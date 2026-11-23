Η ώρα των απολογιών έφτασε για τους 15 συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια. Σήμερα, Δευτέρα (23/11) οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης με βαριές κατηγορίες. Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο Τρίτη, καθώς οι κατηγορούμενοι έχουν ήδη λάβει σχετική προθεσμία για να προετοιμάσουν τις εξηγήσεις τους.

Σε βάρος των 15 συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η υπόθεση αφορά σε οργανωμένο δίκτυο που φέρεται να χρησιμοποιούσε οκτώ εταιρείες-«βιτρίνες» για την έκδοση και αξιοποίηση δεκάδων εικονικών τιμολογίων, αλλά και την υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων. Η οικονομική ζημιά που εκτιμάται ότι προκλήθηκε στο Δημόσιο ανέρχεται σε 28 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος των εμπλεκομένων υπολογίζεται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ.

Τι αποκαλύπτει η κατάθεση της λογίστριας – Οι πιέσεις από τον σύντροφό της

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη δικογραφία έχει η κατάθεση λογίστριας, η οποία περιγράφει τις πιέσεις που, όπως υποστηρίζει, δέχθηκε από τον σύντροφό της προκειμένου να αναλάβει την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για συγκεκριμένες εταιρείες. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, εκείνος της υποσχόταν οικονομικό αντάλλαγμα περίπου 5.000 ευρώ για κάθε δήλωση.

Όπως ανέφερε, τον Μάρτιο του 2026 ο σύντροφός της τής πρότεινε να αναλάβει τη συγκεκριμένη εργασία, ωστόσο εκείνη αρνήθηκε, καθώς υποψιάστηκε ότι επρόκειτο για οργανωμένη απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Παρά την άρνησή της, σύμφωνα με την κατάθεσή της, εκείνος συνέχισε να την πιέζει, υποστηρίζοντας ότι οι επιστροφές φόρου θα εγκρίνονταν και θα καταβάλλονταν κανονικά, καθώς στην υπόθεση φέρονταν να εμπλέκονται και τραπεζικά στελέχη.

Η λογίστρια υποστήριξε ακόμη ότι ο σύντροφός της τής ζήτησε στη συνέχεια τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet του συνεταίρου της, αίτημα στο οποίο επίσης δεν συναίνεσε. Η αντίδρασή του, όπως περιέγραψε, ήταν έντονη, γεγονός που την οδήγησε να αποχωρήσει από το σπίτι, φοβούμενη για τη σωματική της ασφάλεια.

Όταν επέστρεψε, τον βρήκε και πάλι εκεί και, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ενημερώθηκε από τον ίδιο ότι οι φορολογικές δηλώσεις είχαν ήδη υποβληθεί χωρίς τη δική της συμμετοχή.

Ακολούθως, διαπίστωσε ότι μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Viber είχαν ανταλλαγεί μηνύματα που περιείχαν τους κωδικούς Taxisnet του συνεταίρου της. Η ίδια αρνήθηκε ότι είχε στείλει τα συγκεκριμένα μηνύματα, υποστηρίζοντας ότι ο σύντροφός της είχε πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της και είχε ενεργήσει χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Όταν ζήτησε εξηγήσεις για την ενέργειά του, εκείνος φέρεται να παραδέχθηκε ότι προχώρησε στη συγκεκριμένη πράξη με αποκλειστικό κίνητρο το οικονομικό όφελος, καθώς αντιμετώπιζε χρέη προς τρίτους και επιθυμούσε να τα αποπληρώσει.

Οι μέθοδοι δράσης του κυκλώματος

Τρεις βασικοί τρόποι φέρεται να αποτελούσαν τη βάση της παράνομης δραστηριότητας, σύμφωνα με την περιγραφή που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Πρόκειται για τη μη απόδοση του ΦΠΑ, την έκδοση και χρήση εικονικών φορολογικών παραστατικών, καθώς και την υποβολή ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων με στόχο την εξασφάλιση επιστροφών φόρου που δεν δικαιούνταν οι εμπλεκόμενοι.

Σημαντική θέση στο συγκεκριμένο δίκτυο φέρονται να κατείχαν επαγγελματίες του λογιστικού κλάδου, οι οποίοι αναλάμβαναν την υποβολή των επίμαχων δηλώσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και δύο διευθυντές τραπεζικών υποκαταστημάτων, οι οποίοι φέρονται να συνέβαλαν στη διευκόλυνση της διαδικασίας εκταμίευσης των επιστροφών φόρου.

Οι συλλήψεις και το προφίλ των εμπλεκομένων

Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση περιλαμβάνεται και άτομο που στο παρελθόν είχε κερδίσει μεγάλο χρηματικό ποσό σε τυχερό παιχνίδι. Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να αντιμετώπισε επαγγελματικές και οικονομικές δυσκολίες, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να προσεγγιστεί από το κύκλωμα και να αναλάβει τον ρόλο του διαχειριστή εταιρείας.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν, σύμφωνα με το ERTNews, ότι οι εντολείς τους αρνούνται τις αποδιδόμενες κατηγορίες. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι ορισμένοι από τους κατηγορουμένους ενδέχεται να μην είχαν γνώση της πραγματικής έκτασης των δραστηριοτήτων του κυκλώματος και να χρησιμοποιήθηκαν από άλλα πρόσωπα χωρίς να αντιλαμβάνονται τον παράνομο χαρακτήρα των ενεργειών.