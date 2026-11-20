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Καραμπόλα σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή, περίπου στις 18:30 στην ΠΕΟ Χανίων-Κισσάμου, στον Σταλό. Τρία οχήματα εμπλέκονται στο ατύχημα και έχουν προκληθεί υλικές ζημιές.

Το τροχαίο προκλήθηκε όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε σε προπορευόμενα.

Η Τροχαία συνέλαβε έναν 58χρονο οδηγό.

Το αξιοσημείωτο είναι πώς ο συγκεκριμένος πήγε να απομακρυνθεί από το σημείο και μάλιστα υπήρξε καταδίωξη από αστυνομικούς με τα πόδια στη διπλανή παραλία μέχρι να τον συλλάβουν.

Ο 58χρονος με καταγωγή από την Ουκρανία αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφωρο, ενώ υπεβλήθη σε αλκοτέστ που φέρεται να έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.