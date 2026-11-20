Σαφείς αιχμές για την διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών από την Μαρία Καρυστιανού αφήνει ο Νίκος Πλακιάς, ζητώντας να γίνει έλεγχος και προειδοποιώντας ότι μπορεί να προκύψουν ποινικές ευθύνες. Στο απυρόβλητο δεν αφήνει τον Κυριάκο Βελόπουλο από τον οποίο ζητά σαφείς εξηγήσεις ενώπιον δικαστηρίου για τη δημοσίευση φωτογραφιών με φερόμενα ανθρώπινα οστά.

Ο Νίκος Πλακιάς μιλώντας στην εκπομπή «ΟΛΑ ΜΑΖΙ» του ραδιοφωνικού σταθμού «Politica 89,8», αφού επισήμανε ότι «τα χρήματα αυτά (σ.σ. από τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο) συγκεντρώθηκαν με έναν συγκεκριμένο σκοπό», ανέφερε: «Όταν είχα μιλήσει με τον κύριο Καπράλο, η συμφωνία ήταν ότι θα μοιράζονταν όχι μόνο στις οικογένειες που έχασαν ανθρώπους, αλλά και σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν από την τραγωδία».

«Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ. Δεν ζητάω τίποτα για τον εαυτό μου», αποσαφήνισε ο Νίκος Πλακιάς. «Θέλω, όμως, να γνωρίζουμε τι χρήματα συγκεντρώθηκαν, πού διατέθηκαν και τι υπόλοιπο υπάρχει. Για παράδειγμα, όταν η κυρία Καρυστιανού ταξίδευε στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες και σε διάφορα συνέδρια, θα πρέπει να γνωρίζουμε αν τα έξοδα καλύπτονταν από δικά της χρήματα ή από τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για τον Σύλλογο», είπε.

«Δεν κατηγορώ κανέναν ότι πήρε χρήματα. Δεν έχω στα χέρια μου στοιχεία για κάτι τέτοιο και δεν μπορώ να ισχυριστώ κάτι χωρίς αποδείξεις», εξήγησε επαναλαμβάνοντας το αίτημά του για «οικονομικό απολογισμό, με παραστατικά και αποδείξεις». «Θέλω να δούμε τι συγκεντρώθηκε, πώς διατέθηκε και τι απέμεινε. Μπορεί να μην έχει λείψει ούτε ένα ευρώ. Δεν το γνωρίζουμε, επειδή δεν έχουμε δει τα στοιχεία», συμπλήρωσε. «Υπάρχει, όμως, και μια σοβαρή νομική διάσταση. Εάν από τον οικονομικό έλεγχο προκύψει ότι χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τις οικογένειες χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή προσωπικών δικηγόρων, τότε θα πρέπει να εξεταστούν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες», τόνισε. «Γι’ αυτό ζητάω να ανοίξουν τα οικονομικά στοιχεία και να υπάρξει πλήρης διαφάνεια», είπε εμφατικά ο Νίκος Πλακιάς.

Επίθεση στον Κυριάκο Βελόπουλο

Μιλώντας ευρύτερα για την υπόθεση των Τεμπών, ο Νίκος Πλακιάς έκανε λόγο για πολιτική εκμετάλλευση της τα βέλη του κατά του Κυριάκου Βελόπουλου. «Εγώ δεν πρόκειται να κρύψω την αλήθεια για να μη με αναδημοσιεύσει ο κύριος Γεωργιάδης ή οποιοσδήποτε άλλος υπουργός. Εγώ δεν εκμεταλλεύομαι τίποτα. Άλλοι εκμεταλλεύονται τις θεωρίες συνωμοσίας και τις ψεκασμένες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί εδώ και τρία και πλέον χρόνια», είπε ο Νίκος Πλακιάς.

Αναφερόμενος στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, ο Νίκος Πλακιάς τον κατέταξε σε αυτούς που «ρίχνουν λάσπη στο θέμα της φωτιάς και στο γεγονός ότι εμείς δεν θέλουμε να μάθουμε από πού προήλθε». «Έχω τοποθετηθεί πολλές φορές. Δεν έχω πει ότι δεν θέλω να μάθω τι συνέβη με τη φωτιά ή τι προκάλεσε την καταστροφή των παιδιών μου», διευκρίνισε ο Νίκος Πλακιάς.

Σχετικά με τα τρία βίντεο της Interstar, που παρουσίασε ο δικηγόρος της εταιρείας, Βασίλης Καπερνάρος είπε πως «είναι, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, τα μοναδικά που έχουν πιστοποιηθεί από τη ΔΕΕ στη συγκεκριμένη υπόθεση». «Αν κάποιος έχει αντίθετα στοιχεία, να τα καταθέσει και να ζητήσει τον έλεγχο», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ερωτηθείς σχετικά με την δικαστική προσφυγή του κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος εμφάνισε φωτογραφίες με οστά, είπε: «Εγώ περιμένω τον κύριο Βελόπουλο. Θα χαρώ να τον δω από κοντά στο δικαστικό μέγαρο και να μου εξηγήσει ποιος ήταν ο σκοπός της δημοσιοποίησης των συγκεκριμένων φωτογραφιών, αρχικά μέσα στη Βουλή και στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». «Θα ήθελα, επίσης, να απαντήσει ποιος του προμήθευσε αυτές τις φωτογραφίες από τη δικογραφία. Μιλάμε για πιθανή διαρροή υπηρεσιακού υλικού», εκτίμησε ο Νίκος Πλακιάς. «Ο κύριος Βελόπουλος δεν είναι διάδικος στην υπόθεση και θέλω να μάθω πώς έφτασε στα χέρια του αυτό το υλικό. Το ερώτημα είναι απλό: Ποιος του έδωσε τις φωτογραφίες;», ρώτησε ο Νίκος Πλακιάς.