Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την υπόθεση της άγριας επίθεσης σε βάρος 17χρονου, το απόγευμα του Σαββάτου (21/11) στου Γουδή.

Ως δράστες του ξυλοδαρμού του 17χρονου συνελήφθησαν ένας 26χρονος και δύο 17χρονοι, ενώ οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το χρονικό του ξυλοδαρμού

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις αρχές, το περιστατικό συνέβη στην πλατεία Αγίου Θωμά, όπου βρισκόταν ο 17χρονος μαθητής της Γ’ λυκείου μαζί με τη φίλη του. Κάποια στιγμή, δέχτηκε επίθεση από ομάδα έξι ατόμων, που τους προσέγγισαν και άρχισαν να τους απειλούν.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο 17χρονος μπήκε μπροστά προκειμένου να προστατεύσει την κοπέλα του, με αποτέλεσμα να δεχθεί τη μανία των ανηλίκων, οι οποίοι τον χτυπούσαν με γροθιές και κλωτσιές σε όλο του το σώμα. Μετά τον ξυλοδαρμό, οι δράστες άρπαξαν τα χρήματα που είχε πάνω του και τράπηκαν σε φυγή. Διαπιστώθηκε, πάντως, πέταξαν στο σημείο τα χρήματα που είχαν αφαιρέσει.

Ο 17χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα στη μύτη και είχε τραυματιστεί στα πλευρά και τα μάτια.

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν τη διερεύνηση της υπόθεσης, κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους τέσσερις εκ των φερόμενων δραστών της επίθεσης, που κατηγορούνται για συμμορία και απόπειρα κλοπής. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.