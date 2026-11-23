Στη σύλληψη ενός 13χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορείται ότι προκάλεσε φθορές στην περίφραξη πάρκου στη Σίνδο μαζί με άλλα δύο άτομα, τα οποία αναζητούνται.

Χειροπέδες και στον πατέρα του

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο 43χρονος πατέρας του ανηλίκου, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας του παιδιού του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι φθορές στην περίφραξη του πάρκου αποδίδονται στον 13χρονο και σε δύο ακόμη άτομα, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δύο άλλων εμπλεκομένων, ενώ ο 13χρονος και ο πατέρας του συνελήφθησαν στο πλαίσιο της υπόθεσης.