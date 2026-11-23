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Συνεχίζεται η μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς και τους κατοίκους του Περάματος, μετά την εκτεταμένη ζημιά που υπέστη αγωγός λυμάτων της ΕΥΔΑΠ στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

Η ζημιά στον αγωγό είναι πολύ μεγάλη και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με απλή επισκευή, καθώς απαιτείται η αντικατάσταση τμήματος μήκους περίπου 100 μέτρων. Πρόκειται για αγωγό ηλικίας τουλάχιστον 50 ετών, με διάμετρο που προσεγγίζει το ένα μέτρο, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τη δυσκολία των εργασιών.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία και οι τεχνικοί της ΕΥΔΑΠ, που πραγματοποιούν εργασίες αποκατάστασης, ενώ έχουν ήδη προχωρήσει στη δημιουργία προσωρινών παρακαμπτήριων συνδέσεων για τη διοχέτευση των λυμάτων προς τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού της Ψυττάλειας.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να συνεχιστεί η μεταφορά των λυμάτων και να αποφευχθεί η επιστροφή τους προς το αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής, με ό,τι αυτό θα μπορούσε να συνεπάγεται για τους κατοίκους.

Σύμφωνα με τις αισιόδοξες εκτιμήσεις, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι εργασίες αποκατάστασης ενδεχομένως ολοκληρωθούν έως την Τετάρτη.

Η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας διεξάγεται από μία μόνο λωρίδα ανά κατεύθυνση, γεγονός που προκαλεί κυκλοφοριακό έμφραγμα. Σημειώνεται ότι το Πολεμικό Ναυτικό έχει επιτρέψει τη διέλευση οχημάτων μέσω του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις. Η διέλευση πραγματοποιείται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, ενώ η συγκεκριμένη λύση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των κατοίκων και των εργαζομένων που χρειάζεται να μετακινηθούν από και προς την περιοχή.

Ωστόσο, πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο ανακούφισης, που δεν επιλύει το ευρύτερο πρόβλημα της περιορισμένης οδικής πρόσβασης στο Πέραμα, με την κατάσταση στην είσοδο της πόλης να παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Πώς γίνεται η διέλευση μέσω του Ναυστάθμου

Σύμφωνα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που έχουν ανακοινωθεί, η διέλευση Ι.Χ. μέσω του Ναυστάθμου επιτρέπεται από τις 05:00 έως τις 18:00, με είσοδο από την πύλη Φ1 στον Σκαραμαγκά για όσους κατευθύνονται προς Πέραμα και Σαλαμίνα. Για την αντίθετη κατεύθυνση προβλέπεται διέλευση από την πύλη Φ3 προς την πύλη Φ1.

Παράλληλα, προβλέπεται ενισχυμένη παρουσία της Τροχαίας και περιορισμός της κυκλοφορίας βαρέων φορτηγών της COSCO. Οι ρυθμίσεις έχουν ανακοινωθεί για τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

Αίτημα για δεύτερη οδική πρόσβαση στο Πέραμα

Η πρόβλημα που έχει προκύψει επαναφέρει στο προσκήνιο το πάγιο αίτημα των κατοίκων για τη δημιουργία πρόσθετης οδικής διόδου από και προς το Πέραμα, καθώς η Λεωφόρος Δημοκρατίας εξυπηρετεί καθημερινά ιδιαίτερα μεγάλο όγκο οχημάτων.

Στον συγκεκριμένο δρόμο συγκεντρώνεται η κυκλοφορία των κατοίκων του Περάματος και της Σαλαμίνας, ενώ διέρχονται επίσης βαρέα οχήματα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από το λιμάνι του Πειραιά και οχήματα που συνδέονται με τη βιομηχανική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής.

Δήμαρχος Περάματος: «Τα βοθρολύματα θα έφταναν στα σαλόνια όλων των σπιτιών του Περάματος»

«Πρέπει γρήγορα να διορθωθεί η βλάβη. Θα τιναζόταν ο δρόμος στον αέρα. Τα βοθρολύματα, τα σ…ά θα έφταναν στα σαλόνια όλων των σπιτιών του Περάματος. Δήμαρχοι, ξεσηκωθείτε. Μας έχουν για τη διαχείριση των σ…ν. Φωτιές, πλημμύρες, καύσωνες, πεθαμένοι, οι δήμοι. Γηροκομεία οι δήμοι, λύματα οι δήμοι», ξέσπασε ο δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Από εδώ, από έναν δρόμο, περνούν 50.000 Περαματιώτες, 30.000 Σαλαμίνιοι, 10.000 εργαζόμενοι στα ναυπηγεία και 15.000 στρατεύσιμοι και στρατιωτικοί του Πολεμικού Ναυτικού» είπε πρόσθεσε: «Ολοκληρώστε τον διαγωνισμό της διεξόδου του Περάματος. Να έχουμε τούνελ προς τη Σαλαμίνα για διαφυγή, αλλά και από τη Σαλαμίνα προς το Πέραμα».

«Το σ…ό με πνίγει, δεν με πνίγει το δίκιο μου. Το δίκιο μας δεν το βρήκαμε ποτέ», κατέληξε ο δήμαρχος.