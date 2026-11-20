Επί 25 ολόκληρα χρόνια βίωνε τον φόβο από τον ίδιο τον σύζυγό της. Πρόκειται για τη μητέρα επτά παιδιών στον Ασπρόπυργο, που δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σύζυγό της, αλλά και τον έναν της γιο, σύμφωνα με την καταγγελία.

Η γυναίκα μίλησε στην κάμερα του “Live News” του Mega.

“25 χρόνια ήμουνα φυλακή μαζί του. Εκεί πέρασα τη φυλακή μου, όχι μέσα. Δεν έκανα τίποτα. Έκανα δυο τρεις καταγγελίες, αλλά το πρωί πήγαινα και έλεγα ‘συγγνώμη, δεν έγινε κάτι, το παίρνω πίσω’”.

Η 51χρονη γυναίκα, μετά και το τελευταίο γεγονός, τον άγριο ξυλοδαρμό της την περασμένη Παρασκευή, μένει σε μία φίλη της.

“Με ήθελε να έχει εξουσία πάνω μου, να κάνω, να με στέλνει να κλέβω, να κάνω αυτό που θέλει αυτός, να μην σηκώσω ποτέ κεφάλι”.

Αισθάνεται παγιδευμένη. Εγκλωβισμένη σε ένα σκοτεινό τούνελ, όπως περιγράφει τη ζωή της:

“Όταν ήρθαν και μας πήραν από το σπίτι, του είπα ‘άντε άργησες αστυνόμε, γιατί δεν ερχόσουν τόσο καιρό;’. Πήγαινα έτσι χωρίς μάσκα, χωρίς γυαλιά, τίποτα. Προκαλούσα τη σύλληψή μου. Το προκαλούσα αυτό. Προκαλούσα να συλληφθώ για να γλιτώσω από εκεί μέσα”.

Όλα αυτά την ώρα που έρχονται στο φως βίντεο του συζύγου της, με στιγμές της δικής του ζωής τα τελευταία χρόνια. Όταν σκηνοθετούσε βίντεο, με τον ίδιο σε πρώτο πλάνο να κάνει πως δουλεύει μπροστά σε φίλους και συγγενείς, σε στιγμές χαλάρωσης μέσα στο σπίτι στον Ασπρόπυργο και αγκαλιά με τη γυναίκα που πλέον τον κατηγορεί για τη βάναυση κακοποίησή της.

Αυτές οι εικόνες ήταν, όπως λέει η 51χρονη, μία παρένθεση στην κόλαση που βίωνε. Πλάνα που έκρυβαν το προσωπικό της μαρτύριο, εικόνες που συσκότιζαν την αλήθεια. Αυτήν που γνώριζαν, όπως φαίνεται, και ορισμένοι από τους γείτονές της.

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει πως κατά διαστήματα εργαζόταν, χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιώνεται από το περιβάλλον του:

“Κι εγώ δούλευα σε μία εταιρεία. Με διώξανε”.

Ο 49χρονος που αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την απολογία του στις 30 Νοεμβρίου, επιμένει πως βρισκόταν σε άμυνα. Αρνείται τα όσα του καταλογίζει η 51χρονη. Όπως λέει η κακοποιημένη γυναίκα, ο σύζυγός της συνεχίζει να την ενοχλεί και να ζητάει μία ευκαιρία ακόμη. Την πιέζει να αποσύρει τη μήνυση και οι δυο τους να επιστρέψουν στο σπίτι τους.

“Πάντα θα είμαι εκεί όπως ήμουν πάντα, να τους προστατεύω, όσα θέλουν να είναι κοντά μου. Ποτέ δεν θα κρατήσω κακία παρόλο αυτό που έγινε στα παιδιά μου. Πάντα θα είμαι εκεί με ανοιχτή αγκαλιά”.