καθώς και παρουσιάσεις της ιδιαίτερης πατρίδας των συμμετεχουσών με παραδοσιακές ενδυμασίες.

Όπως μετέδωσε τη Δευτέρα το τοπικό ρωσικό μέσο Petrozavodsk Govorit, νικήτρια αναδείχθηκε η Γιάνα Σοκούροβα, λοχαγός της σωφρονιστικής υπηρεσίας και ανώτερη επιθεωρήτρια σε υπηρεσία προσωπικού του τμήματος συνοδείας κρατουμένων.

Η Σοκούροβα θα εκπροσωπήσει την Καρελία στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, από την οποία θα επιλεγούν οι συμμετέχουσες στον πανρωσικό τελικό της Μόσχας.

Οι καταγγελίες για βασανιστήρια στις φυλακές της Καρελίας

Πίσω από τη διοργάνωση, ωστόσο, βρίσκεται το ιστορικό σοβαρών παραβιάσεων των δικαιωμάτων των κρατουμένων στις σωφρονιστικές αποικίες της περιοχής.

Το The Barents Observer υπενθυμίζει την υπόθεση του Ρώσου αντιπολιτευόμενου ακτιβιστή Ιλντάρ Ντάντιν, ο οποίος το 2016 κατήγγειλε ότι βασανίστηκε στη σωφρονιστική αποικία IK-7, στην πόλη Σεγκέζα.

Ο Ντάντιν είχε καταγγείλει επανειλημμένους ξυλοδαρμούς, απειλές και εξευτελιστική μεταχείριση, υποστηρίζοντας ότι η διοίκηση της φυλακής γνώριζε τις πρακτικές αυτές.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και οδήγησαν σε έρευνες για τις συνθήκες κράτησης.

Το 2019, ο πρώην διευθυντής της αποικίας, Σεργκέι Κοσίεφ, καταδικάστηκε σε φυλάκιση δυόμισι ετών και ο αναπληρωτής του, Ανατόλι Λούιστ, σε τρία χρόνια. Ωστόσο, οι καταδίκες δεν αφορούσαν βασανιστήρια, αλλά οικονομικές παραβάσεις και κατάχρηση εξουσίας.

Κρατούμενοι καταγγέλλουν ξυλοδαρμούς και έκθεση στο ψύχος

Ακόμη σοβαρότερες αποκαλύψεις προέκυψαν από τη σωφρονιστική αποικία IK-9, στο Πετροζαβόντσκ, την πρωτεύουσα της Καρελίας.

Το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Mediazona δημοσίευσε το 2019 έρευνα στην οποία πρώην κρατούμενοι περιέγραφαν συστηματική βία και εξευτελιστικές πρακτικές.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, υπάλληλοι των φυλακών ξυλοκοπούσαν κρατουμένους, τους περιέλουζαν με κρύο νερό και τους άφηναν εκτεθειμένους σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Άλλοι κρατούμενοι κατήγγειλαν ότι εξαναγκάζονταν να καταβάλλουν χρήματα για εργασίες επισκευής των εγκαταστάσεων, τις οποίες στη συνέχεια υποχρεώνονταν να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι.

Το 2023, δικαστήριο του Πετροζαβόντσκ καταδίκασε τον πρώην διευθυντή της IK-9, Ιβάν Σαβέλιεφ, και τον αναπληρωτή του, Ιβάν Κοβαλιόφ, σε επτά χρόνια φυλάκισης για κατάχρηση εξουσίας με χρήση βίας, έπειτα από υπόθεση ξυλοδαρμού κρατουμένου που είχε καταγραφεί σε βίντεο.

Παρότι οι μαρτυρίες για κακοποίηση αφορούσαν περισσότερους κρατουμένους, η καταδίκη στηρίχθηκε στο συγκεκριμένο περιστατικό.

Τον Απρίλιο του 2025, δικαστήριο αποφάσισε να αντικαταστήσει το υπόλοιπο της ποινής των δύο πρώην αξιωματούχων με υποχρεωτική εργασία σε σωφρονιστικό κέντρο, απόφαση που έγινε γνωστή τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Η εικόνα που επιδιώκει να προβάλει η σωφρονιστική υπηρεσία

Παρά το ιστορικό αυτών των υποθέσεων, η ρωσική σωφρονιστική υπηρεσία επιμένει ότι ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημόσιας εικόνας της και στην ανάδειξη των δεξιοτήτων του προσωπικού της.

Οι διοργανωτές υποστήριξαν ότι η εκδήλωση απέδειξε πως το σωφρονιστικό σύστημα στελεχώνεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες, οι οποίοι διαθέτουν παράλληλα δημιουργικότητα και καλλιτεχνικές ικανότητες.

Το The Barents Observer σχολίασε, ωστόσο, ότι ενώ οι συμμετέχουσες εξετάστηκαν στη χρήση όπλων, στις πολεμικές τεχνικές και στην ιστορία του σωφρονιστικού συστήματος, δεν προβλεπόταν αντίστοιχη δοκιμασία σχετικά με την πρόληψη των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης κρατουμένων.

Η αντίθεση ανάμεσα στην εορταστική εικόνα της διοργάνωσης και στο καταγεγραμμένο ιστορικό κακοποίησης στις φυλακές της Καρελίας αποτελεί το κεντρικό στοιχείο που ανέδειξαν τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες και καταδίκες αφορούν διαφορετικές υποθέσεις και δεν συνδέουν προσωπικά τις συμμετέχουσες στον διαγωνισμό με τις πράξεις κακοποίησης.