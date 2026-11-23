Στα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία, τη λειτουργία του Panic Button και τα νέα μέτρα προστασίας των θυμάτων αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, που τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου.

Μιλώντας τη Δευτέρα (23/11) στο ραδιόφωνο τη ΕΡΤ, η κ. Δημογλίδου αποκάλυψε ότι από τον Μάρτιο του 2023, όταν ξεκίνησε η εφαρμογή Panic Button, περίπου 50.000 γυναίκες έχουν ζητήσει να εγγραφούν σε αυτήν, ενώ περισσότερες από 16.000 έχουν ενεργοποιήσει το κουμπί πανικού, ειδοποιώντας άμεσα την Αστυνομία και προκαλώντας την επέμβασή της σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως υπογράμμισε, η ενδοοικογενειακή βία δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση, αλλά ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που αφορά όλους, επισημαίνοντας την ανάγκη ενεργοποίησης της κοινωνίας για την προστασία των θυμάτων.

Μείωση καταγγελιών, αύξηση συλλήψεων για ενδοοικογενειακή βία

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., το 2026 παρατηρείται μικρή μείωση στις καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, την ίδια ώρα που οι συλλήψεις παρουσιάζουν αύξηση. Όπως εξήγησε, η ενεργοποίηση της διαδικασίας του αυτοφώρου γίνεται πλέον ταχύτερα, με αποτέλεσμα οι δράστες να συλλαμβάνονται άμεσα και να οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η εξέλιξη αυτή, όπως σημείωσε, διευκολύνει και τη διαχείριση των περιστατικών από την Αστυνομία, καθώς συμβάλλει στην άμεση απομάκρυνση του κακοποιητή από το θύμα.

«Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Είναι θέμα που αφορά όλους μας και οφείλουμε όλοι να κάνουμε δράσεις και ενέργειες για να προστατεύσουμε τα θύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Panic Button: Περισσότερες από 16.000 γυναίκες έχουν ενεργοποιήσει το κουμπί πανικού

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη λειτουργία του Panic Button, το οποίο χαρακτήρισε ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η άμεση ειδοποίηση των αστυνομικών αρχών έχει αποδειχθεί καθοριστική για τη σωτηρία γυναικών που βρίσκονταν σε κίνδυνο.

Η εφαρμογή ξεκίνησε πιλοτικά τον Μάρτιο του 2023 στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα. Από την έναρξη λειτουργίας της, περίπου 50.000 γυναίκες έχουν ζητήσει εγγραφή, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χρήση της, ενώ περισσότερες από 16.000 έχουν ενεργοποιήσει το κουμπί πανικού.

Η ενεργοποίησή του σημαίνει ότι η Αστυνομία ενημερώνεται άμεσα για το περιστατικό, ώστε να κινητοποιηθεί και να παρέμβει.

Η κ. Δημογλίδου απηύθυνε έκκληση στις γυναίκες που υφίστανται κακοποίηση να μη διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να περιμένουν να κινδυνεύσουν ξανά, αλλά να απευθύνονται άμεσα στις Αρχές.

Ηλεκτρονικό βραχιολάκι στους κακοποιητές – Θα ειδοποιείται και το θύμα

Στο τραπέζι βρίσκεται και η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης κακοποιητών μέσω ειδικού βραχιολιού, ένα μέτρο που εξετάζεται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία, μελετώντας παράλληλα τα συστήματα που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εξετάζεται σοβαρά, ωστόσο υπάρχουν τεχνικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να μπορέσει να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα.

Στόχος είναι η ηλεκτρονική επιτήρηση να μην περιορίζεται στην ενημέρωση των αστυνομικών αρχών όταν ο κακοποιητής πλησιάζει ή παραβιάζει περιοριστικούς όρους, αλλά να ειδοποιείται εγκαίρως και το ίδιο το θύμα, πριν βρεθεί σε άμεσο κίνδυνο.

Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως εξήγησε, το σύστημα περιλαμβάνει και ειδικό βραχιολάκι που φέρει το θύμα, ώστε να λαμβάνει προειδοποίηση όταν ο κακοποιητής βρίσκεται κοντά του, δίνοντας τη δυνατότητα στις Αρχές να παρέμβουν προτού υπάρξει παραβίαση των μέτρων προστασίας.

Η εφαρμογή ενός αντίστοιχου συστήματος και στην Ελλάδα αποτελεί στόχο της Ελληνικής Αστυνομίας, με την κ. Δημογλίδου να επισημαίνει ότι η έγκαιρη ειδοποίηση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την ασφάλεια και την προστασία των γυναικών που βρίσκονται αντιμέτωπες με ενδοοικογενειακή βία.