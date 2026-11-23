«Αντιμετωπίζεται με θεσμούς, ελέγχους, ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και λογοδοσία. Οποιος παρανομεί πρέπει να ελέγχεται και, εφόσον αποδεικνύεται η ενοχή του, να τιμωρείται. Χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς κομματικές ασπίδες και χωρίς προστατευομένους»

Στον ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΚΑΤΣΙΟ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Tο βασικό πολιτικό δίλημμα είναι αν θέλουμε να συνεχίσουμε σε μια πορεία σταθερότητας και μεταρρυθμίσεων ή αν θέλουμε να μπούμε σε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας». Αυτό τονίζει στη συνέντευξή του στη Realnews ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. «Τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας δεν αποτελούν αυτομάτως εν δυνάμει κυβερνητικούς εταίρους επειδή αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιά. Η πολιτική δεν είναι μόνο ταμπέλες. Είναι θέσεις, ευθύνη και δυνατότητα διακυβέρνησης», επισημαίνει.

Κύριε υπουργέ, γιατί οι πολίτες να επιλέξουν για τρίτη φορά μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας; Εάν δεν επιτύχετε την αυτοδυναμία, τα κόμματα στα δεξιά θα μπορούσαν να είναι μία επιλογή συνεργασίας;

Κατ’ αρχάς, η τρίτη αυτοδύναμη εκλογική μας νίκη δεν είναι μια επιλογή που αφορά το παρελθόν, αλλά κυρίως το μέλλον της χώρας. Οι πολίτες θα κρίνουν με βάση το τι παραλάβαμε, τι καταφέραμε και τι έχουμε ακόμη να κάνουμε. Δεν ισχυρίζομαι ότι όλα έγιναν τέλεια. Όμως, η Ελλάδα του 2026 δεν είναι η Ελλάδα του 2019. Εχει αλλάξει, έχει προχωρήσει, έχει ενισχύσει τη διεθνή της θέση και έχει αποδείξει ότι μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Το βασικό πολιτικό δίλημμα είναι αν θέλουμε να συνεχίσουμε σε μια πορεία σταθερότητας και μεταρρυθμίσεων ή αν θέλουμε να μπούμε σε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, δεν υπάρχει plan b για τη χώρα εκτός από την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός είναι ο πολιτικός μας στόχος. Τώρα, ως προς τις συνεργασίες, ας είμαστε ειλικρινείς. Για να κάνεις συγκυβέρνηση, πρέπει να συμφωνείς στα μείζονα θέματα: στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, στην εξωτερική πολιτική, στην οικονομία και στις μεγάλες στρατηγικές επιλογές. Τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας δεν αποτελούν αυτομάτως εν δυνάμει κυβερνητικούς εταίρους επειδή αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιά. Η πολιτική δεν είναι μόνο ταμπέλες. Είναι θέσεις, ευθύνη και δυνατότητα διακυβέρνησης.

Ακρίβεια, αίσθηση διαφθοράς. Δύο μέτωπα για τα οποία η κυβέρνηση λαμβάνει χαμηλή βαθμολογία από τους πολίτες στις δημοσκοπήσεις. Είστε κυβέρνηση που έχει χάσει την επαφή με την καθημερινότητα; Είστε «κυβέρνηση διαπλοκής», όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση;

Δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Πράγματι η ακρίβεια είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά. Δεν πρόκειται να πω σε έναν συνταξιούχο, σε έναν μισθωτό ή σε έναν νέο άνθρωπο που δυσκολεύεται να βγάλει τον μήνα ότι όλα είναι καλά. Και σίγουρα δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος για μια κυβέρνηση από το να χάνει την επαφή με την πραγματικότητα που βιώνει ο πολίτης. Από την άλλη, όμως, πρέπει να βλέπουμε και τη συνολική εικόνα. Δεν καθόμαστε αδρανείς, κάθε άλλο. Εχουμε μειώσει φόρους, έχουμε αυξήσει την απασχόληση και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ως προς τη διαφθορά και τη διαπλοκή, θέλω να είμαι εξίσου σαφής. Δεν δέχομαι τον συλλογικό χαρακτηρισμό μιας ολόκληρης κυβέρνησης ως «κυβέρνησης διαπλοκής». Η διαφθορά δεν αντιμετωπίζεται ούτε με συνθήματα ούτε με τηλεοπτικές καταγγελίες. Αντιμετωπίζεται με θεσμούς, ελέγχους, ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και λογοδοσία. Οποιος παρανομεί πρέπει να ελέγχεται και, εφόσον αποδεικνύεται η ενοχή του, να τιμωρείται. Χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς κομματικές ασπίδες και χωρίς προστατευομένους.

Ποια στρατηγική θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να επανασυσπειρώσει τα παραδοσιακά της ακροατήρια; Θεωρείτε ότι το εν αναμονή πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο διαρροών προς τα δεξιά της κυβερνητικής παράταξης;

Η στρατηγική μας πρέπει να είναι ξεκάθαρη: να ξαναμιλήσουμε με τους ανθρώπους που παραδοσιακά στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να εγκαταλείψουμε τον κεντρώο και ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη λαϊκή, φιλελεύθερη, πατριωτική παράταξη και οφείλει να εκφράζει ολόκληρη την κοινωνία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ρίζες μας, τις αρχές μας και τις αξίες μας. Όσο για τον Αντώνη Σαμαρά, είναι ένας πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Σέβομαι την πολιτική του διαδρομή και τον ίδιο προσωπικά. Αν και όταν ανακοινώσει κόμμα, τότε θα μιλήσουμε εκ νέου.

Βρισκόμαστε σε περίοδο έξαρσης των λοιμώξεων. Πώς πηγαίνουν οι εμβολιασμοί κατά της γρίπης και άλλων αναπνευστικών ιών και τι σκοπεύει να κάνει το υπουργείο Υγείας για περαιτέρω αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης των ενηλίκων;

Η εικόνα των εμβολιασμών είναι ένα ζήτημα που παρακολουθούμε στενά. Η πρόληψη σώζει ζωές και ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο όπλο μας απέναντι στις σοβαρές επιπλοκές της γρίπης και των άλλων αναπνευστικών λοιμώξεων. Για να αυξήσουμε την εμβολιαστική κάλυψη, επενδύουμε στην ενημέρωση, διευκολύνουμε την πρόσβαση μέσω των φαρμακείων και των δομών υγείας και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στους ηλικιωμένους και στους χρονίως πάσχοντες. Θέλω να στείλω ένα απλό μήνυμα: δεν περιμένουμε να αρρωστήσουμε για να προστατευτούμε. Η πρόληψη είναι ευθύνη απέναντι στον εαυτό μας και στους ανθρώπους που αγαπάμε.

Έχετε μιλήσει αρκετές φορές για αλλαγές στις εφημερίες των νοσοκομείων της Αττικής, καθώς υπερφορτώνονται ενώ αναπτύσσονται και ράντζα. Τι περιλαμβάνουν αυτές οι αλλαγές και πότε θα είναι διαθέσιμο το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης του χρόνου αναμονής στις εφημερίες από τους πολίτες, που έχετε προαναγγείλει;

Εχουμε αναγνωρίσει ότι το σημερινό σύστημα εφημεριών χρειάζεται διορθωτικές παρεμβάσεις. Στόχος μας είναι να αποσυμφορήσουμε τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, όπως το «Γεννηματάς», το Τζάνειο και το Κρατικό Νίκαιας, με καλύτερη κατανομή των περιστατικών και αξιοποίηση των διαθέσιμων δομών. Σημαντικό βήμα είναι και η επαναλειτουργία των ΤΕΠ του Ευαγγελισμού, την 1η Δεκεμβρίου, ώστε να ενισχυθεί ξανά το σύστημα εφημεριών. Μιλάμε με τον ΠΙΣ, εξετάζουμε τα αιτήματά του και πολύ σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. O ασθενής πρέπει να έρχεται στο νοσοκομείο για να θεραπεύεται και όχι να ταλαιπωρείται. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να αλλάξουμε.

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια παράνομης θεραπείας σε ιατρείο στο Κολωνάκι, έχετε ξεκινήσει ένα σαφάρι ελέγχων των ιατρείων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των κέντρων ευεξίας. Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων; Εχουν διαπιστωθεί παραβάσεις; Ποια είναι τα επόμενα βήματα του υπουργείου Υγείας, ώστε οι πολίτες να μην εξαπατώνται;

Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι η ασυδοσία στον χώρο της υγείας τελειώνει. Κανείς δεν μπορεί να εμφανίζεται ως γιατρός, να προσφέρει παράνομες θεραπείες και να θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές χωρίς συνέπειες. Οι έλεγχοι έχουν ήδη αναδείξει πολλές περιπτώσεις που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. Δεν θα βγάλουμε συμπεράσματα πριν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, αλλά όπου διαπιστώνονται παραβάσεις θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Παράλληλα, ενισχύουμε τους ελέγχους με ψηφιακά εργαλεία και καλύτερη συνεργασία με τους ιατρικούς συλλόγους. Θα το πω όσο πιο απλά γίνεται: η υγεία δεν είναι εμπόριο χωρίς κανόνες. Ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει ότι εκεί που εμπιστεύεται τη ζωή του και την υγεία του, υπάρχουν νομιμότητα, επιστημονική επάρκεια και ασφάλεια. Σε αυτό δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις.