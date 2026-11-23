Αυξημένη είναι η κίνηση έως αυτή την ώρα σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, αλλά και στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου.
Προβλήματα καταγράφονται στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας και την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας.
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Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
20΄-25΄ από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
20΄-25΄ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 23, 2026