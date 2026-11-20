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Στο Περού μία 29χρονη κομμώτρια δολοφονήθηκε εν ψυχρώ. Η γυναίκα δέχθηκε δύο πυροβολισμούς μέσα στο κομμωτήριο όπου εργαζόταν και ενώ εξυπηρετούσε πελάτισσα.

Η δολοφονική επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, στην περιοχή Λίνσε της Λίμα. Κάμερες ασφαλείας του καταστήματος κατέγραψαν τον στυγερό φόνο.

Το θύμα ταυτοποιήθηκε ως η Μάιρα Αλεξάντρα Μούτσα Λάντσα, 29 ετών.

Σύμφωνα με το περουβιανό δίκτυο RPP, η επίθεση σημειώθηκε στις περίπου 18:45, τοπική ώρα, σε κομμωτήριο που βρίσκεται στη δεύτερη οικοδομική ενότητα της οδού Μπελισάριο Φλόρες.

Η 29χρονη εκείνη την ώρα περιποιούνταν τα μαλλιά μιας πελάτισσας, όταν ένας άνδρας με καλυμμένο το πρόσωπό του και κράνος μοτοσικλέτας μπήκε αιφνιδιαστικά στο κατάστημα.

Χωρίς να προηγηθεί κάποια συνομιλία ή αντιπαράθεση, πλησίασε τη νεαρή κομμώτρια από πίσω και την πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια έφυγε από το κομμωτήριο και κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου τον περίμενε συνεργός.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφει τις τελευταίες στιγμές της 29χρονης, αλλά και την ψυχραιμία με την οποία κινήθηκε ο δράστης κατά την επίθεση.

En Perú te matan y no pasa nada. Nadie hace nada. Las investigaciones posteriores para qué?

Acaban de asesinar a una #estilista de 29 años. Mayra Mucha atendía a una clienta en la cdra 2 de Belisario Flores en #Lince cuando ingresó este sicario listo para acabar con su vida https://t.co/bjxrq0jngo — Patrick Valentin (@PatrickVTorres) November 20, 2026

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η δολοφονία να ήταν προσχεδιασμένη, καθώς ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επίθεση παραπέμπει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε στοχευμένο χτύπημα.

Μάλιστα, δεύτερη κάμερα ασφαλείας φέρεται να κατέγραψε τη διαφυγή του δράστη.

Σύμφωνα με το RPP, λίγα μέτρα μακριά από το κομμωτήριο βρισκόταν ένας δεύτερος άνδρας πάνω σε μοτοσικλέτα.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αστυνομικοί είναι το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με υπόθεση εκβιασμού.

Ωστόσο, η γυναίκα που μισθώνει το κομμωτήριο δήλωσε στις αρχές ότι, κατά το διάστημα που εργάζεται στον συγκεκριμένο χώρο, δεν είχε δεχθεί απειλητικά μηνύματα ούτε απαιτήσεις για χρήματα.