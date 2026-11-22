Ένας 49χρονος αρχιμανδρίτης, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ, βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των αρχών, για το κύκλωμα διακίνησης πλαστών έργων τέχνης στην Αττική. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ήδη ένας 44χρονος, ενώ οι άνδρες του «ελληνικού FBI» εντόπισαν συνολικά 35 έργα τέχνης που αποδίδονταν σε γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, καθώς και δεκάδες χρυσές λίρες και πολύτιμους λίθους. Εάν τα έργα ήταν αυθεντικά, η συνολική αξία τους θα άγγιζε τα 1,7 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του 49χρονου, που αναζητείται από τις ελληνικές αρχές, γίνεται «πρωτοσέλιδο». Στο παρελθόν είχε απασχολήσει τα ΜΜΕ της Αυστραλίας για διπλή ζωή, «ροζ» σκάνδαλο και καταγγελίες περί κατασπατάλησης δωρεών πιστών.

Τα δημοσιεύματα στην Αυστραλία

Σύμφωνα με το Mega, ο 49χρονος κατηγορούμενος δεν ανήκει στην επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία. Τα τελευταία χρόνια είχε ενταχθεί στους παλαιοημερολογίτες, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι έχει απομακρυνθεί και από εκεί.

Πριν από τρία χρόνια, το όνομά του –τόσο το κανονικό όσο και το ιερατικό– είχε εμπλακεί σε δημοσιεύματα του αυστραλιανού Τύπου για διπλή ζωή και ένα «ροζ» σκάνδαλο. Σύμφωνα με όσα είχαν γραφτεί τότε έπειτα από έρευνα ντετέκτιβ, ο 49χρονος διατηρούσε προφίλ σε εφαρμογές γνωριμιών μεταξύ ανδρών, ανταλλάσσοντας φωτογραφικό και ροζ υλικό και κλείνοντας ραντεβού.

Μάλιστα, τα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι προκειμένου να έχει πρόσβαση σε αυτές τις εφαρμογές χρησιμοποιούσε χρήματα που δίνονταν ως δωρεές στον ναό όπου ιερουργούσε, κυρίως από ηλικιωμένους. Ο ίδιος τότε είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι είχε πέσει θύμα επιτήδειου που χρησιμοποίησε φωτογραφίες του χωρίς να τις έχει στείλει ο ίδιος.

Τα δημοσιεύματα του αυστραλιανού Τύπου ανέφεραν ότι «ανώτερος κληρικός, που απέκτησε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια από δωρεές ευλαβών ενοριτών, ζει διπλή ζωή, συναντώντας άνδρες μέσω της εφαρμογής για ομοφυλόφιλους Grindr». Οι αποκαλύψεις αυτές είχαν συγκλονίσει την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Η εφημερίδα The Advertiser (ο μεγαλύτερος οργανισμός ΜΜΕ στην Πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας) παρέθετε και φωτογραφίες από «καυτούς» διαλόγους του εν λόγω αρχιμανδρίτη με άγνωστούς του άνδρες μέσα στη συγκεκριμένη εφαρμογή γνωριμιών. Στο προφίλ που φέρεται να διατηρούσε, κανόνιζε ραντεβού, ωστόσο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ως προς την καταγωγή του αναφερόταν ότι ήταν… Ιταλός.

Τέλος, η ομογενειακή εφημερίδα «Νέος Κόσμος» της Μελβούρνης είχε δημοσιεύσει σχετικό ρεπορτάζ μετά το πρωτοσέλιδο της The Advertiser, αναφέροντας ότι ο εν λόγω κληρικός είχε τεθεί σε προσωρινή αργία, έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεσή του. Ωστόσο, μετά από χρόνια, φαίνεται να κατέληξε στις ΗΠΑ, όπου σήμερα το όνομά του εμπλέκεται σε υπόθεση με πλαστούς πίνακες γνωστών Ελλήνων και ξένων ζωγράφων.

Σύμφωνα με τον Νέο Κόσμο, μετά την απόλυσή του από την Κοινότητα Ν. Αυστραλίας και από ένα σύντομο πέρασμα από το Wollongong, επέστρεψε στην Αδελαΐδα το 2014 και προσπάθησε να ιδρύσει μια νέα εκκλησία. Τελικά, αποκαταστάθηκε και τον Ιούλιο του 2020 διορίστηκε εφημέριος στον Άγιο Ανδρέα Νότιας Αυστραλίας.

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του

Ο συνήγορος του 49χρονου ανέφερε ότι ο εντολέας του βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αμερική και σκοπεύει να τεθεί στη διάθεση των Αρχών.

«Ο 49χρονος με κάλεσε μετά τη δημοσίευση και με ενημέρωσε ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί την υπεράσπισή μου σε σχέση με την υπόθεση. Δεν γνωρίζουμε τίποτα από το υλικό που υπάρχει στη δικογραφία διότι δεν έχει συλληφθεί. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αμερική. Θέτει τον εαυτό του στις Αρχές».

Όπως μετέφερε ο δικηγόρος του, ο 49χρονος υποστηρίζει και σε αυτή την περίπτωση ότι έχει πέσει θύμα επιτήδειου, προσκομίζοντας μάλιστα συνομιλίες που φέρεται να είχε με Έλληνα έμπορο έργων τέχνης. Παράλληλα, για τους δύο πολύτιμους λίθους που βρέθηκαν στις έρευνες, ισχυρίζεται ότι είναι εργαστηριακοί.

Η αγγελία στο διαδίκτυο που αποκάλυψε την υπόθεση

Αφορμή για την έρευνα των αρχών στάθηκε καταγγελία, βάσει της οποίας σε διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησιών είχαν βγει προς πώληση δύο έργα τέχνης αποδιδόμενα σε γνωστό ζωγράφο, τα οποία φέρονταν να είναι πλαστά και να συνοδεύονται από ψευδή πιστοποιητικά γνησιότητας.

Κατά την εξέλιξη της προανάκρισης και την ανάλυση των στοιχείων, διαπιστώθηκε πως τα συγκεκριμένα κομμάτια δεν αποτελούσαν μεμονωμένη περίπτωση, αλλά εντάσσονταν σε ευρύτερη δράση κατασκευής και εμπορίας πλαστών έργων τέχνης, τα οποία πλαισιώνονταν συστηματικά από πλαστές βεβαιώσεις γνησιότητας και πιστοποιητικά.

Βρέθηκαν 97 χρυσές λίρες και πίνακες γνωστών ζωγράφων

Στο πλαίσιο των ερευνών, χθες (21/11), οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 44χρονο -ο οποίος φέρεται να δρούσε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του 49χρονου- να έχει στην κατοχή του έξι έργα τέχνης που αποδίδονταν στον ίδιο ζωγράφο, έτοιμα να διατεθούν προς πώληση έναντι 5.150 ευρώ συνολικά.

Ακολούθησαν έρευνες σε σπίτια, όπου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

35 έργα τέχνης αποδιδόμενα σε γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες,

2.750 ευρώ,

97 χρυσές λίρες,

4 χρυσά γαλλικά νομίσματα και

2 πολύτιμοι λίθοι.

1,7 εκατ. ευρώ η συνολική αξία των έργων, εφόσον ήταν γνήσια

Τα έργα που κατασχέθηκαν τέθηκαν υπόψη ιστορικού τέχνης και τεχνοκριτικού, εξειδικευμένης στην εκτίμηση και ασφάλιση έργων τέχνης, η οποία αποφάνθηκε πως πρόκειται για πλαστά έργα, που αποτελούν απομιμήσεις έργων γνωστών δημιουργών και μη αυθεντικά. Μάλιστα, κατά την εκτίμησή της, αν τα συγκεκριμένα έργα ήταν γνήσια, η συνολική τους αξία θα άγγιζε περίπου το 1.700.000 ευρώ. Για τη διακρίβωση της γνησιότητας των έργων τέχνης και των συνοδευτικών πιστοποιητικών τους, διορίστηκε πραγματογνώμονας προκειμένου να διενεργήσει σχετική πραγματογνωμοσύνη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, την ώρα που οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να χαρτογραφηθεί ολόκληρο το εύρος του κυκλώματος και να διαπιστωθεί τυχόν συμμετοχή και άλλων συνεργών.