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Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας

Γεγονότα

1828: Δύναμη από 3.000 περίπου Έλληνες, υπό τον Κίτσο Τζαβέλα, απελευθερώνει το Καρπενήσι.

Δύναμη από 3.000 περίπου Έλληνες, υπό τον Κίτσο Τζαβέλα, απελευθερώνει το Καρπενήσι. 1890: Ο βασιλιάς Γουλιέλμος Γ΄ των Κάτω Χωρών πεθαίνει χωρίς αρσενικό διάδοχο και ψηφίζεται ειδικός νόμος για να τον διαδεχθεί η κόρη του, Βιλελμίνη της Ολλανδίας.

Ο βασιλιάς Γουλιέλμος Γ΄ των Κάτω Χωρών πεθαίνει χωρίς αρσενικό διάδοχο και ψηφίζεται ειδικός νόμος για να τον διαδεχθεί η κόρη του, Βιλελμίνη της Ολλανδίας. 1904: Τελετή λήξης των 3ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στον Άγιο Λουδοβίκο (St. Louis) των ΗΠΑ. Οι πρώτοι αγώνες επί αμερικανικού εδάφους στέφθηκαν με παταγώδη αποτυχία. Η Ελλάδα κατέκτησε ένα χρυσό μετάλλιο, στην άρση βαρών με τον Περικλή Κακούση.

Τελετή λήξης των 3ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στον Άγιο Λουδοβίκο (St. Louis) των ΗΠΑ. Οι πρώτοι αγώνες επί αμερικανικού εδάφους στέφθηκαν με παταγώδη αποτυχία. Η Ελλάδα κατέκτησε ένα χρυσό μετάλλιο, στην άρση βαρών με τον Περικλή Κακούση. 1924: Δημοσιεύεται για πρώτη φορά στους New York Times η ανακάλυψη του Έντγουιν Χαμπλ ότι το νεφέλωμα της Ανδρομέδας είναι στην πραγματικότητα ένας γαλαξίας πολύ μακριά από τον δικό μας.

Δημοσιεύεται για πρώτη φορά στους New York Times η ανακάλυψη του Έντγουιν Χαμπλ ότι το νεφέλωμα της Ανδρομέδας είναι στην πραγματικότητα ένας γαλαξίας πολύ μακριά από τον δικό μας. 1940: Το Βασίλειο της Ρουμανίας υπογράφει το Τριμερές Σύμφωνο του Άξονα και εντάσσεται επίσημα στις δυνάμεις του Άξονα.

Το Βασίλειο της Ρουμανίας υπογράφει το Τριμερές Σύμφωνο του Άξονα και εντάσσεται επίσημα στις δυνάμεις του Άξονα. 1964: Ο Αμερικανός καρδιοχειρουργός Μάικλ ΝτιΜπέικι πραγματοποιεί την πρώτη παράκαμψη στεφανιαίας αρτηρίας (μπάι-πας).

Ο Αμερικανός καρδιοχειρουργός Μάικλ ΝτιΜπέικι πραγματοποιεί την πρώτη παράκαμψη στεφανιαίας αρτηρίας (μπάι-πας). 1970: Ο Τζορτζ Χάρισον κυκλοφορεί στις ΗΠΑ το τραγούδι του «My Sweet Lord», που θα γίνει η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του.

Ο Τζορτζ Χάρισον κυκλοφορεί στις ΗΠΑ το τραγούδι του «My Sweet Lord», που θα γίνει η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του. 1976: Αεροπλάνο YS-11 της Ολυμπιακής Αεροπορίας συντρίβεται κοντά στην Κοζάνη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 50 επιβαίνοντες, από τους οποίους τέσσερις είναι μέλη του πληρώματος.

Αεροπλάνο YS-11 της Ολυμπιακής Αεροπορίας συντρίβεται κοντά στην Κοζάνη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 50 επιβαίνοντες, από τους οποίους τέσσερις είναι μέλη του πληρώματος. 1980: Σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ισοπεδώνει την πόλη Έμπολι της Ιταλίας αφήνοντας πίσω του 4.500 νεκρούς και πάνω από 9.000 χιλιάδες τραυματίες. Πρόκειται για τον δεύτερο καταστροφικότερο σεισμό της Ιταλίας μετά από αυτόν που ισοπέδωσε την Τοσκάνη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα με πάνω από 30.000 χιλιάδες νεκρούς.

Σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ισοπεδώνει την πόλη Έμπολι της Ιταλίας αφήνοντας πίσω του 4.500 νεκρούς και πάνω από 9.000 χιλιάδες τραυματίες. Πρόκειται για τον δεύτερο καταστροφικότερο σεισμό της Ιταλίας μετά από αυτόν που ισοπέδωσε την Τοσκάνη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα με πάνω από 30.000 χιλιάδες νεκρούς. 1989: ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και Συνασπισμός σχηματίζουν οικουμενική κυβέρνηση υπό τον Ξενοφώντα Ζολώτα.

ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και Συνασπισμός σχηματίζουν οικουμενική κυβέρνηση υπό τον Ξενοφώντα Ζολώτα. 1996: Το μοντέλο Ειρήνη Σκλήβα κατακτά τον παγκόσμιο τίτλο ομορφιάς Μις Κόσμος στην Ινδία. Ο ινδικός λαός αντιδρά για την διοργάνωση των καλλιστείων.

Το μοντέλο Ειρήνη Σκλήβα κατακτά τον παγκόσμιο τίτλο ομορφιάς Μις Κόσμος στην Ινδία. Ο ινδικός λαός αντιδρά για την διοργάνωση των καλλιστείων. 2015: Την παραίτησή του από μεταβατικός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας υποβάλλει ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, μετά το φιάσκο της ματαίωσης των εσωκομματικών εκλογών.

Γεννήσεις

1859: Γουίλιαμ Μπόνεϊ, γνωστός ως Μπίλι δε Κιντ, παράνομος της Άγριας Δύσης, που σκοτώθηκε σε ενέδρα από τον σερίφη Πατ Γκάρετ. Η ιστορία και το τέλος του απαθανατίστηκε κινηματογραφικά από τον σκηνοθέτη Σαμ Πέκινπα στην ταινία «Pat Garrett & Billy the Kid», με μουσική του Μπομπ Ντίλαν. (Θαν. 14/7/1881)

Γουίλιαμ Μπόνεϊ, γνωστός ως Μπίλι δε Κιντ, παράνομος της Άγριας Δύσης, που σκοτώθηκε σε ενέδρα από τον σερίφη Πατ Γκάρετ. Η ιστορία και το τέλος του απαθανατίστηκε κινηματογραφικά από τον σκηνοθέτη Σαμ Πέκινπα στην ταινία «Pat Garrett & Billy the Kid», με μουσική του Μπομπ Ντίλαν. (Θαν. 14/7/1881) 1920: Πολ Σελάν, ρουμανοεβραϊκής καταγωγής Γάλλος ποιητής, που έγραψε στη γερμανική γλώσσα. Θεωρείται από τους σημαντικότερους ποιητές του 20ου αιώνα με πολλούς επιγόνους. (Θαν. 20/4/1970)

Πολ Σελάν, ρουμανοεβραϊκής καταγωγής Γάλλος ποιητής, που έγραψε στη γερμανική γλώσσα. Θεωρείται από τους σημαντικότερους ποιητές του 20ου αιώνα με πολλούς επιγόνους. (Θαν. 20/4/1970) 1946: Γιώργος Κούδας, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ.

Γιώργος Κούδας, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. 1951: Μάικ Γαλάκος, Έλληνας ποδοσφαιριστής.

Μάικ Γαλάκος, Έλληνας ποδοσφαιριστής. 1962: Νικολάς Μαδούρο, έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Νικολάς Μαδούρο, έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας. 1966: Βενσάν Κασέλ, Γάλλος ηθοποιός.

Βενσάν Κασέλ, Γάλλος ηθοποιός. 1982: Ασάφα Πάουελ, Τζαμαϊκανός αθλητής.

Ασάφα Πάουελ, Τζαμαϊκανός αθλητής. 1983: Παντελής Παντελίδης, Έλληνας τραγουδιστής. (Θαν. 18/2/2016)

Παντελής Παντελίδης, Έλληνας τραγουδιστής. (Θαν. 18/2/2016) 1992: Μάιλι Σάιρους, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός.

Θάνατοι