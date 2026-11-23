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Αυξημένη είναι η κίνηση έως αυτή την ώρα σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, αλλά και στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου.

Προβλήματα καταγράφονται στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας και την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄ από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.