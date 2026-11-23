Με τα τρακτέρ στους δρόμους και την οργή να ξεχειλίζει, οι παραγωγοί της Αγιάς στη Λάρισα βγαίνουν σήμερα στους δρόμους, διεκδικώντας τις αποζημιώσεις που εδώ και ενάμιση χρόνο παραμένουν στα χαρτιά.

Μηλοπαραγωγοί και κερασοπαραγωγοί καταγγέλλουν ότι 18 μήνες μετά τον καταστροφικό παγετό του Απριλίου του 2025, που έπληξε το σύνολο σχεδόν της περιοχής, δεν έχουν λάβει τα χρήματα που δικαιούνται.

Οι καλλιέργειές τους υπέστησαν σοβαρές ζημιές, η παραγωγή τους συρρικνώθηκε και οι ίδιοι εξακολουθούν να περιμένουν την οικονομική στήριξη που θα τους επιτρέψει να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Σήμερα, με δεκάδες τρακτέρ να κατακλύζουν τους δρόμους της Αγιάς, απαιτούν την καταβολή των αποζημιώσεων στο 100%, δηλώνοντας αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να δοθεί ουσιαστική λύση.

«Δεν αντέχουμε άλλο, μας κοροϊδεύουν», είναι το μήνυμα των παραγωγών, που βλέπουν τον χρόνο να περνά, τις οικονομικές υποχρεώσεις να συσσωρεύονται και τις δεσμεύσεις να μην έχουν μέχρι σήμερα αντίκρισμα. Για τους ίδιους, η σημερινή κινητοποίηση δεν είναι απλώς μια διαμαρτυρία, αλλά αγώνας επιβίωσης για να παραμείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν να καλλιεργούν, σύμφωνα με το thesspost.gr.

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