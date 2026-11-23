Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στη συναυλία του Αμερικανού ράπερ Ντον Τόλιβερ στο Μάντσεστερ, όταν η απελευθέρωση μιας άγνωστης ουσίας μέσα στο πλήθος προκάλεσε αναπνευστικά προβλήματα σε δεκάδες θεατές και οδήγησε στην άμεση εκκένωση του κλειστού γηπέδου Co-op Live.

Πανικός και συναγερμός

Ένα άτομο διακομίστηκε στο νοσοκομείο και περισσότεροι από 50 θεατές εξετάστηκαν από διασώστες, έπειτα από την απελευθέρωση μιας ουσίας μέσα στο πλήθος στην αρένα Co-op Live του Μάντσεστερ, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Η αστυνομία κήρυξε κατάσταση «μείζονος περιστατικού» μετά τη διασπορά της ουσίας -η οποία αρχικά θεωρήθηκε δακρυγόνο– σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τους 12.000 θεατές που παρακολουθούσαν τη συναυλία του Ντον Τόλιβερ.

Σύννεφα καπνού γέμισαν την αρένα γύρω στις 10:00 μ.μ. τοπική ώρα, προκαλώντας πανικό στους περισσότερους από 12.000 παρευρισκόμενους.

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«Από ό,τι φαίνεται, μια ουσία που πιστεύεται ότι ήταν δακρυγόνο απελευθερώθηκε μέσα στο πλήθος προς το τέλος της συναυλίας», ανέφερε αρχικά η αστυνομία το βράδυ της Κυριακής, ωστόσο μεταγενέστερη ανακοίνωση έκανε λόγο για «άγνωστη ουσία».

Μαρτυρίες και καταγγελίες για ελλιπείς ελέγχους

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν θεατές να βήχουν και να καλύπτουν το στόμα τους καθώς αποχωρούσαν από τον χώρο, ενώ οι υγειονομικές αρχές κάλεσαν όποιον αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά την αποχώρησή του να επικοινωνήσει μαζί τους.

Η Γεβάντε Φαμουτίμι δήλωσε ότι ένιωσε ξαφνικά μια «αίσθηση καψίματος» στον λαιμό της ενώ χόρευε.

«Ήταν πολύ τρομακτικό… Δυσκολευόμασταν να αναπνεύσουμε και βήχαμε πάρα πολύ έντονα», δήλωσε στο CNN. «Βλέπαμε τον κόσμο να τρέχει έξω από την αρένα. Είχαμε μπερδευτεί για το αν η συναυλία θα συνεχιζόταν, αλλά μόλις άναψαν τα φώτα, καταλάβαμε ότι είχε τελειώσει».

Ο Ουσμάν Ασγκάρ, ο οποίος βρισκόταν επίσης στη συναυλία, χαρακτήρισε τον χώρο χωρητικότητας 23.500 θέσεων «πλήρες χάος» και ανέφερε ότι του έκανε εντύπωση το γεγονός πως το προσωπικό ασφαλείας δεν πραγματοποίησε σχολαστικούς ελέγχους κατά την είσοδο.

«Οι άνδρες ασφαλείας δεν χρησιμοποίησαν ανιχνευτές μετάλλων για να μας ελέγξουν, δεν μας έκαναν σωματικό έλεγχο όπως συνήθως και δεν έλεγξαν καν την τσάντα της συζύγου μου», είπε ο Ασγκάρ στο CNN.

«Όταν συνέβη αυτό το περιστατικό, το προσωπικό μάς είπε ότι (ο Ντον Τόλιβερ) έκανε ένα “διάλειμμα” και δεν ενημέρωσε κανέναν για το τι συνέβαινε. Καμία επικοινωνία με τους χιλιάδες πελάτες», πρόσθεσε.

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Επιχείρηση απολύμανσης

Ορισμένοι από τους δεκάδες θεατές που εξετάστηκαν από γιατρούς ανέφεραν συμπτώματα στα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Βορειοδυτικής Αγγλίας.

«Διενεργείται απολύμανση για προληπτικούς λόγους και ένας ασθενής έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Manchester Royal Infirmary για περαιτέρω αξιολόγηση», ανέφερε η υπηρεσία.

«Αναπτύξαμε αρκετά πληρώματα έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας αντιμετώπισης περιστατικών σε επικίνδυνες περιοχές, για να υποστηρίξουμε την ασφαλή αξιολόγηση και περίθαλψη των ανθρώπων επί τόπου».

Η Αστυνομία του Μάντσεστερ ανακοίνωσε ότι το μείζον περιστατικό κηρύχθηκε λίγο μετά τις 10:00 μ.μ.

Λίγο μετά τις 2:00 π.μ. της Δευτέρας, η αστυνομική δύναμη γνωστοποίησε ότι οι θεατές είχαν απομακρυνθεί με ασφάλεια, ενώ αρκετοί εξετάστηκαν επιτόπου για παρενέργειες.

Η βοηθός αρχηγού της αστυνομίας, Στεφ Πάρκερ, δήλωσε: «Προτεραιότητά μας ήταν να διασφαλίσουμε την ασφάλεια κάθε ατόμου που παρευρισκόταν στη συναυλία. Αρκετοί άνθρωποι έλαβαν πρώτες βοήθειες επί τόπου και ένας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Όποιος έχει αποχωρήσει από την εκδήλωση και έκτοτε αισθάνθηκε αδιαθεσία, συνιστάται να προσέλθει στο τοπικό του νοσοκομείο».

«Κατανοούμε την ανησυχία που προκάλεσε αυτό το περιστατικό -ιδιαίτερα σε όσους είχαν αγαπημένα τους πρόσωπα στον χώρο χθες το βράδυ- και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους για την υπομονή τους καθώς το διαχειριζόμασταν. Υπήρχαν πάνω από 12.000 άτομα στη συναυλία, τα οποία συνοδεύτηκαν με ασφάλεια έξω από την αρένα ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους», πρόσθεσε.

«Η κήρυξη μείζονος περιστατικού μάς επέτρεψε να διασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οι συνεργαζόμενοι φορείς μπόρεσαν να εργαστούν γρήγορα και αποτελεσματικά για να συντονίσουν μια ασφαλή ανταπόκριση. Τώρα θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία ώστε να κατανοήσουμε πλήρως ποια ήταν αυτή η ουσία και πώς προέκυψε αυτό το περιστατικό», εξήγησε η Πάρκερ.

Police declared a major incident at a gig by US rapper Don Toliver at Co-op Live in Manchester, resulting in one person being taken to hospital and more than 50 needing treatment. Footage on social media appeared to show people coughing and covering their mouths as they left the venue. 🔗 https://t.co/t1locCBGtB — Sky News (@SkyNews) November 23, 2026



Από την πλευρά της, η διοίκηση του Co-op Live ανακοίνωσε: «Έπειτα από ένα περιστατικό μέσα στο πλήθος στη χθεσινοβραδινή συναυλία, συνεργαζόμαστε στενά με την Αστυνομία του Μάντσεστερ για να εντοπίσουμε την αιτία και να προχωρήσουμε στις κατάλληλες ενέργειες».

Η συνέχεια της περιοδείας

Ο Τόλιβερ, Αμερικανός ράπερ το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Κέιλεμπ Ζάκερι Τόλιβερ, εμφανιζόταν στο Μάντσεστερ στο πλαίσιο της περιοδείας του «Nitrous».

Είναι προγραμματισμένο να δώσει συναυλία στην O2 Arena του Λονδίνου τη Δευτέρα και στην OVO Arena Wembley την Τρίτη, ενώ το Co-op Live αναμένεται να φιλοξενήσει την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Φοίβη Μπρίτζερς την Πέμπτη.