Πλακιάς για Τέμπη: Πού είναι τώρα αυτοί που έκαναν αντιπολίτευση πάνω στα ξυλόλια;

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Σε μία αιχμηρή ανάρτηση προχώρησε ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

«Απορώ εδώ και μία εβδομάδα!

Ένας υπουργός της κυβέρνησης έχει πάρει φόρα και πάει σε όλα τα κανάλια, ακόμα και σε εκείνα που, κατά τη διάρκεια της “επιδημίας” του ξυλολίου, φιλοξενούσαν στις εκπομπές τους πραγματογνώμονες και ειδικούς πάνω στο θέμα του παράνομου φορτίου και τα ζωγράφιζαν κιόλας στα πλατό τους.

Και απορώ! Όλοι εκείνοι που έκαναν τότε αντιπολίτευση πάνω στα ξυλόλια και στα λαθρεμπόρια, πού είναι τώρα να βγουν να τον αντικρούσουν και να τον βάλουν στη θέση του;

Πού είναι η Κωνσταντοπούλου, ο Βελόπουλος, ο Αρβανίτης, ο Κασσελάκης, ο Φάμελλος, ο Ανδρουλάκης και οι άλλοι που το είχαν κάνει σημαία και εμείς, τρεις οικογένειες, φωνάζαμε να απομακρυνθούν από εκεί, διότι όλα ήταν στημένα και βόλευε την κυβέρνηση το αφήγημα του ξυλολίου;

Πού είναι; Πού είναι οι δημοσιογράφοι που μέρα-νύχτα μιλούσαν για εύφλεκτα υλικά και φιλοξενούσαν όποιον έλεγε τη μεγαλύτερη βλακεία και “ψέκα”; Πού είναι;

Η ζημιά που έκαναν είναι ανεπανόρθωτη. Όχι στο νομικό κομμάτι! Ευτυχώς, εκεί είμαστε εμείς που υποστηρίζουμε την αλήθεια και τις πραγματικές ευθύνες της κυβέρνησης, όπως και των υπουργών της.

Αλλά η ζημιά στην κοινωνία έγινε και είναι ανεπιστρεπτί. Αλλά να σας κουνάνε το δάχτυλο οι πραγματικοί δολοφόνοι και εσείς να λουφάξετε είναι πέρα από τον ανθρώπινο νου.

Ντροπή σας! Ραγιάδες!»