Τι κι αν βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ; Ο Ολυμπιακός πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή του εμφάνιση, πέτυχε τέσσερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και με σκορ 6-2 επικράτησε του Ηρακλή στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο 19χρονος Σλοβάκος Άνταμ Ζούλεβιτς που μπήκε από… σπόντα στο βασικό σχήμα, έβαλε δύσκολα στους παίκτες του Ιμανούλ Αλγκουαθίλ, δίνοντας δις προβάδισμα στην ομάδα του Βάλτερ Ματζάρι (23’, 37’). Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» αφού έφεραν το ματς στα ίσια με Λορέντσο Σιπιόνι (26’) και Ζότα Σίλβα (45’+3’), έκαναν πάρτι στην επανάληψη. Λίον Μπέιλι (54’, 81’πέν.), Μάριους Μουαντιλμαντζί (58’) και Αρμάντο Γκονσάλες (83’) επανέφεραν τον Ολυμπιακό στο -4 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με αναγκαστική αλλαγή για τους «κυανόλευκους», καθώς ο Μπάρθενας αποχώρησε με ενοχλήσεις στον δεξιό μηρό. Στο γυριστό του Φορτούνη (8’) ο Αθανασιάδης χρειάστηκε να επέμβει για πρώτη φορά ενώ ο Ορτέγκα έκανε το ίδιο εννέα λεπτά μετά στο μονοκόμματο βολέ του Κράιντς, μετά το παράλληλο γύρισμα του Σόρια. Για να φτάσουμε στο 23’, με τον Ηρακλή να ανοίγει το σκορ.

Ο Λόπεθ έκανε την κάθετη κίνηση διασχίζοντας πολλά μέτρα ανενόχλητος, έδωσε στον Ζούλεβιτς – ο οποίος ξεκίνησε αντί του Μάρκες που αισθάνθηκε ενοχλήσεις – κι αυτός προσποιήθηκε και με το αριστερό νίκησε τον Ορτέγκα για το 0-1. Τρία λεπτά κράτησε η χαρά των φιλοξενούμενων. Μετά από απομάκρυνση της μπάλας του Λάουριτσεν σε σέντρα του Σάλιακα, η μπάλα έφτασε στον Σιπιόνι κι ο Αργεντινός με αριστερό «κεραυνό» από τα 25 μέτρα δεν άφησε περιθώρια στον Αθανασιάδη για το 1-1 στο 26’.

Στο 37’ ο Ζούλεβιτς βρήκε και πάλι δίχτυα, με ακόμη ομορφότερο πλασέ, μετά από νέα κάθετη του Λόπεθ. Ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι, από το VAR (Χρήστος Βεργέτης, Φώτης Ντάουλας) οι γραμμές τοποθετήθηκαν και το γκολ μέτρησε κανονικά, για το 1-2. Και, μπορεί ο Μουαντιλμαντζί να αστόχησε με το κεφάλι στο 43’ μετά τη σέντρα του Μπέιλι, αλλά το… αεροπλανικό του Σίλβα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους έφερε το 2-2 κι έβαλε υποψηφιότητα για γκολ της σεζόν. Τρομερή ενέργεια του 27χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με δύσκολη φάση. Αρχικά ο Σταύρος Τσιμεντερίδης υπέδειξε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Βούρου στον Πιρόλα, ωστόσο έπειτα από κλήση για on field review, καταλογίστηκε επιθετικό φάουλ. Πάνω στην ένταση, αποβλήθηκε ο Ματζάρι που είχε και έντονο διάλογο με τον Σάλιακα. Το 2-2, πάντως, παρέμεινε για λίγο. Στο 54’ ο Μουαντιλμαντζί βρήκε τον Μπέιλι που έκανε τις προσποιήσεις και με το αριστερό νίκησε τον Αθανασιάδη, ολοκληρώνοντας την ανατροπή για τον Ολυμπιακό.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Ο πρώην άσος της Άστον Βίλα πήρε την πάσα από τον Σάλιακα, σήκωσε για τον Μουαντιλμαντζί που πρόλαβε τον Βούρο και με γυριστό σουτ έκανε το 4-2. Μπαίνοντας στο τελευταίο τέταρτο, ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι, για χέρι σε σουτ του Σα – φάση την οποία «είδε» το VAR. Ο Αθανασιάδης νίκησε τον Σίλβα, αλλά μετά από νέα παρέμβαση του VAR το πέναλτι επαναλήφθηκε καθώς παίκτες του Ηρακλή βιάστηκαν να μπουν στη μεγάλη περιοχή. Ο Μπέιλι δε λάθεψε, για το 5-2.

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ, πάντως, αποχώρησε άμεσα με ενοχλήσεις – σαν τράβηγμα στον δικέφαλο – αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους συμπαίκτες του να συνεχίσουν να σκοράρουν. Από σέντρα του Ονιεμαέτσι, ο Γκονσάλες πρόλαβε τον Λάουριτσεν και με ωραία κεφαλιά-ψαράκι διαμόρφωσε το τελικό 6-2, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των Πειραιωτών.

Οι οποίοι ανέβηκαν στους 26 βαθμούς, τέσσερις λιγότερους από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και θα υποδεχθούν με σούπερ ψυχολογία τη Μίλαν στο Φάληρο (26/11, 19:45) για το UEFA Europa League. Αντίθετα, ο «Γηραιός» γνώρισε την τέταρτη ήττα στα πέντε τελευταία παιχνίδια του, έμεινε στους 10 βαθμούς και τη 10η θέση, με τον Ματζάρι να καλείται να διορθώσει πολλά κακώς κείμενα.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: Φρόιλερ – Αθανασιάδης, Βούρος.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αγκουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Πιρόλα, Ρέτσος, Τικνιζάν (46’ Ονιεμαέτσι), Φρόιλερ (67’ Σα), Σκιπιόνι, Φορτούνης (67’ Μάρτινς), Μπέιλι (82’ Ρόκα), Σίλβα (82’ Γκονσάλες), Μουαντιλμαντζί.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Βάλτερ Ματζάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Λάουριτσεν, Σόρια (74’ Τσάκλα), Νανού, Σουρλής, Κράιντς (65’ Χρομάντα), Μπάρθενας (6’ Σίλβα), Λόπεθ (74’ Νιζέ), Ζούλεβιτς.