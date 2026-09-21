Φαραντούρης για Σδούκου: «Απάντησα πολιτικά και μόνο – Ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χροιά, όπως υπαινίσσεται η ίδια»

Ο Φαραντούρης τονίζει ότι η απάντησή του ήταν αμιγώς πολιτική και ουδέποτε προσέδωσε προσωπική χροιά, όπως υπαινίσσεται η Σδούκου, ενώ προειδοποιεί ότι οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις δεν θα μένουν αναπάντητες.

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Πολιτική

Νίκος Φαραντούρης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Φαραντούρης τονίζει ότι «απάντησα πολιτικά και μόνο» στην Αλεξάνδρα Σδούκου, προσθέτοντας ότι «ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χροιά, όπως θέλει να υπαινίσσεται η ίδια».
  • Η Αλεξάνδρα Σδούκου είχε αναφέρει ότι «ο κύριος Φαραντούρης χαριεντιζόταν στο παρελθόν με την κυρία Καρυστιανού που ασκεί κβαντική ιατρική», απαντώντας σε διαπιστώσεις του για «τσαρλατάνους».
  • Ο κ. Φαραντούρης ανταπάντησε ότι «άλλοι χαριεντίζονταν στο παρελθόν και συγκεκριμένα η ίδια, την οποία το 2009 τη “γνωρίσαμε ως συνεργάτη υπουργών”». Τόνισε επίσης ότι «οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Απάντησα πολιτικά και μόνο» και «ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χροιά, όπως θέλει να υπαινίσσεται η κυρία Σδούκου», τονίζει ο Νίκος Φαραντούρης σε ανάρτηση του στο «Χ» σχετικά με τη δήλωση της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρας Σδούκου, για την αντιπαράθεση που είχαν κατά τη διάρκεια σημερινής παρουσίας τους σε τηλεοπτικό πάνελ.

«Οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες», προσθέτει.

Συγκεκριμένα, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Η κυρία Σδούκου στην πρωινή εκπομπή του OPEN και στις διαπιστώσεις μου με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ότι “όπως αποκαλύπτεται πολλά δημόσια πρόσωπα και κυβερνητικοί παράγοντες είχαν σχέση με τσαρλατάνους τη στιγμή που κουνούσαν το χέρι στους πολίτες ως ψεκασμένους”, είπε: “Ο κύριος Φαραντούρης χαριεντιζόταν στο παρελθόν με την κυρία Καρυστιανού που ασκεί κβαντική ιατρική”.

Απάντησα πολιτικά και μόνο στην κυρία Σδούκου ότι άλλοι χαριεντίζονταν στο παρελθόν και συγκεκριμένα η ίδια, την οποία το 2009 τη “γνωρίσαμε ως συνεργάτη υπουργών”.

Ουδέποτε προσέδωσα οποιαδήποτε άλλη χροιά, όπως θέλει να υπαινίσσεται η κυρία Σδούκου. Οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες».

 

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