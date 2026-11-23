Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, μετά τη διακοπή δύο εβδομάδων που είχε προηγηθεί στα μέσα Νοεμβρίου. Το δικαστήριο επιχειρεί να προχωρήσει με πυκνό πρόγραμμα συνεδριάσεων έως τις 16 Δεκεμβρίου, οπότε και αναμένεται να διακόψει για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις, ενώ από σήμερα Δευτέρα (23/11) και μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων έχουν προγραμματιστεί τρεις έως τέσσερις δικάσιμοι ανά εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η εξέταση των μαρτύρων και η πρόοδος της πολύμηνης διαδικασίας.

Ωστόσο, προβληματισμό και δυσφορία προκάλεσε η χαμηλή προσέλευση μαρτύρων στην προηγούμενη συνεδρίαση της Τετάρτης, καθώς από τους επτά που είχαν προγραμματιστεί να καταθέσουν, εμφανίστηκαν τελικά μόλις δύο. Η εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση της έδρας, αλλά και του προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλου Ασλανίδη, ο οποίος ζήτησε καλύτερο συντονισμό, ώστε να μην χάνονται πολύτιμος χρόνος και συνεδριάσεις.

51η δικάσιμος με επιβάτες και συγγενή θύματος στο εδώλιο των μαρτύρων

Η σημερινή συνεδρίαση είναι η 51η από την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου και στη λίστα των μαρτύρων περιλαμβάνονται επιβάτες που επέζησαν από τη σύγκρουση, καθώς και συγγενής θύματος.

Από τους συνολικά 366 μάρτυρες που έχουν περιληφθεί στον κατάλογο, έχουν μέχρι σήμερα εξεταστεί 183, ενώ για ορισμένους έχει καταχωρηθεί παραίτηση από την εξέτασή τους. Οι περισσότεροι από όσους έχουν ήδη καταθέσει είναι συγγενείς των θυμάτων, ενώ το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο βρίσκονται οι μαρτυρίες των επιβατών που βρέθηκαν μέσα στις αμαξοστοιχίες τη μοιραία νύχτα.

Οι ερωτήσεις της προέδρου εστιάζουν σε κρίσιμες λεπτομέρειες που αφορούν τις συνθήκες πριν και μετά τη σύγκρουση, όπως η ταχύτητα του τρένου, το ενδεχόμενο να πραγματοποιήθηκε στάση μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας, η ένταση και η διάρκεια της φωτιάς, αλλά και οι οσμές που αντιλήφθηκαν οι επιβάτες μετά τη σύγκρουση.

Επιμένουν στο αίτημα για φυσική παρουσία των κατηγορουμένων

Ένα ακόμη ζήτημα που επανήλθε στο προσκήνιο κατά την προηγούμενη συνεδρίαση της Πέμπτης ήταν η παρουσία των κατηγορουμένων στο δικαστήριο.

Ο συνήγορος συγγενών θυμάτων και τραυματιών, Λουκάς Αποστολίδης, επανέφερε αίτημα που είχε καταθέσει ήδη από το καλοκαίρι, ζητώντας να παρίστανται οι κατηγορούμενοι με φυσική παρουσία στη δικαστική διαδικασία. Όπως επισημάνθηκε, από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους, συνήθως μόλις δύο βρίσκονται αυτοπροσώπως στην αίθουσα σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση.

Το δικαστήριο απέρριψε εκ νέου το αίτημα, διατηρώντας την προηγούμενη απόφασή του, με την πρόεδρο να επισημαίνει ότι, στο παρόν στάδιο της διαδικασίας, δεν συντρέχει λόγος που να επιβάλλει την παρουσία των κατηγορουμένων.