Στον απόηχο του καλλιτεχνικού διαζυγίου της από τον Νίκο Καρβέλα, η Άννα Βίσση ξαναμπαίνει στο στούντιο ηχογράφησης, αναζητεί όνομα για το υπό ανακαίνιση «Αθηνών Αρένα», ενώ σχεδιάζει να περάσει τα Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε μια σημαντική καμπή της σπουδαίας πορείας της, η Άννα Βίσση σχεδιάζει εκ νέου το καλλιτεχνικό μέλλον της. Στον απόηχο της πολυσυζητημένης κόντρας της με τον Νίκο Καρβέλα, η απόλυτη Ελληνίδα σταρ μπαίνει στο στούντιο και δοκιμάζει νέα τραγούδια, προκειμένου να επιλέξει τα κατάλληλα για το ολοκαίνουργιο άλμπουμ της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η Άννα διανύει μια απόλυτα δημιουργική περίοδο. «Περνά αρκετές ώρες της ημέρας στο στούντιο ακούγοντας και ερμηνεύοντας καινούργια τραγούδια. Με μεγάλη χαρά δέχεται συνεχώς νέα κομμάτια, όχι μόνο από γνωστούς στιχουργούς και συνθέτες, αλλά και από απλό κόσμο που έχει γράψει μελωδίες και θέλει να τις στείλει σε εκείνη. Με μεγάλη χαρά ηχογραφεί και τραγουδά νέο υλικό», λέει στην «R» άνθρωπος από το περιβάλλον της δημοφιλούς τραγουδίστριας, ενώ έχει επιβεβαιωθεί ότι η Ναταλία Γερμανού τής γράφει τραγούδια.

Η Α. Βίσση βρίσκεται ήδη στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να περάσει χρόνο με την κόρη της, Σοφία, να χαρεί τους εγγονούς της, στους οποίους έχει μεγάλη αδυναμία, αλλά και να αντλήσει έμπνευση για τη δουλειά της. «Η Άννα είχε προγραμματίσει αυτό το ταξίδι από την περίοδο που βρισκόταν σε πρόβες για τη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Ηρθε η ώρα να πάρει στην αγκαλιά της τα εγγόνια της, τον Νίκο και τον Νέστορα, που αγαπά πολύ», αναφέρει στην «R» η ίδια πηγή. Αναμένεται μάλιστα να περάσει τις ημέρες των Χριστουγέννων στο Μανχάταν, όπου μένει μόνιμα η κόρη της, προγραμματίζοντας παράλληλα και άλλα γιορτινά ταξίδια στις ΗΠΑ.

Αργά αλλά σταθερά, η Αννα σχεδιάζει τα επόμενα βήματά της όσον αφορά τη δισκογραφία, αλλά και σε επίπεδο εμφανίσεων. Επιλέγει πολύ προσεκτικά τα τραγούδια του επόμενου δίσκου της, που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2027. Σύμφωνα με πληροφορίες, το φθινόπωρο πρόκειται να ξεκινήσει και τις εμφανίσεις της.

Το «Αθηνών Αρένα» ανακαινίζεται εκ θεμελίων για να δώσει τη θέση του σε έναν ολοκαίνουργιο πρωτοποριακό χώρο, μοναδικό στην αθηναϊκή νύχτα. «Τίποτα δεν θα μοιάζει με το προηγούμενο, ούτε και στο όνομα», εξηγεί η ίδια πηγή, αφού πληροφορίες που ήθελαν ο χώρος να μετονομάζεται σε «Αρένα» δεν ισχύουν. Η Α. Βίσση, μαζί με τους συνεργάτες της, βρίσκεται σε αναζήτηση ενός ονόματος αντάξιου του σπουδαίου καλλιτεχνικού κεφαλαίου της.