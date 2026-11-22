Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Βάσω Λασκαράκη αυτή την εβδομάδα, στο περιοδικό ΟΚ!, με αφορμή τα νέα επεισόδια για το “Σόι σου” στον Alpha.

Μεταξύ άλλων η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τη φιλία μεταξύ γυναικών και για τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή της και αγαπά αληθινά μέχρι σήμερα.

Πιστεύεις στη γυναικεία φιλία;

Φυσικά και πιστεύω στη γυναικεία φιλία. Έχω φίλες από τη Θεσσαλονίκη και είμαστε από παιδιά μαζί. Με την κολλητή μου είμαστε φίλες από 13 ετών. Και στη φιλία ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες πιστεύω. Δηλαδή, αν χρειαστώ κάτι, ξέρω ότι ο Μελέτης (σ.σ. Ηλίας) θα με στηρίξει. Τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή μου, τους αγαπώ πολύ και θέλω να είναι καλά.

Έχεις προδοθεί από γυναικεία φιλία;

Δεν νομίζω ότι έχω νιώσει προδομένη. Θεωρώ ότι γίνονται εκατέρωθεν κάποια πράγματα όταν σταματάει μια φιλία. Έρχεται το πλήρωμα τους χρόνου.

Και όταν παίρνει “εξωφυλλικές” διαστάσεις μια τέτοια φιλία που δεν υπάρχει πια; Γίνεται ιδιαίτερα άβολο;

Κοίταξε, μπορεί να ακούγονται πράγματα ή να δημιουργούνται εντυπώσεις αλλά να μην αληθεύουν. Να διογκώνονται, να μην έχουν αυτή τη διάσταση που τους αρμόζει, γιατί τα πράγματα παρερμηνεύονται. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα βγει και θα μιλήσει δημόσια, δεν κάνω δηλώσεις για ό,τι θέλω να προστατεύσω.

Το ίδιο και οι άνθρωποι που τους αγαπώ και με αγαπούν, τα κρατάμε για εμάς. Γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό γίνεται και από τις δυο μεριές. Είμαι πολύ ευτυχής γι’ αυτό.