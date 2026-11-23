Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης παρέμειναν για δεύτερο βράδυ τα δύο αδελφάκια, ηλικίας δύο και τριών ετών, που βρέθηκαν μόνα τους σε διαμέρισμα που ήταν γεμάτο σκουπίδια, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, ενώ θα εξακολουθήσουν να φιλοξενούνται προσωρινά στην παιδιατρική κλινική, υπό την φροντίδα του προσωπικού του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, μέχρι να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την προστασία και τη φιλοξενία τους.

Στο μεταξύ, η 22χρονη μητέρα τους, υπήκοος Συρίας, και ο 25χρονος σύντροφός της, αλαιστινιακής καταγωγής, που συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων από κοινού και κατά συρροή, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Η καταγγελία για τα κλάματα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, ύστερα από τηλεφώνημα που έγινε στην Αστυνομία και την καταγγελία πολίτη ότι ακούγονταν κλάματα παιδιών για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, που, ύστερα από συνεννόηση με εισαγγελέα, έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος και είδαν τα δύο μικρά παιδιά να βρίσκονται στον χώρο του διαμερίσματος, χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα, σε έναν χώρο ιδιαίτερα ατημέλητο και κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, και όταν οι αστυνομικοί είχαν ήδη επιληφθεί των μικρών παιδιών εμφανίστηκαν η 22χρονη μητέρα τους και ο 25χρονος σύντροφός της, με τον οποίο διέμενε στο εν λόγω διαμέρισμα. Και οι δύο συνελήφθησαν.