Τα πυρά του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή την ανάρτησή του για το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους, στρέφει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αν και δεν κατονομάζει τον πρωθυπουργό, τον κατηγορεί ότι «μοιράζει ψίχουλα κάνοντας και αστειάκια από πάνω».

«Παππούδες και γιαγιάδες μην ακούτε χαζά και κρατήστε άμυνα, το παιχνίδι που σας πρότεινε ο άλλος να αγοράσετε στα εγγόνια σας έχει βία και είναι ακατάλληλο για παιδιά. Και σας το πρότεινε αυτός που σας έκοψε τη 13η σύνταξη -7 δις σε 7 χρόνια τώρα- και σας μοιράζει ψίχουλα κάνοντας και αστειάκια από πάνω», τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε ανάρτησή του.

«Άκουσαν βέβαια Grand Theft και δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη χαρά τους», καταλήγει σε σχετικό βίντεο ο Αλέξης Τσίπρας.

«Ώρες ώρες δίνει την εντύπωση πως έχει χάσει εντελώς την αίσθηση της πραγματικότητας»

«Κάποτε είχε δηλώσει εκ παραδρομής “Δεν με ενδιαφέρει η ουσία αλλά η επικοινωνία”. Πολλές φορές, όπως λέει και το αρχαίο ρητό, γλώττα λανθάνουσα τα αληθή λέγει.

Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς ότι ενώ απαγορεύει τα social media στους κάτω των 15, διαφημίζει βιντεοπαιχνίδια ακατάλληλα για παιδιά, καλώντας τους παππούδες και τις γιαγιάδες να ξοδέψουν το ένα τέταρτο του πενιχρού επιδόματος που τους δίνει για να τα αγοράσουν.

«Ώρες ώρες δίνει την εντύπωση πως έχει χάσει εντελώς το μέτρο αλλά και την αίσθηση της πραγματικότητας και απλά σκηνοθετεί τον εαυτό του…», αναφέρεται στο κείμενο που συνοδεύει το βίντεο του Αλέξη Τσίπρα.