Το 2029 θα παραδοθεί η πρώτη, μήκους 80 μέτρων, από τις 2+2 κορβέτες που θα θωρακίσουν τα έργα. Η συνολική αξία τους ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ. Αρση των εμποδίων για το έργο του καλωδίου βλέπουν Αθήνα και Λευκωσία. Ερωτηματικό η στάση της Τουρκίας όταν οι έρευνες βυθού περάσουν στην κυπριακή ΑΟΖ.

Των ΧΡ. ΜΑΖΑΝΙΤΗ, Π. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία για τα ενεργειακά έργα σε Μεσόγειο και Ιόνιο, το υπουργείο Ναυτιλίας επιταχύνει τις διαδικασίες του διαγωνισμού προμήθειας 2+2 κορβετών για το Λιμενικό Σώμα, ώστε να αποκτήσει τις δυνατότητες που χρειάζεται για να επιχειρεί πλήρως σε ανοιχτή θάλασσα. Εκτιμάται ότι το 2029, τη χρονιά που θα ξεκινήσουν οι εργασίες πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης αλλά και οι πρώτες γεωτρήσεις στο Ιόνιο κοντά στην Κέρκυρα και στη Μεσόγειο, νότια της Κρήτης, η πρώτη από τις υπερσύγχρονες κορβέτες θα έχει παραδοθεί στο Λιμενικό.

Αλλαγή δόγματος

Για δεκαετίες, το επιχειρησιακό αποτύπωμα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ήταν εστιασμένο κυρίως στην επιτήρηση των χωρικών υδάτων, στην έρευνα και στη διάσωση κοντά στις ακτές και στην αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων εντός του Αιγαίου. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η επέκταση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και η δρομολόγηση εμβληματικών ενεργειακών υποδομών στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο Ιόνιο επιβάλλουν μια ριζική αλλαγή δόγματος.

Μέχρι πρότινος, όταν απαιτούνταν παρατεταμένη παρουσία, επιτήρηση κρίσιμων υποδομών ή συνοδεία ερευνητικών σκαφών σε αποστάσεις δεκάδων ή εκατοντάδων ναυτικών μιλίων από τις ελληνικές ακτές, το Λιμενικό αδυνατούσε να ανταποκριθεί λόγω περιορισμών μεγέθους και αυτονομίας των υφιστάμενων σκαφών του. Ως αποτέλεσμα, ήταν αναγκασμένο να ζητά τη συνδρομή μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, δεσμεύοντας πολύτιμες φρεγάτες ή πυραυλακάτους για αποστολές αστυνόμευσης και επιτήρησης. Με την απόκτηση των νέων πλοίων ανοιχτής θαλάσσης (OPV – Offshore Patrol Vessels), κλάσης ελαφράς κορβέτας, το Λιμενικό αποκτά πλέον «βαθύ» επιχειρησιακό βραχίονα, αποδεσμεύοντας το Πολεμικό Ναυτικό ώστε να επικεντρωθεί στον αμιγώς αποτρεπτικό και πολεμικό ρόλο του.

Ενεργειακή ασφάλεια

Το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος δεν είναι τυχαίο. Η εκτίμηση ότι η πρώτη μονάδα θα παραδοθεί το 2029 συνδέεται άμεσα με την κορύφωση των ενεργειακών σχεδιασμών της χώρας. Τη χρονιά εκείνη αναμένεται να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τόσο οι εργασίες πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης (Great Sea Interconnector) όσο και οι πρώτες ερευνητικές και δοκιμαστικές γεωτρήσεις υδρογονανθράκων στα θαλάσσια οικόπεδα του Ιονίου, δυτικά της Κέρκυρας, καθώς και νότια της Κρήτης.

Η προστασία των πλοίων πόντισης, των γεωτρύπανων και των υποθαλάσσιων δικτύων από ασύμμετρες απειλές, παρενοχλήσεις ή δολιοφθορές αποτελεί ύψιστη εθνική προτεραιότητα. Τα νέα πλοία ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού θα λειτουργούν ως πλωτά κέντρα επιχειρήσεων, ικανά να παραμένουν στην περιοχή ευθύνης επί εβδομάδες, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων σε διεθνή ύδατα και εντός της ελληνικής ΑΟΖ.

Δυνατότητες

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει θέσει το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, τα νέα πλοία θα έχουν εκτόπισμα και διαστάσεις που τα κατατάσσουν στην κατηγορία των κορβετών μήκους άνω των 80 μέτρων, με υψηλή αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (κατάσταση θαλάσσης άνω των 6-7 μποφόρ) και με μεγάλη εμβέλεια πλεύσης.

Ενα από τα σημαντικότερα επιχειρησιακά πλεονεκτήματα των νέων πλοίων είναι το ελικοδρόμιό τους. Η σχεδίαση προβλέπει την ικανότητα υποδοχής και προσνήωσης ελικοπτέρων βάρους έως και 11 τόνων. Αυτό σημαίνει ότι στα καταστρώματα των νέων ΠΑΘ δεν θα επιχειρούν μόνο τα ιδιόκτητα ελικόπτερα του Λιμενικού Σώματος Dauphin, αλλά πρακτικά θα μπορούν να προσνηώνονται, να ανεφοδιάζονται και να επιχειρούν και τα ελικόπτερα του Πολεμικού Ναυτικού (όπως τα S-70B Aegean Hawk και τα νεότερα MH-60R Romeo). Η διαλειτουργικότητα αυτή πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες έρευνας, διάσωσης και ανθυποβρυχιακής ή επιφανειακής επιτήρησης σε ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο. Επιπλέον, τα πλοία θα διαθέτουν:

Υπερσύγχρονους αισθητήρες και ραντάρ έρευνας επιφανείας και αέρος, καθώς και ηλεκτροοπτικά συστήματα ημέρας/νύχτας για εντοπισμό στόχων σε μεγάλες αποστάσεις.

Δυνατότητα φιλοξενίας μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs) και αυτόνομων υποβρύχιων οχημάτων (UUVs/ROVs), κρίσιμων για τον έλεγχο των υποθαλάσσιων καλωδίων και αγωγών.

Ταχύπλοα σκάφη επέμβασης (RHIB) μεγάλης εμβέλειας, τοποθετημένα σε ειδικές κλίνες ταχείας καθέλκυσης στην πρύμνη ή στα πλευρά του πλοίου, για τη μεταφορά ομάδων ειδικών αποστολών (ΚΕΑ/ΜΥΑ).

Αυξημένη αυτονομία και χώρους ενδιαίτησης, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν μεγάλο αριθμό διασωθέντων σε περιπτώσεις μαζικών ναυαγίων ή μεταναστευτικών ροών στην ανοιχτή θάλασσα.

Οπλισμό αυτοάμυνας, όπως τηλεχειριζόμενο πυροβόλο μεσαίου διαμετρήματος στην πλώρη και πολυβόλα περιμετρικής προστασίας.

Σε ελληνικά ναυπηγεία

Το πρόγραμμα αφορά την προμήθεια δύο πλοίων με δικαίωμα προαίρεσης (option) για ακόμη δύο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις τέσσερις υπερσύγχρονες μονάδες και τον συνολικό δυνητικό προϋπολογισμό να φτάνει τα 492,8 εκατ. ευρώ. Ο βασικός προϋπολογισμός για τα δύο πρώτα πλοία ανέρχεται σε 246,4 εκατ. ευρώ (123,2 εκατ. ευρώ ανά σκάφος), ενώ η ενεργοποίηση της προαίρεσης για δύο επιπλέον μονάδες διπλασιάζει το ποσό στα 492,8 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ευρωπαϊκό Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων (BMVI) 2021-2027 και κατά 25% από εθνικούς πόρους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην εγχώρια προστιθέμενη αξία. Στους όρους του διαγωνισμού προκρίνεται η ναυπήγηση των σκαφών -ή τουλάχιστον του μεγαλύτερου μέρους αυτών- στην Ελλάδα, σε συνεργασία με ελληνικά ναυπηγεία. Στόχος δεν είναι μόνο η ενίσχυση της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας και η δημιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας, αλλά και η διασφάλιση της εν συνεχεία υποστήριξης (Follow-On Support) εντός της χώρας. Με τη συντήρηση, τις επισκευές και τις αναβαθμίσεις να γίνονται επί ελληνικού εδάφους, εξασφαλίζεται η υψηλή επιχειρησιακή διαθεσιμότητα του στόλου για τις επόμενες τρεις δεκαετίες.

Αρση των εμποδίων βλέπουν Αθήνα και Λευκωσία

Ερωτηματικό παραμένει η στάση της Τουρκίας όταν οι έρευνες βυθού περάσουν στην κυπριακή ΑΟΖ. Χαμηλοί τόνοι στη συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν

Ικανοποιημένες από τις εξελίξεις σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου εμφανίζονται η Αθήνα και η Λευκωσία. Στη διακυβερνητική, που έγινε στη Μεγαλόνησο την περασμένη Τετάρτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε την επανέναρξη των ερευνών βυθού την περασμένη εβδομάδα. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως «έργο με πολύ σημαντικό θετικό αντίκτυπο για τη Μεγαλόνησο» την ηλεκτρική διασύνδεση, ενώ προσέθεσε ότι «γι’ αυτό και επιμείναμε και επιμένουμε στην υλοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού στρατηγικού έργου, ξεπερνώντας τους όποιους σκοπέλους συναντήσαμε στην πορεία». Από την πλευρά του, ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε το έργο στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο και την Ευρώπη, ενώ έκανε λόγο για «διαρκή συντονισμό» και για «διαρκή συνεργασία τόσο με τον φίλο πρωθυπουργό όσο και με τον Γάλλο Πρόεδρο, αλλά και την ηγεσία των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ενωσης».

Κοινή αντίληψη στις δύο πρωτεύουσες είναι ότι το έργο εξελίσσεται ομαλά, όπως κατέστησε σαφές ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δήλωσή του την Παρασκευή στη Βουλή. «Το έργο εξελίσσεται ομαλά, είναι ένα κρίσιμο έργο, με μια άδεια από την Ελλάδα, με μια NAVTEX από την ελληνική πολιτεία. Χειριστήκαμε με ευθύνη το ζήτημα αυτό», δήλωσε στη Βουλή ο υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος μάλιστα επεσήμανε ότι το γαλλικό πλοίο βρισκόταν εκείνη τη στιγμή με ελληνική άδεια και ελληνική NAVTEX εντός των ορίων του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου. Πέραν τούτου, προς διευθέτηση φαίνεται να οδεύει και ένα ζήτημα που είχε ταλαιπωρήσει τα τελευταία δύο χρόνια τον φορέα υλοποίησης του έργου, το οποίο αφορά την ανάκτηση των εξόδων και τη συμβολή της Κύπρου που είχε συμφωνηθεί ανάμεσα στους Κυριάκο Μητσοτάκη και Ν. Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου τον Σεπτέμβριο του 2024.

Οπως δήλωσε την περασμένη Τρίτη ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ξεκίνησε από την πλευρά της Κύπρου η διαδικασία εκταμίευσης των 25 εκατ. ευρώ. Η καταβολή του ποσού καλύπτει τη φάση υλοποίησης του έργου (περίοδος 2025-2029), με συνολικό ανώτατο όριο τα 125 εκατ. ευρώ. Ο Κ. Λετυμπιώτης προσέθεσε πως έχουν δρομολογηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πως χρειάζεται χρόνος για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, σημειώνοντας ότι δεν πρόκειται για μια απλή λογιστική πράξη που μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες ώρες.

Θετικά αποτιμά η ελληνική πλευρά και το γεγονός ότι στις αρχές της εβδομάδας, στις Βρυξέλλες και στο περιθώριο του συμβουλίου υπουργών, έγινε συνάντηση ανάμεσα στον Γ. Γεραπετρίτη και τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, στην οποία ο Τούρκος υπουργός επέλεξε ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους.

Οι θετικές αυτές αποτιμήσεις πάντως δεν προκαλούν εφησυχασμό στην Αθήνα. Οπως λένε έμπειροι διπλωμάτες, το γεγονός ότι οι Τούρκοι προς το παρόν δεν δείχνουν να θέλουν να εμποδίσουν το έργο δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να αλλάξουν συμπεριφορά στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογείται ως ιδιαίτερα κρίσιμη η χρονική στιγμή κατά την οποία το γαλλικό ερευνητικό πλοίο θα περάσει στα όρια της κυπριακής ΑΟΖ και σε περιοχή δικαιοδοσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η τουρκική κυβέρνηση δέχεται ήδη κριτική και πιέσεις από την αντιπολίτευση, επειδή έκανε πίσω στο θέμα του καλωδίου, και θα δεχθεί ακόμα μεγαλύτερες όταν το πλοίο θα αρχίσει να επιχειρεί σε κυπριακά ύδατα με άδεια της Κύπρου, μιας χώρας που η Τουρκία δεν αναγνωρίζει.

Η αντιπολίτευση

Δείγματα γραφής για αυτό που έρχεται έδωσαν βουλευτές της κεμαλικής αντιπολίτευσης αλλά και του κυβερνητικού εταίρου του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί στη συζήτηση του προϋπολογισμού του υπουργείου Αμυνας, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Η κριτική είχε ως αντικείμενο τους εξοπλισμούς, την απουσία ερευνών στην ανατολική Μεσόγειο και τις καθυστερήσεις στη νομοθετική κατοχύρωση της «Γαλάζιας Πατρίδας». Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει την Τουρκία πίσω στην εξοπλιστική κούρσα με την Ελλάδα και το Ισραήλ, ενώ δεν έχει προχωρήσει ούτε στη θεσμική κατοχύρωση της «Γαλάζιας Πατρίδας». Μάλιστα ο βουλευτής του CHP, Χασάν Οζτουρκμέν, επέκρινε την κυβέρνηση για την καθυστέρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη «Γαλάζια Πατρίδα», ζητώντας παράλληλα την επανέναρξη των σεισμικών ερευνών και των γεωτρήσεων στην ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, το κυβερνητικό κόμμα MHP ζήτησε τη διατήρηση σκληρής στάσης στις θαλάσσιες διεκδικήσεις και την επιτάχυνση της ανάπτυξης εγχώριων αμυντικών συστημάτων για την ενίσχυση της τουρκικής αποτροπής.

Ως πιο ανησυχητικές και πιο επικίνδυνες αξιολογούν, πάντως, διπλωματικοί κύκλοι τις δηλώσεις του προέδρου του CHP, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε περίπτωση πολέμου με την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του CHP υποστήριξε ότι μια πολεμική σύγκρουση, με πιθανότερη εστία κατά την εκτίμησή του την Ελλάδα, θα μπορούσε να αλλάξει τις πολιτικές συνθήκες στην Τουρκία, ενώ ξεχωριστά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το καθεστωτικό στρατόπεδο σε περίπτωση κρίσης «εθνικής επιβίωσης». Οι δύο αυτές τοποθετήσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω του συνταγματικού προβλήματος μιας νέας υποψηφιότητας Ερντογάν. Με βάση τη σημερινή κοινοβουλευτική σύνθεση, οι 43 βουλευτές του CHP θα μπορούσαν, εφόσον υπήρχε σχετική πολιτική συμφωνία, να εξασφαλίσουν μαζί με AKP και MHP τις 360 ψήφους που απαιτούνται για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών από την Εθνοσυνέλευση, ανοίγοντας έτσι τη συνταγματική δυνατότητα μιας ακόμη προεδρικής υποψηφιότητας. Αυτό θα μπορούσε να βάλει σε πειρασμό τον Τούρκο Πρόεδρο να ριψοκινδυνέψει μια περιπέτεια με την Ελλάδα που θα του διασφάλιζε τις απαραίτητες ψήφους. Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που τουρκικές πηγές δεν το αποκλείουν.