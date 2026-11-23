Το υπουργείο Δικαιοσύνης αποδέχθηκε το αίτημα των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων όλης της χώρας και προτίθεται να δώσει νέα τετράμηνη παράταση για την προστασία όσων κληρονόμων δεν ενημερώθηκαν, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στην ευεργετική διάταξη του νέου Κληρονομικού Δικαίου (νόμος 5303/2026), με στόχο τη διασφάλιση της προσωπικής τους περιουσίας έναντι χρεών που επωμίστηκαν με την αποδοχή της κληρονομιάς.

Παράλληλα, η ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία θα ενταχθεί σε ένα από τα νομοσχέδια που θα κατατεθούν άμεσα στη Βουλή, θα έχει αναδρομική ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι όσοι κληρονόμοι με χρέη που δεν πρόλαβαν να κάνουν χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης (παράγραφος 8 του άρθρου 33 του νόμου 5303/2026), η οποία έληξε στις 22 Νοεμβρίου 2026, θα μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι, με επιστολές τους προς τον κ. Φλωρίδη, είχαν ζητήσει την παράταση της εν λόγω διάταξης για έξι μήνες.