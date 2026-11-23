Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Κύμα απειλών για βόμβα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε εκατοντάδες σχολεία στη Γερμανία, προσθέτοντας νέα διάσταση στο φαινόμενο που καταγράφηκε ταυτόχρονα και στη Δανία και δείχνει να μην περιορίζεται σε μία μόνο χώρα.

Περίπου 450 σχολεία σε ολόκληρη τη Γερμανία έλαβαν τη Δευτέρα το πρωί απειλές για βόμβα μέσω email, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild.

Στο θέμα του email φέρεται να αναγραφόταν η φράση «Σας περιμένει ο θάνατος».

Μη αξιόπιστες απειλές

Η Αστυνομία στο Φράιμπουργκ επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της ότι έλαβε αναφορές για φερόμενες απειλές για βόμβα σε διάφορα σχολεία, μεταξύ άλλων και μέσω της γραμμής έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας.

«Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι απειλές εστάλησαν μέσω email σε περισσότερα από 450 σχολεία σε ολόκληρο το κρατίδιο», ανέφερε η ανακοίνωση, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό του αποστολέα των απειλητικών μηνυμάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μηνύματα που στάλθηκαν στα σχολεία είχαν όλα το ίδιο περιεχόμενο.

Polizeipräsidium #Freiburg: Derzeit kommt es zu vermehrten Bombendrohungen an versch. Schulen in Baden-Württemberg. +++Nach eingehender Prüfungen besteht derzeit keine konkrete Gefahr für die Bevölkerung+++ Wir informieren Sie auf unseren Kanälen über den weiteren Sachstand! https://t.co/tV7oTLwNd0 — Polizei Freiburg (@PolizeiFR) November 23, 2026



Η Αστυνομία στη Θουριγγία διερευνά τα περιστατικά ως διατάραξη της κοινής ειρήνης μέσω απειλών διάπραξης αξιόποινων πράξεων.

#Bombendrohungen an Schulen Zahlreiche Schulen in #Thüringen, u. a. in Jena, Erfurt, Gotha und Nordhausen, erhielten heute Morgen wortgleiche Droh-E-Mails. Auch andere Bundesländer sind betroffen. Wir ermitteln. Nach aktuellem Stand gehen wir nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohungen aus. Der Schulbetrieb soll regulär fortgesetzt werden. Weitere Infos findest du hier: https://t.co/Y2VWdQP6ee — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) November 23, 2026



Προς το παρόν, οι αρχές που ερευνούν την υπόθεση δεν θεωρούν ότι οι απειλές για βόμβα είναι αξιόπιστες.